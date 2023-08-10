1 422 3
Подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3. ФОТОрепортаж
Для подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3.
Об этом написала на своей странице в фейсбуке сестра военнослужащего 80-й ОГШБр Юлия Дышко, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, это мой брат Богдан Дышко, опытный воин АТО, непосредственный участник боевых действий с начала полномасштабного вторжения".
Для подразделения 80-й ОДШБр, в котором он и сейчас находится, нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3.
Сумма сбора немаленькая, поэтому прошу вас о максимальном Репосте и донате по возможности. Нет ведь ничего невозможного! Гривны собираются в сотни, тысячи, миллионы и спасают жизнь! Вместе мы сила! Слава Украине!
Ссылка на банке в шапке профиля Номер карты монобанки:
5375411207604211" - обратилась она.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017347151942