Польские военные потеряли детонатор от ракеты во время полета на границе с Беларусью
Польские вертолеты патрулировали границу с Беларусью. После патрулирования в одном из них не нашли детонатора-предохранителя одной из ракет.
Об этом заявило Главное командование Вооруженных сил Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Информируем, что на границе с Беларусью Войско Польское (Вооруженные силы Польши – ред.) проводит интенсивные операции с применением специализированной техники для обеспечения безопасности. Во вторник, после завершения боевых полетов, в одном из вертолетов, осуществлявшем патрулирование в пограничной зоне, было обнаружено отсутствие энтузиазма в одной из ракет", - говорится в коммюнике Главное командование ВС Польши.
Полет проходил вдоль пограничной полосы, а не над застроенной территорией, добавили в командовании.
Отмечается, что запал не представляет угрозы для окружающих территорий, поскольку детонатор имеет встроенные средства безопасности.
Военные добавили, что такие случаи периодически происходят и уже бывали в Афганистане.
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Русня бомби з літаків губить на свої міста, іноді самі літаки - та і нічого, всі приходять на роботу в хорошому настрої.
Побільше дозволяйте цим уродам безпечно вимахуватися над вашею територією, то вони у вас гелікоптери та ппо почнуть комуніздити
Побачив вагнера - вбив, побачив кацапський говнольот - збив та добив. Інакше ніяк, бо то НАТО
А якщо серйозно,то людський фактор завжди існує.
а можна ще й пасивно літати?
Людській фактор ніхто не відміняв.