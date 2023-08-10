РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10746 посетителей онлайн
Новости
15 663 39

Актера-путиниста Гогунского (Кузю), предавшего Украину, не пустили в Грузию "по политическим причинам"

гогунський

Российского актера Виталия Гогунского, родом из Украины, не пустили в Грузию "по политическим причинам".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.

Актера, известного по роли Кузи в сериале "Универ", заставили вернуться в Москву из грузинского аэропорта "по политическим причинам". Сам Гогунский сказал, что власти Грузии якобы "испугались оппозиции".

По данным СМИ, Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его отправили обратно. Актера завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси.

Виталий Гогунский родился в 1975 году в Кременчуге (Полтавская область), где провел часть детства.

Несмотря на это, актер является сторонником политики российского диктатора Владимира Путина. В одном из эфиров РосТВ заявил, что во время Революции Достоинства в 2013 году митингующим в чай якобы подмешивали наркотики.

Во время полномасштабного вторжения РФ, поддержал действия Кремля и ездил на оккупированный Донбасс с концертами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступавшему в поддержку оккупантов российскому актеру Машкову сообщено о подозрении, - СБУ

актер (295) Грузия (4499)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
добре що я вже років вісімнадцять не маю тєлєвізора, тому і не знаю всїх гагунських та інших гандонів.
показать весь комментарий
10.08.2023 16:55
+14
пусть едет на болота
показать весь комментарий
10.08.2023 17:00
+12
поки що єдина країна, де можно цивільному українцю безпечно ********** кацапа - це Туреччина. У Грузії все ж таки поліціянти затримають.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так это коммивояжёр
показать весь комментарий
10.08.2023 16:51 Ответить
Краще б пустили і натовкли пику
показать весь комментарий
10.08.2023 16:53 Ответить
натовкли
показать весь комментарий
10.08.2023 17:18 Ответить
добре що я вже років вісімнадцять не маю тєлєвізора, тому і не знаю всїх гагунських та інших гандонів.
показать весь комментарий
10.08.2023 16:55 Ответить
я трохи застав, дебілкувата пика як усі рашисти
показать весь комментарий
10.08.2023 17:21 Ответить
Кидай карточку, сбросимся тебе на телек, гривасей 250 должно хватить.
показать весь комментарий
10.08.2023 18:48 Ответить
мені протез замість мізків не треба. Краще заощадь собі на ще більшу плазму.
показать весь комментарий
10.08.2023 23:04 Ответить
Прошибся он малость.Коли міняв призвіще треба було з Гогунштейна стати Гогушвілі,а не Гогунським.На крайняк хоч Гогія...А то внєшность трохи кавказская,а характер хитрожопий...
показать весь комментарий
10.08.2023 16:58 Ответить
Гогілашвілі, краще вже...косив би під корєша Буданова
показать весь комментарий
10.08.2023 17:41 Ответить
?
показать весь комментарий
10.08.2023 16:58 Ответить
Перевірив, чи досі заблокований адміном. А це хитрий хід грузинів - витурили путініста українського походження, дуже хитрий хід, Карл
показать весь комментарий
10.08.2023 17:00 Ответить
три доби присудили?
показать весь комментарий
10.08.2023 17:04 Ответить
За шо? Найвеличнішого образили?
показать весь комментарий
10.08.2023 17:20 Ответить
От і грає козлів за поребріком.
показать весь комментарий
10.08.2023 16:59 Ответить
пусть едет на болота
показать весь комментарий
10.08.2023 17:00 Ответить
поки що єдина країна, де можно цивільному українцю безпечно ********** кацапа - це Туреччина. У Грузії все ж таки поліціянти затримають.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:07 Ответить
Турки ще й додадуть п.ю.з.д.ю.лі.в московитам.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:13 Ответить
так, таке було вже.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:17 Ответить
Так он и по жизни *******....
показать весь комментарий
10.08.2023 17:11 Ответить
Широко відомий в дуже вузьких кругах.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:12 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 17:31 Ответить
Зате Лабуду пропутінську Зельониє пустили в Україну. Продовжує активно відбілюватись. По Європам імітує раптовий нечуваний патріотизм. Скоро всі тут будуть. Щоб в ЄС зняли санкції.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:17 Ответить
лабуда в рашке ігнор, в почьоті їнша х..соска седокова
показать весь комментарий
10.08.2023 17:26 Ответить
Покидьок! Такі є в кожного народу, як і є такі цілі народи!
показать весь комментарий
10.08.2023 17:26 Ответить
к іпєнєй матері
на бєлом катере
"мацква"
показать весь комментарий
10.08.2023 17:28 Ответить
Полтавська область? По історії козаки Полтавської області перейшли на бік петра Кривавого, якого на московії звуть "перший" і воювали проти козаків війська Гетьмана Мазепи. Ще тоді прислужували московитам і вбивали наших, проливади кров наших захисників України. Так що ця особа нічим не відрізняється від своїх пра-пра. Хай живе на московії, в Європу, Україні, США дорога має бути закрита назавжди.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:30 Ответить
Полтавської області козаки? Це ще що за тварини у твоїй уяві?
Чи може полку реестрового? І якого саме: Прлтавського, Лубенського, Прилуцького чи Гадяцького?
Полтавщина і є колискою Гетьманщини.
показать весь комментарий
10.08.2023 18:58 Ответить
Єрмак, Татаров, Баканов, Гогілашвілі, Гетьманцев ... несть їм числа. А тут якийсь Кузя в Грузії ...
показать весь комментарий
10.08.2023 17:30 Ответить
гогунский, бужанский, дубиннский, драгунский, куницкий, тульчинский, бершадский, .......
показать весь комментарий
10.08.2023 17:33 Ответить
заждіть.... а зеленський....?
показать весь комментарий
10.08.2023 19:43 Ответить
що це за чмошник, я про такого вперше чую. й сміття, з його участю, ніколи не дивився.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:39 Ответить
Вроде была инфа что у этого дятла психические отклонения
показать весь комментарий
10.08.2023 17:44 Ответить
Грав придурка і виявився придурком. Що з нього візьмеш.
показать весь комментарий
10.08.2023 17:47 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2023 17:54 Ответить
не стреляйте путиниста , он играет как умеет
показать весь комментарий
10.08.2023 17:56 Ответить
Навіть не трахнули
показать весь комментарий
10.08.2023 18:16 Ответить
Ціуава в нього відмазка.
Який стосунок московитський блазень має до грузинської опозиції?
показать весь комментарий
10.08.2023 19:01 Ответить
Якось пох...
показать весь комментарий
10.08.2023 20:05 Ответить
 
 