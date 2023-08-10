Подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3. ФОТОрепортаж

Для подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3.

Об этом написала на своей странице в фейсбуке сестра военнослужащего 80-й ОГШБр Юлия Дышко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, это мой брат Богдан Дышко, опытный воин АТО, непосредственный участник боевых действий с начала полномасштабного вторжения".

Для подразделения 80-й ОДШБр, в котором он и сейчас находится, нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3.

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Сумма сбора немаленькая, поэтому прошу вас о максимальном Репосте и донате по возможности. Нет ведь ничего невозможного! Гривны собираются в сотни, тысячи, миллионы и спасают жизнь! Вместе мы сила! Слава Украине!

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