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Новости Агрессия России против Украины Война
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СБУ в среднем фиксирует 1000 российских дезинформационных кампаний в месяц, - начальник Департамента кибербезопасности Витюк

сбу,витюк

В среднем Служба безопасности Украины фиксирует 1000 российских кампаний по дезинформации в месяц, направленных на дискредитацию Украины в глазах граждан или партнеров.

Об этом рассказал руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты

По словам Ильи Витюка, свою дезинформацию страна-агрессор распространяет через Telegram-каналы, YouTube, через подконтрольных Кремлю блогеров и журналистов, в том числе и зарубежных.

Задача СБУ — выявлять и вовремя блокировать все фейки, ведь это может привести к тяжелым для нас последствиям.

Витюк привел в пример фейк о том, что Украина продает оружие, полученное от союзников, третьим странам.

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"То есть если вовремя не отреагировать на такие фейки, это может привести по крайней мере к паузе в поставках. А каждая пауза – это жизнь наших людей, наших хлопцев на передовой и в тылу", – подчеркнул Витюк.

Автор: 

информационная война (679) СБУ (19882) фейк (678) Витюк Илья (22)


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А СБУ не хочет рассказать кто и зачем дал ФСБ не правдивые списки для блокировки аккаунтов? Или что там с прорашенской ботофермой слуг, накрытой недавно? Депутату СН уже избрали меру пресечения или как?
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10.08.2023 15:47 Ответить
Тобто 33 на день, або 3 на годину?
Штату вистачає моніторити та фіксувати одну дезинформаціну компанію кожні 20 хвилин 24/7 ? (більше схоже на "мільйон дерев" )
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10.08.2023 15:48 Ответить
Ніщо так не дискредитує Україну в очах громадян або партнерів, як сбу-шники в шкарпетках при постановочному обшуку у коломойського.
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10.08.2023 15:51 Ответить
"В середньому служба безпеки України фіксує 1000 "..... І ЩО ????
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10.08.2023 17:44 Ответить
 
 