"Гвардия наступления" на Мелитопольском направлении имела успех и взяла в плен оккупанта, - Уршалович

На Мелитопольском направлении бойцы "Гвардии наступления" производят наступательные действия, отражая атаки российских войск. На этом же направлении нацгвардейцы захватили в плен военнослужащего морской пехоты РФ.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, враг пытался вернуть утраченное положение и сбить темп наступления наших подразделений. 4 августа россияне пытались контратаковать силами резервов по направлению Роботино. Однако понес потери - 7 безвозвратных и 15 раненых.

"8 августа нацгвардейцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" на этом же направлении взяли в плен военнослужащего 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Он рассказал о низком морально-психологическом состоянии обводного состава своего подразделения", - отметил Уршалович.

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