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Новости
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К 12 годам за решеткой приговорен "спецназовец ДНР", штурмовавший позиции ВСУ под Угледаром, - СБУ

суд

На основании доказательной базы, собранной Службой безопасности, тюремный срок получил еще один боевик террористической организации "ДНР", воевавший против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник попал в плен украинских защитников в июне этого года во время контрнаступательных действий Сил обороны Донецкой области.

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил боевику 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, осужден житель Донецка, который еще в 2017 году присоединился к рядам "интернациональной бригады ДНР "Пятнашка". Позже на базе этой террористической группировки российские оккупанты создали "2-й отряд полка специального назначения" с дислокацией на временно оккупированной части региона. В рядах вражеского подразделения предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

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В феврале 2022 года он "перевелся" к оперативно-боевому тактическому формированию РФ под названием "Каскад". Будучи там в должности гранатометчика, штурмовал позиции ВСУ на Угледарском направлении.

На основании собранных доказательств суд признал боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

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СБУ (19882) государственная измена (1537)


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Топ комментарии
+11
Життя несправедливе - одному сепару 12 років тюрячки, а іншому 5 років президентства.
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10.08.2023 16:31
+6
Цікаво чи був він на концерті ЗЄ у Горлівці
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10.08.2023 16:28
+6
Не жди больше мама, дебильного сына,
Твой сын не такой как был вчера.
Теперь он на кичу заехал надолго,
И станет петушарой говнюк навсегда.
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10.08.2023 16:40
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Цікаво чи був він на концерті ЗЄ у Горлівці
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10.08.2023 16:28 Ответить
Життя несправедливе - одному сепару 12 років тюрячки, а іншому 5 років президентства.
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10.08.2023 16:31 Ответить
А їх тримають на зонах разом з нашими зеками, чи окрему вже зробили? Бо то ж обмінний фонд окрема тримають...
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10.08.2023 16:32 Ответить
який це обмінний фонд? це наші красавці. жаль тіко шо нема смертної кари
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10.08.2023 16:49 Ответить
росіян тримають окремо, а от наших по 111-ій - дійсно цікаво. Хоча у Золкіна на інтерв'ю поряд з росіянами попадали і сєпари. Але де їх утимують після вироку - це мені не відомо.
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10.08.2023 17:02 Ответить
Та я про те, що було б непогано на одну зону з нашими ув'язненими, що відбувають строк. І на тий самий раціон посадити..але Гавнесті спливуть..
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10.08.2023 17:24 Ответить
ну хочь не заочний вирок... а скільки років дають за те, що 5 разів від повістки ухилився ??
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10.08.2023 16:34 Ответить
Не жди больше мама, дебильного сына,
Твой сын не такой как был вчера.
Теперь он на кичу заехал надолго,
И станет петушарой говнюк навсегда.
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10.08.2023 16:40 Ответить
такой вирок может получить донецколуганскокрымские сепары коллаборанты, каждый второй
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10.08.2023 16:49 Ответить
Терорист і вбивця. Довічне заслуговував
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10.08.2023 16:55 Ответить
Тількі довічно, гранатометчик скільки ж він наших загубив а йому 12 років мабуть судді теж донецьки тварі
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10.08.2023 19:14 Ответить
A pochemu takim mrazjam ne dajut vishku?
Razve vo vremja voini net takoj statji v Ukraine?
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10.08.2023 17:13 Ответить
От і накуй нам тварюку 12 років годувати? Придушили б мерзоту по тихому..помер від душевного переживання чи при спробі втечі було б більш справедливим і дешевшим для бюджету покаранням.
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10.08.2023 21:41 Ответить
Дивує на скільки наш суд гуманний що до тих тварюк. За вбивство кількох людей "цивільному" злочинцю пожиттєва тюрма світить, а якщо злочинець людей вбивав в лавах незаконно озброєних бандформувань лугандону то менше максималки дають. Та тих суддів варто саджати за таку "справедливість".
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10.08.2023 21:48 Ответить
 
 