СБУ в среднем фиксирует 1000 российских дезинформационных кампаний в месяц, - начальник Департамента кибербезопасности Витюк

В среднем Служба безопасности Украины фиксирует 1000 российских кампаний по дезинформации в месяц, направленных на дискредитацию Украины в глазах граждан или партнеров.

Об этом рассказал руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Ильи Витюка, свою дезинформацию страна-агрессор распространяет через Telegram-каналы, YouTube, через подконтрольных Кремлю блогеров и журналистов, в том числе и зарубежных.

Задача СБУ — выявлять и вовремя блокировать все фейки, ведь это может привести к тяжелым для нас последствиям.

Витюк привел в пример фейк о том, что Украина продает оружие, полученное от союзников, третьим странам.

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"То есть если вовремя не отреагировать на такие фейки, это может привести по крайней мере к паузе в поставках. А каждая пауза – это жизнь наших людей, наших хлопцев на передовой и в тылу", – подчеркнул Витюк.