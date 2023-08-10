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В Донецкой и Запорожской областях масштабные отключения света из-за российских обстрелов, - Минэнерго

электроэнергия

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 110 населенных пунктов. В Запорожской области обесточены 69 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Также в результате непогоды без света оказались 14 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.

Также читайте: Крыша цеха обрушилась на ТЭС в Донецкой области, 1 человек погиб, трое травмированы, еще двоих ищут под завалами. Энергоблоки отключены, - Минэнерго

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Донецкая область (9603) Тарифы на электроэнергию (2164) Минэнерго (363)


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А говорят что в московском аэропорту Домодедово ночью 10 августа прогремели мощные взрывы, после чего там вспыхнул сильный пожар, сообщают украинские СМИ.
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10.08.2023 15:28 Ответить
 
 