В Литве за полгода большую часть видов на жительство получили украинские беженцы

Среди выданных видов на жительство больше всех его получили украинские граждане – 51 126. Из них по крайней мере 42 тысячи – это беженцы от войны РФ против Украины, которые пользуются временным механизмом защиты, введенным Евросоюзом.

Об этом сообщает Департамент миграции Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По данным департамента, большинство видов на жительство получили лица, впервые обращавшиеся за документом – 71 901, тогда как продлили 14 471 вид. За указанный период таких документов было выдано на 25% больше, чем во втором полугодии 2022 года.

В период с января по июль 2023 года 19 477 удостоверений получили граждане Беларуси, еще 2384 удостоверения получили российские граждане.

Без учета механизма защиты от ЕС больше всего вид на временное проживание за первое полугодие 2023 года выдали за работой – 34 417, из которых 1145 получили высококвалифицированные специалисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва признала более тысячи белорусов и россиян угрозой нацбезопасности