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Новости Война
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Кулеби заявили в Италии, что "контрнаступление не работает". Глава МИД: Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно. Вспомните Монте-Кассино

кулеба

ВСУ прорвут линию обороны, которую российские захватчики построили более чем через год оккупации на юге Украины, как в свое время союзники прорвали "линию Густава" в Италии.

Так ответил на скептический вопрос журналиста Corriere della Sera министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Реагируя на вопрос: "Министр, похоже, ваше контрнаступление не работает. Причины? Последствия?", глава МИД возразил: "Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно".

Он отметил, что продвигаться вперед тяжело, "но в конце концов мы это сделаем".

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"Я думаю о битве при Монте-Кассино. Сначала союзники были блокированы грозными немецкими позициями, им потребовалось четыре месяца, чтобы их разбить, но затем им удалось освободить Рим. У нас аналогичная ситуация – есть летние и зимние окопы. Я уверен, что мы победим", – подчеркнул Кулеба.

Отметим что битва под Монте-Кассино – несколько кровопролитных сражений примерно за год до капитуляции гитлеровской Германии (с 17 января по 19 мая 1944 года). Войска союзников спустя четыре месяца боев и четыре тяжелых наступления прорвали линию немецких укреплений ("линия Густава") и вошли в Рим.

Кулеба Дмитрий (2880) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+45
Шановні Західні партнери! Контрнаступ "працює" виключно тоді, коли ЗСУ є
чим "працювати"!
Менше мудрих питань, більше зброї!
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10.08.2023 17:31
+44
А Монако як ми захопили -- без шуму і пилі
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10.08.2023 17:31
+44
Менше треба було з усіх ''прасок'' трубити про отой наступ!
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10.08.2023 17:31
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Смотрю, некоторых европейских журналистов кремль продолжает держать на поводке...
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10.08.2023 18:31 Ответить
Нєкоторих ?? Деяких , він - не тримає .
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10.08.2023 18:34 Ответить
Якщо до жовтня лінія фронту буде +- як зараз і ні до Мелітополя чи хочв б Токмаку не просунеться, то до сраки усі ці історичні аналогії.
Ні на кого вже це не проканає як аргумент.
Як тоді виправдовуватись збираються? Бо розігрувати із себе дурнів та робити вигляд, що "все за планом" вже не вийде.
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10.08.2023 18:35 Ответить
Скільки ж у нас притрушених громадян, які дуже радо плюють в колодязь і кусають руку, яка дарує їм зброю, коли зовсім не зобов'язана..........

Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Вміємо читати? Це не "партнери" у нас скептичні, це журналіст запитав. А наші притрушені вже обісрали всю Італію, яка - повторюю - ні дідька вам не зобов'язана, бо поки колишній соцтабір вступав в НАТО, Україна постійно обирала комуністичну партію, соціалістів, СДПУ(о), вітренко і ригів/ОПЗЖ у владу - чи нагадати результати голосувань на парламентських і президентських виборах всі роки незалежності? Може, нагадати, як притрушені голосували на всіх опитуваннях про вступ в НАТО до 2014?
Обрали собі бандюковоча у 2010, хотіли дружити з кацапами, а зараз звинувачуєте у своєму ідіотизмі тих єдиних, завдяки кому кацапи ще не окупували всю Україну! Без зброї ЗСУ воювати не може, а зброю свою Україна просрала у дев'яності-двотисячні і потім після 2019 заморозила ракетну програму - де власні ракети?!! Воює Україна, тому ракети/дрони українського виробництва вона може пускати, куди захоче, а от НАТО не воює, тому дякуйте, що натівські ракети можна використовувати хоча б у межах України!
Ну які ж невдячні кретини!!!
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10.08.2023 18:35 Ответить
Треба було Кулебі запропонувати цьому журналюзі самому прийняти участь в контрнаступі!
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10.08.2023 18:45 Ответить
Зловонным душком уныния повеяло с Запада((
Если не разбомбить кацапские заводики в пыль, то они смогут поддерживать линию фронта годами. Ещё и простреливать всю территорию Украины годами. Почти безнаказанно...
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10.08.2023 19:00 Ответить
питання до Данілова який знав про напад в листопаі як він каже подавав сигнали як між. Чому ми не побудували за півроку таку лінію оборони як цапи в себе на кордрні. А робили все навпаки. Гниди зелені.
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10.08.2023 19:01 Ответить
Ти вже кордон кацапні провело по території України?
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11.08.2023 23:34 Ответить
закидаємо голодних орків яйцями по 17 гривень коли вони почнуть їх жерти ми візьмемо їх тепленькими...
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10.08.2023 19:06 Ответить
кулеба, носки одень, не позорся
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10.08.2023 20:27 Ответить
Зря он про Кассино. Макаронники там не воевали. Напомнил бы лучше про Сталинград.
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10.08.2023 20:53 Ответить
Під Монте-Кассіно мій дід, командос польської армії генерала Андерса, потрапив в полон до німців.
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10.08.2023 22:04 Ответить
Естественно что вшивый макаронник пи#дит по заказу кацапни.
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10.08.2023 23:57 Ответить
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