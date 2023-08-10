К 12 годам за решеткой приговорен "спецназовец ДНР", штурмовавший позиции ВСУ под Угледаром, - СБУ

На основании доказательной базы, собранной Службой безопасности, тюремный срок получил еще один боевик террористической организации "ДНР", воевавший против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, злоумышленник попал в плен украинских защитников в июне этого года во время контрнаступательных действий Сил обороны Донецкой области.



По материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил боевику 12 лет лишения свободы.



По данным следствия, осужден житель Донецка, который еще в 2017 году присоединился к рядам "интернациональной бригады ДНР "Пятнашка". Позже на базе этой террористической группировки российские оккупанты создали "2-й отряд полка специального назначения" с дислокацией на временно оккупированной части региона. В рядах вражеского подразделения предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

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В феврале 2022 года он "перевелся" к оперативно-боевому тактическому формированию РФ под названием "Каскад". Будучи там в должности гранатометчика, штурмовал позиции ВСУ на Угледарском направлении.



На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

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