Кулеби заявили в Италии, что "контрнаступление не работает". Глава МИД: Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно. Вспомните Монте-Кассино

ВСУ прорвут линию обороны, которую российские захватчики построили более чем через год оккупации на юге Украины, как в свое время союзники прорвали "линию Густава" в Италии.

Так ответил на скептический вопрос журналиста Corriere della Sera министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Реагируя на вопрос: "Министр, похоже, ваше контрнаступление не работает. Причины? Последствия?", глава МИД возразил: "Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно".



Он отметил, что продвигаться вперед тяжело, "но в конце концов мы это сделаем".





Читайте: Кулеба о возможных переговорах с РФ: Мы никогда не увидим Зеленского и Путина за одним столом

"Я думаю о битве при Монте-Кассино. Сначала союзники были блокированы грозными немецкими позициями, им потребовалось четыре месяца, чтобы их разбить, но затем им удалось освободить Рим. У нас аналогичная ситуация – есть летние и зимние окопы. Я уверен, что мы победим", – подчеркнул Кулеба.

Отметим что битва под Монте-Кассино – несколько кровопролитных сражений примерно за год до капитуляции гитлеровской Германии (с 17 января по 19 мая 1944 года). Войска союзников спустя четыре месяца боев и четыре тяжелых наступления прорвали линию немецких укреплений ("линия Густава") и вошли в Рим.