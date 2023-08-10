СБУ в среднем фиксирует 1000 российских дезинформационных кампаний в месяц, - начальник Департамента кибербезопасности Витюк
В среднем Служба безопасности Украины фиксирует 1000 российских кампаний по дезинформации в месяц, направленных на дискредитацию Украины в глазах граждан или партнеров.
Об этом рассказал руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По словам Ильи Витюка, свою дезинформацию страна-агрессор распространяет через Telegram-каналы, YouTube, через подконтрольных Кремлю блогеров и журналистов, в том числе и зарубежных.
Задача СБУ — выявлять и вовремя блокировать все фейки, ведь это может привести к тяжелым для нас последствиям.
Витюк привел в пример фейк о том, что Украина продает оружие, полученное от союзников, третьим странам.
"То есть если вовремя не отреагировать на такие фейки, это может привести по крайней мере к паузе в поставках. А каждая пауза – это жизнь наших людей, наших хлопцев на передовой и в тылу", – подчеркнул Витюк.
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Штату вистачає моніторити та фіксувати одну дезинформаціну компанію кожні 20 хвилин 24/7 ? (більше схоже на "мільйон дерев" )