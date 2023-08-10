В бою против оккупантов погиб основатель "Мегамарша в вышиванках" и воин 80 ОДШБр Андрей Бабинский

В бою против российских захватчиков в Запорожье погиб воин 80 ОДШБр Андрей Бабинский.

Об этом сообщили в Facebook его коллеги, передает Цензор.НЕТ.

"Андрей Бабинский - создатель, вдохновитель и бессменный директор Мегамарш в вышиванках, общественный деятель, биохимик по специальности, старший солдат и боевой медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

С начала полномасштабного российского вторжения Андрей защищал Украину в составе 97 батальона 107-й бригады Сил территориальной обороны, где получил специальность боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80 ОДШБр, участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. Мечтал освободить Крым.

8 августа 2023 года в бою за Украину, защищая ее свободу и независимость ценой собственной жизни, старший солдат Андрей Бабинский героически погиб вблизи населенного пункта Червоная Криница, Ореховского района, Запорожской области от российских артиллерийских обстрелов кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.

С воином попрощаются 11 августа в Сокирянах (Черновицкая область).

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Андрей Бабинский (Медик) родился 20 февраля 1991 в Сокирянах на Буковине. После школы поступил в Национальный авиационный университет в Киеве.

"Будучи студентом, осенью 2008 года начал "Мегаграндиозный марш в вышиванках" – столичное событие, которое в конечном итоге стало культовым и международным движением. Участники мегамарша традиционно дважды в год собираются в вышиванках и отправляются по ходу по улицам городов. Из совсем небольшого в 2008 году события в Киеве на несколько человек, Мегамарш превратился в многотысячное знаковое международное мероприятие с уникальной культурной программой, конкурсами, концертами и незаурядными знакомствами. Благодаря Андрею, шествие в вышиванках стало регулярным массовым мероприятием в десятках украинских и зарубежных городов, а традиционная украинская рубашка – узнаваемым международным брендом.

Андрей Бабинский был одним из популяризаторов игры "Криївка" - патриотической альтернативы "Мафии", был соорганизатором ряда культурных событий Киева и других городов: концертов, фестивалей, лекторов, кинопоказов, этновечерок и квартирников, где сплачивалась патриотическая молодежь. В 2013-2014 гг. с первых дней протестов являлся активным участником Революции Достоинства. После окончания университета Андрей Бабинский развивал украинскую науку и в течение 2013-2017 гг. работал младшим научным сотрудником Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины. Андрей, в частности, исследовал противоопухолевое действие витамина Е (токоферол).

После работы в Институте, в 2019-2020 годах работал за границей в Дании в сфере агробизнеса. Затем вернулся в Украину и занимался частным предпринимательством.

С начала полномасштабного российского вторжения Андрей Бабинский стал добровольцем и вступил в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Защищал Родину в составе 97 батальона 107-й бригады Сил ТрО, где получил профессию боевого медика. Воевал на Харьковщине и под Бахмутом. Летом 2023 года перевелся в 80-й ОДШБр (десантно-штурмовая рота 1 десантно-штурмового батальона), участвовал в украинском контрнаступлении на Запорожском направлении", - рассказали в сообществе.