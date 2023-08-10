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Новости Волонтеры для армии
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Подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3. ФОТОрепортаж

дишко

Для подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3.

Об этом написала на своей странице в фейсбуке сестра военнослужащего 80-й ОГШБр Юлия Дышко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, это мой брат Богдан Дышко, опытный воин АТО, непосредственный участник боевых действий с начала полномасштабного вторжения".

Для подразделения 80-й ОДШБр, в котором он и сейчас находится, нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3.

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Сумма сбора немаленькая, поэтому прошу вас о максимальном Репосте и донате по возможности. Нет ведь ничего невозможного! Гривны собираются в сотни, тысячи, миллионы и спасают жизнь! Вместе мы сила! Слава Украине!

Ссылка на банке в шапке профиля Номер карты монобанки:

5375411207604211" - обратилась она.

Подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3 01
Подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3 02
Подразделения 80-й ОДШБр нужны 2 квадрокоптера DJI Mavic 3 03

благотворительность (611) помощь (7793) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) дроны (3887)


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10.08.2023 20:58 Ответить
К РЕЗНИКОВУ-- СХОДИТЬ НАДО! но Он не даст.НАВАРУ НЕТУ!
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11.08.2023 01:19 Ответить
Збір закрито!🔥 Усім, хто долучився, величезне дякую❤️ звіт уже в моєму профілі Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017347151942
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12.09.2023 14:59 Ответить
 
 