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Польские военные потеряли детонатор от ракеты во время полета на границе с Беларусью

польща,гелікоптер,вертоліт

Польские вертолеты патрулировали границу с Беларусью. После патрулирования в одном из них не нашли детонатора-предохранителя одной из ракет.

Об этом заявило Главное командование Вооруженных сил Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информируем, что на границе с Беларусью Войско Польское (Вооруженные силы Польши – ред.) проводит интенсивные операции с применением специализированной техники для обеспечения безопасности. Во вторник, после завершения боевых полетов, в одном из вертолетов, осуществлявшем патрулирование в пограничной зоне, было обнаружено отсутствие энтузиазма в одной из ракет", - говорится в коммюнике Главное командование ВС Польши.

Читайте: Самый горячий этап спора с Украиной – уже в прошлом, – канцелярия президента Польши

Полет проходил вдоль пограничной полосы, а не над застроенной территорией, добавили в командовании.

Отмечается, что запал не представляет угрозы для окружающих территорий, поскольку детонатор имеет встроенные средства безопасности.

Военные добавили, что такие случаи периодически происходят и уже бывали в Афганистане.

Также читайте: С нового года Польша заменит Patriot собственными системами ПВО

Беларусь (7889) Польша (8407) ракеты (3567) вертолёт (1104)


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Топ комментарии
+19
Капець подія. Евакуюйте всі прилеглі населені пункти.
Русня бомби з літаків губить на свої міста, іноді самі літаки - та і нічого, всі приходять на роботу в хорошому настрої.
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10.08.2023 15:59
+12
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10.08.2023 16:06
+9
Надо отправить нашего "Патрона" - он им быстро вынюхает детонатор....
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10.08.2023 16:09
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Це москальські шпійони спи₴дили...
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10.08.2023 15:57 Ответить
Його на Мозирі знайшли... як він туди попав - ХЗ...
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10.08.2023 16:13 Ответить
Ворона стащила и унесла к НПЗ.
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10.08.2023 16:26 Ответить
Капець подія. Евакуюйте всі прилеглі населені пункти.
Русня бомби з літаків губить на свої міста, іноді самі літаки - та і нічого, всі приходять на роботу в хорошому настрої.
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10.08.2023 15:59 Ответить
Детонатор-запобіжник, що це?
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10.08.2023 15:59 Ответить
Це текст дебільний. На ракетах при приведенні в бойовий стан знімається запобіжник і ставиться детонатор. А не знайшли, ні детонатора, ні запобіжника.
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10.08.2023 16:06 Ответить
Да, текст действительно дебильный. Детонатор это даже не взрыватель. Детонатор это конечная часть взрывателя, который срабатывает после столкновения с преградой и служит для передачи импульса детонации основному заряду боеприпаса. Ну а если какой-то олух недокрутил взрыватель в очко бомбы или ракеты и он выпал при выполнении носителя меневров, то он не приведется в боевое состояние.
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10.08.2023 16:26 Ответить
Да, новина рівня шестикласниці з гуртка юних журналістів. Марка вертольота і марка ракет, тоді все стане ясно. Напевне мі 8 мі 2 або мі 24 з нурсами ( поляки самі виробляють якийсь аналог чи прототип мі2)
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10.08.2023 22:25 Ответить
это сюр, такой же, как и "...было обнаружено отсутствие энтузиазма в одной из ракет..."
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10.08.2023 18:10 Ответить
вагнера скомуніздили, більше нема кому...
Побільше дозволяйте цим уродам безпечно вимахуватися над вашею територією, то вони у вас гелікоптери та ппо почнуть комуніздити
Побачив вагнера - вбив, побачив кацапський говнольот - збив та добив. Інакше ніяк, бо то НАТО
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10.08.2023 16:04 Ответить
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10.08.2023 16:06 Ответить
Надо отправить нашего "Патрона" - он им быстро вынюхает детонатор....
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10.08.2023 16:09 Ответить
Цирк на дроті.
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10.08.2023 16:13 Ответить
это потому на Мозырьском НПЗ в Беларуси произошел пожар?
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10.08.2023 16:16 Ответить
Ахаха, ну і цирк. А вагневські підри ще й нічого не починали, а у польських вояків уже повні штани і повітікали ракети. Пропагандони таки були праві, що кацапи за три дні дійшли б до Берліна якби йшли коротким шляхом через Білорусь
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10.08.2023 16:19 Ответить
Люди, які не живуть у рожевих окулярах побачили це ще восени 2021-го, коли польська армія не могла приборкати беззбройних джамшутів на кордоні з Білорусією.
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10.08.2023 16:45 Ответить
Люди які мають голову з мізками розуміють що за розстріл мігрантів міг би бути такий скандал і полетіли би голови разом з політичними карьерами. І лише дебіли будуть робити висновки про боездатність польської армії на основі того що вона не відкрила кулеметний вогонь по мігрантам..
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10.08.2023 18:17 Ответить
так провели опитування в Німетчині ще в зимку,більшість німців ,як що до них прийде війна,виїдуть з країни.і це вказує на погоду у всій Європі,люди знаючи вкус життя не готові з ним прощатися
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10.08.2023 16:44 Ответить
Німецькі змі минулого літа так і писали, що в Німеччині немає армії. Є якась техніка, є якісь чуваки в камуфляжах, а тих хто воюватиме просто немає. Тому і підтримка України іде наповну саме із Німеччини.
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10.08.2023 16:47 Ответить
не груби Касаб
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10.08.2023 16:29 Ответить
я буде по полску "проїбали"?
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10.08.2023 16:19 Ответить
"пропєрдолілі"
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10.08.2023 16:22 Ответить
Как мИла пердоленья боль(с). Из раннего. Неопубликованого.
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10.08.2023 16:53 Ответить
Шукайте рускій слєд....
А якщо серйозно,то людський фактор завжди існує.
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10.08.2023 16:21 Ответить
типа, если вашим вагнерам на границе случайно оторвет яйца - то мы вас предупреждали.....
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10.08.2023 16:22 Ответить
ну і про що оце? ...аби хоч щось вкинути . Час іде, а стрічку новин нІчим напхати
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10.08.2023 16:22 Ответить
Якщо раптово десь "гепне" то, якщо що, то "загубили"
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10.08.2023 16:24 Ответить
В небе Румынии вдоль черноморского побережья активно летают американский самолет РЭБ и британский самолет-заправщик
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10.08.2023 16:33 Ответить
активно літають?

а можна ще й пасивно літати?
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10.08.2023 17:06 Ответить
Селяни знайдуть і принесуть.
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10.08.2023 17:22 Ответить
продадуть
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10.08.2023 17:57 Ответить
а был ли мальчик?
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10.08.2023 17:50 Ответить
От тобі і "стандарти НАТО"!

Людській фактор ніхто не відміняв.
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10.08.2023 18:13 Ответить
ой ой, мелочи, тряхануло м отвалился тож мне сенсация
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10.08.2023 18:56 Ответить
Скоріш за все "воспламенитель" він нурс. Подивіться на наших відео як ті нурси пакують в пускові труби, потім з торця закривають пластиковою кришкою з тим воспламенителем і провідниками пуску. Характерно що ці кришки якось кулаком добивають. Поляки культурні недобивали, вставили скільки мож було.
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10.08.2023 22:19 Ответить
 
 