Путин усиливает Росгвардию, чтобы подавлять мятежи на территории РФ, - ГУР МО

Росгвардия преследует цель защиты режима от внутренних угроз. Ужесточение этого подразделения означает, что российский диктатор Владимир Путин готовится подавлять новые мятежи.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очень важный сигнал прежде всего для всех рашистов. Что такое Росгвардия? Это институция, созданная для защиты режима внутри государства. Если он (Путин – ред.) дает тяжелое вооружение Росгвардии, то это означает, что, в принципе, (в РФ – ред.) делается ставка на предстоящее подавление мятежей. По ком должно стрелять это тяжелое вооружение, эти танки Золотова? Ну, собственно, прежде всего по гражданским москвичам", – считает Юсов.

Отдельно он выразил убеждение, что Путин привел войну к россиянам своими руками.

"С момента нападения на Украину, с момента войны на украинском Донбассе и, конечно, после полномасштабного вторжения он привел войну и смерть не только в Украину, но и на территорию так называемой РФ. Если говорить о количестве погибших, обезвреженных, раненых, искалеченных рашистов , которые приехали сюда убивать и грабить, то на сегодня это уже десятки тысяч "ванюшек", - заявил Юсов.

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По его мнению, это приговор и российскому режиму, и РФ как государству.

"Это проблема этого государства и, к сожалению, это также и для нас проблема. Но да, Путин привел войну в РФ и, конечно, не Украина, не Бандера напали, что понятно. Путин и его режим, его муртады с молчаливого согласия большинства россиян сами привели войну, разрушение, смерть на собственное государство", - сказал он.

Напомним, 4 августа 2023 года Путин подписал закон, который позволит Росгвардии получить тяжелое вооружение.