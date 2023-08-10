Враг пытался наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.08.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжаются 533 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток произошло около 25 боевых столкновений.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Степного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечья, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздольевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Предтечи Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Северного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы біли по более чем 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы были по Водяному, Угледару, Богоявленке, Пречистовке, Великой Новоселке, Благодатному Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди них Ольговское, Красное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага были по более чем 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Республиканец, Красный Маяк, Дорожное, Казацкое, Антоновка и гигантское Херсонской области и Херсон; Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 узел связи противника", - сообщили в Генштабе.