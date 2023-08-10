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Новости Война
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Враг пытался наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ

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Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 10.08.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжаются 533 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток произошло около 25 боевых столкновений.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Степного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечья, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и к югу от Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздольевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Предтечи Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Северного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы біли по более чем 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

Также читайте: ВСУ имели успех возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского на Донетчине, - Генштаб

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы были по Водяному, Угледару, Богоявленке, Пречистовке, Великой Новоселке, Благодатному Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди них Ольговское, Красное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага были по более чем 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Республиканец, Красный Маяк, Дорожное, Казацкое, Антоновка и гигантское Херсонской области и Херсон; Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях, произошло 30 боевых столкновений, - Генштаб

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 узел связи противника", - сообщили в Генштабе.

Генштаб ВС (6250)


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Топ комментарии
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.08.2023 18:57
+3
Уже продавили. На деяких напрямках за добу-від трьох до п'яти км просунулися. Контрнаступ імені Зеленського закінчений.
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10.08.2023 19:46
+3
Намагається?! Орки рухаються кілометрами під Куп'янськом на різних напрямках. І ніякі мінні поля їм не шкодять! Не даремно евакуацію оголосили...
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10.08.2023 20:13
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.08.2023 18:57 Ответить
ворог не намагається а наступає. і те що сьогодні відбилися не означає що так буде завтра. на відміну від нас московити таки продавлюють нашу оборону.
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10.08.2023 19:16 Ответить
Уже продавили. На деяких напрямках за добу-від трьох до п'яти км просунулися. Контрнаступ імені Зеленського закінчений.
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10.08.2023 19:46 Ответить
На утриманні ФСБ? ...
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10.08.2023 20:06 Ответить
Ні. Кажу те що бачу. А реальна картина кардинально відрізняється від бравурного ;єдиного марафону;.
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10.08.2023 20:12 Ответить
а кто тебе боту сказал что контрнаступ закончился или выброшены все силы? ты тупой или притворяешься
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10.08.2023 21:26 Ответить
Контрнаступ....
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10.08.2023 20:04 Ответить
Намагається?! Орки рухаються кілометрами під Куп'янськом на різних напрямках. І ніякі мінні поля їм не шкодять! Не даремно евакуацію оголосили...
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10.08.2023 20:13 Ответить
Якби рухалися кілометрами, були б уже в Куп'янську, який, нагадаю, за 7-8 км від лінії фронту. Москалі і то ******* скромніше, говорять про просування до Петропавлівки, яка й так майже на лінії фронту.
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10.08.2023 20:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qxLelIdEof4&t=3s - нібито адекватний огля
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10.08.2023 21:27 Ответить
зачем ты сюда тащишь эту кацапскую помойку ты что бот или ватник?
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10.08.2023 21:29 Ответить
Ми з вами знайомі, хлопчику? Чи ви кацап?
З якого перелякуц це "кацапская помойка"?! І головне - що там не так?
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10.08.2023 21:41 Ответить
я посмотрел ихние нарезки из других видео -это фсбшная кремлевская помойка которая косит под украинскую..
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10.08.2023 22:10 Ответить
Що не так конкретно у цьому випуску? "Я посмотрєл нарєзкі" - це не аргумент.
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10.08.2023 22:12 Ответить
ты тупой? проблему не у выпуску а в канале - эта помойка ватная которая косит под украинскую и ты какого-то хрена за нее вписываешься или ты такой наивный тогда тебе нужно ума набираться
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10.08.2023 22:17 Ответить
Мій колега на роботі дивиться цю гівнопомийку. Кожного разу розповідає, що кацапи просунулися, як тут завжди віщують "полями",на 2-3-4 км. Якщо вірити цьому каналу і скласти ці кілометри за останній місяць , москалі в Ізюмі повинні бути, не те що в Куп'янську. Зрозуміло, ситуація там дуже складна і важка, але вірити каналу, де переважна більшість коментаторів москалі, легковажно.
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10.08.2023 21:44 Ответить
Дубль два - де там брехня? І там же не тільки негатив, якщо ви помітили.
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10.08.2023 21:45 Ответить
а где брехня у скабеевой коглда ониа говорят про успехи кацапов?
брехня в других видео - это называется манипуляция - 10 процентов правды все остальное вброс - но ты же там на работе?
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10.08.2023 22:13 Ответить
В городі бузина... Все, набрид!
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10.08.2023 22:19 Ответить
 
 