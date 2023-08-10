В Донецкой и Запорожской областях масштабные отключения света из-за российских обстрелов, - Минэнерго
В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 110 населенных пунктов. В Запорожской области обесточены 69 населенных пунктов.
Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Также в результате непогоды без света оказались 14 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.
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Anders Hepburn #566142
показать весь комментарий10.08.2023 15:28 Ответить Мне нравится 0
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