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Новости Война
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"Гвардия наступления" на Мелитопольском направлении имела успех и взяла в плен оккупанта, - Уршалович

нацгвардія

На Мелитопольском направлении бойцы "Гвардии наступления" производят наступательные действия, отражая атаки российских войск. На этом же направлении нацгвардейцы захватили в плен военнослужащего морской пехоты РФ.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, враг пытался вернуть утраченное положение и сбить темп наступления наших подразделений. 4 августа россияне пытались контратаковать силами резервов по направлению Роботино. Однако понес потери - 7 безвозвратных и 15 раненых.

"8 августа нацгвардейцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" на этом же направлении взяли в плен военнослужащего 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Он рассказал о низком морально-психологическом состоянии обводного состава своего подразделения", - отметил Уршалович.

Читайте: 5 бригад "Гвардии наступления" уже воюют на фронте, - Уршалович

Автор: 

Национальная гвардия (2114) контрнаступление на Юге (289) Уршалович Николай (19)


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Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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10.08.2023 15:32 Ответить
Годі розповідати про низький морально-психологічний стан орків. Вони нас ненавидять і не тікають. Ворог стійкий і підступний Це реалії. І тим більша дяка нашим воїнам.
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10.08.2023 15:45 Ответить
с чего ты решил рты нашим военным затыкать? говорят что считают нужным.
не твоего ума дело - что им говорить. Хочешь поумничать - илди в окопы, там поумничаешь, что надо и что не надо рассказывать, балабол диванный.
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10.08.2023 17:11 Ответить
Так это говорят сами военные , а зыками чешут тыловые крысы примазывавшиеся - маляр,Резников ……… Буданов, Подоляк аферистович ,
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10.08.2023 17:34 Ответить
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10.08.2023 15:38 Ответить
В ЕС геи все активы,на Русосвинарнике одни пасивы.
Правду говорят,отдерут во все щели
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10.08.2023 16:11 Ответить
у вас ник - москальский а флажок европейский. так вы актив или пассив, я не понял.
интересуюсь чисто с целью соцопроса, не подумайте плохого.
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10.08.2023 17:12 Ответить
🤖🤢Б, на вахту от подоляка г
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10.08.2023 17:37 Ответить
 
 