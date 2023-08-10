Польские военные потеряли детонатор от ракеты во время полета на границе с Беларусью

Польские вертолеты патрулировали границу с Беларусью. После патрулирования в одном из них не нашли детонатора-предохранителя одной из ракет.

Об этом заявило Главное командование Вооруженных сил Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Информируем, что на границе с Беларусью Войско Польское (Вооруженные силы Польши – ред.) проводит интенсивные операции с применением специализированной техники для обеспечения безопасности. Во вторник, после завершения боевых полетов, в одном из вертолетов, осуществлявшем патрулирование в пограничной зоне, было обнаружено отсутствие энтузиазма в одной из ракет", - говорится в коммюнике Главное командование ВС Польши.

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Полет проходил вдоль пограничной полосы, а не над застроенной территорией, добавили в командовании.

Отмечается, что запал не представляет угрозы для окружающих территорий, поскольку детонатор имеет встроенные средства безопасности.

Военные добавили, что такие случаи периодически происходят и уже бывали в Афганистане.

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