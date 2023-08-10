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Путин усиливает Росгвардию, чтобы подавлять мятежи на территории РФ, - ГУР МО

росгвардія

Росгвардия преследует цель защиты режима от внутренних угроз. Ужесточение этого подразделения означает, что российский диктатор Владимир Путин готовится подавлять новые мятежи.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очень важный сигнал прежде всего для всех рашистов. Что такое Росгвардия? Это институция, созданная для защиты режима внутри государства. Если он (Путин – ред.) дает тяжелое вооружение Росгвардии, то это означает, что, в принципе, (в РФ – ред.) делается ставка на предстоящее подавление мятежей. По ком должно стрелять это тяжелое вооружение, эти танки Золотова? Ну, собственно, прежде всего по гражданским москвичам", – считает Юсов.

Отдельно он выразил убеждение, что Путин привел войну к россиянам своими руками.

"С момента нападения на Украину, с момента войны на украинском Донбассе и, конечно, после полномасштабного вторжения он привел войну и смерть не только в Украину, но и на территорию так называемой РФ. Если говорить о количестве погибших, обезвреженных, раненых, искалеченных рашистов , которые приехали сюда убивать и грабить, то на сегодня это уже десятки тысяч "ванюшек", - заявил Юсов.

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По его мнению, это приговор и российскому режиму, и РФ как государству.

"Это проблема этого государства и, к сожалению, это также и для нас проблема. Но да, Путин привел войну в РФ и, конечно, не Украина, не Бандера напали, что понятно. Путин и его режим, его муртады с молчаливого согласия большинства россиян сами привели войну, разрушение, смерть на собственное государство", - сказал он.

Напомним, 4 августа 2023 года Путин подписал закон, который позволит Росгвардии получить тяжелое вооружение.

путин владимир (31237) разведка (4171) репрессии (2767) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+6
Ляд с ними, с этими путиными и росгвардией. Все это не ново, и так всегда было и будет. Лучше поясните ситуацию с нацрадой з питань ТВ и кварталом. Они там развлекаются по полной - регистрируют нового интернет-провайдера, создают новое медиа "квартал тв int." и т.д. Наверное зебобикам это будет интересно.

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10.08.2023 18:40
+3
Глядя на это тупое мокшанское рыло, понимаешь какие рыла у его подчинённых.
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10.08.2023 18:43
+2
Кожен солдат на території росії це мінус один в Україні. Тому чим більше буде паранойя у х#йла і чим більше будуть берегти його шкуру тим нам краще. Заколот таки можливий на росії і як не крути, а від останнього заколоту тільки користь
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10.08.2023 19:05
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10.08.2023 18:32 Ответить
Досить цікаве питання, на яке жоден російський чиновник не може відповісти. Якщо ви збираєтеся озброїти Росгвардію (ті ж внутрішні війська) важким озброєнням, включаючи артилерію, танки та РСЗВ, то для чого потрібна армія,
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10.08.2023 18:37 Ответить
Наші ж відповіли, навіть наперед - бригади наступу. Чи ти думаєш єто другоє? Злодії бояться народу.
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10.08.2023 21:53 Ответить
Ляд с ними, с этими путиными и росгвардией. Все это не ново, и так всегда было и будет. Лучше поясните ситуацию с нацрадой з питань ТВ и кварталом. Они там развлекаются по полной - регистрируют нового интернет-провайдера, создают новое медиа "квартал тв int." и т.д. Наверное зебобикам это будет интересно.

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10.08.2023 18:40 Ответить
стрелочник
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10.08.2023 18:42 Ответить
Вообще нет! Им интересно, где им ещё Порошенко нагадил
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10.08.2023 18:47 Ответить
"Якщо говорити про кількість загиблих, знешкоджених, поранених, скалічених рашистів, які приїхали сюди вбивати і грабувати, то станом на сьогодні це вже десятки тисяч "ванюшок", - заявив Юсов",-кожен ранок Генштаб оприлюднює свою сводку. І там вже 250 тис., а не десятки тис.
Вони що у різних реальностях існують?
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10.08.2023 18:43 Ответить
Глядя на это тупое мокшанское рыло, понимаешь какие рыла у его подчинённых.
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10.08.2023 18:43 Ответить
Про цей заколот(останній для Путіна) говорить останній в часі російський пророк Г.Распутін, перевіримо, наскільки він пророк, він вказав в часі коли це має відбутись, тож почекаємо, доки настане ця мить, а достанеться там всім, і владі і церкві, бо навіть дуже тупий бачить, що цілі в них єдині: - широко відкрите їбало. Тож - будуть вчитись срать через соломинку. Дядько Голод поспішає до них в гості. АРХ М
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10.08.2023 18:52 Ответить
Юсов виконує рашистські завдання справно.Путін посилює Росгвардію, щоб відправити і їх воювати проти України, плять з юсовими прора шистськими слугаими
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10.08.2023 19:03 Ответить
Кожен солдат на території росії це мінус один в Україні. Тому чим більше буде паранойя у х#йла і чим більше будуть берегти його шкуру тим нам краще. Заколот таки можливий на росії і як не крути, а від останнього заколоту тільки користь
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10.08.2023 19:05 Ответить
Так, дай ще цим довб***бам зброю. Шоб вже посерйозніше заколот був рано чи пізно. Дати зброю одним дов***бам, щоб захиститися від інших довб***бів, яким зброю дали раніше. Біс. Менше на фронт піде цього лайна.
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10.08.2023 19:27 Ответить
..а моглиб росгвардяШки грохнуть золота и снести башни кремля,была бы хоть такая акция аттракция....
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10.08.2023 19:58 Ответить
Нація садистів проти садистського божества? Ну нє, так не буває...
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10.08.2023 20:09 Ответить
війна з Україною дає шанс цій сраній російській опозиції скинути правління банди кгбістів. Але мабуть що марно. Не скористаються. Біомаса занадто зомбована а опозиція занадто сциклива
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10.08.2023 23:04 Ответить
 
 