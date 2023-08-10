Кулеби заявили в Италии, что "контрнаступление не работает". Глава МИД: Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно. Вспомните Монте-Кассино
ВСУ прорвут линию обороны, которую российские захватчики построили более чем через год оккупации на юге Украины, как в свое время союзники прорвали "линию Густава" в Италии.
Так ответил на скептический вопрос журналиста Corriere della Sera министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Реагируя на вопрос: "Министр, похоже, ваше контрнаступление не работает. Причины? Последствия?", глава МИД возразил: "Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно".
Он отметил, что продвигаться вперед тяжело, "но в конце концов мы это сделаем".
"Я думаю о битве при Монте-Кассино. Сначала союзники были блокированы грозными немецкими позициями, им потребовалось четыре месяца, чтобы их разбить, но затем им удалось освободить Рим. У нас аналогичная ситуация – есть летние и зимние окопы. Я уверен, что мы победим", – подчеркнул Кулеба.
Отметим что битва под Монте-Кассино – несколько кровопролитных сражений примерно за год до капитуляции гитлеровской Германии (с 17 января по 19 мая 1944 года). Войска союзников спустя четыре месяца боев и четыре тяжелых наступления прорвали линию немецких укреплений ("линия Густава") и вошли в Рим.
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Ні на кого вже це не проканає як аргумент.
Як тоді виправдовуватись збираються? Бо розігрувати із себе дурнів та робити вигляд, що "все за планом" вже не вийде.
Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Вміємо читати? Це не "партнери" у нас скептичні, це журналіст запитав. А наші притрушені вже обісрали всю Італію, яка - повторюю - ні дідька вам не зобов'язана, бо поки колишній соцтабір вступав в НАТО, Україна постійно обирала комуністичну партію, соціалістів, СДПУ(о), вітренко і ригів/ОПЗЖ у владу - чи нагадати результати голосувань на парламентських і президентських виборах всі роки незалежності? Може, нагадати, як притрушені голосували на всіх опитуваннях про вступ в НАТО до 2014?
Обрали собі бандюковоча у 2010, хотіли дружити з кацапами, а зараз звинувачуєте у своєму ідіотизмі тих єдиних, завдяки кому кацапи ще не окупували всю Україну! Без зброї ЗСУ воювати не може, а зброю свою Україна просрала у дев'яності-двотисячні і потім після 2019 заморозила ракетну програму - де власні ракети?!! Воює Україна, тому ракети/дрони українського виробництва вона може пускати, куди захоче, а от НАТО не воює, тому дякуйте, що натівські ракети можна використовувати хоча б у межах України!
Ну які ж невдячні кретини!!!
Если не разбомбить кацапские заводики в пыль, то они смогут поддерживать линию фронта годами. Ещё и простреливать всю территорию Украины годами. Почти безнаказанно...