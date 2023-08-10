Актера-путиниста Гогунского (Кузю), предавшего Украину, не пустили в Грузию "по политическим причинам"
Российского актера Виталия Гогунского, родом из Украины, не пустили в Грузию "по политическим причинам".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ASTRA.
Актера, известного по роли Кузи в сериале "Универ", заставили вернуться в Москву из грузинского аэропорта "по политическим причинам". Сам Гогунский сказал, что власти Грузии якобы "испугались оппозиции".
По данным СМИ, Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его отправили обратно. Актера завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси.
Виталий Гогунский родился в 1975 году в Кременчуге (Полтавская область), где провел часть детства.
Несмотря на это, актер является сторонником политики российского диктатора Владимира Путина. В одном из эфиров РосТВ заявил, что во время Революции Достоинства в 2013 году митингующим в чай якобы подмешивали наркотики.
Во время полномасштабного вторжения РФ, поддержал действия Кремля и ездил на оккупированный Донбасс с концертами.
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на бєлом катере
"мацква"
Чи може полку реестрового? І якого саме: Прлтавського, Лубенського, Прилуцького чи Гадяцького?
Полтавщина і є колискою Гетьманщини.
Який стосунок московитський блазень має до грузинської опозиції?