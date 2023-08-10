Сын "слуги народа" Копанчук, уехавший за границу и не вернувшийся, отказался от депутатского мандата в местном совете
Депутат Рудковского горсовета (Львовская область) и сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук Дмитрий Копанчук, выехавший за границу и не вернувшийся, написал заявление на сложение своего депутатского мандата.
Об этом NGL.media в письменном виде сообщил секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький, передает Цензор.НЕТ.
В Рудковском городском совете подтвердили факт получения заявления 9 августа от Дмитрия Копанчука о сложении полномочий. Рассмотреть это заявление планируется на следующем заседании депутатов горсовета 7 сентября.
Заявление Дмитрия Копанчука было направлено "Новой почтой", однако отправителем был указан не он, а Артем Костюченко, помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры", соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук. Костюченко подтвердил NGL.media, что именно он послал заявление Дмитрия Копанчука: "Меня попросили это сделать".
Напомним, что несколько дней назад NGL.media выяснили, что Дмитрий Копанчук больше семи месяцев не посещает заседание горсовета, поскольку еще 1 января уехал из страны, сопровождая своего отца со второй группой инвалидности. Через месяц Владимир Копанчук вернулся в Украину, но без сына. Это прямо противоречит законодательному требованию вернуться не позднее сопровождаемого лица с инвалидностью.
Елена Копанчук, народный депутат от "Слуги народа", до сих пор публично не прокомментировала выезд своего сына.
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Хай жеруть своє лайно самі.
в конце июня видел в Варшаве в люксовых ресторанах очень много украинских инвалидов: все как один ростом 180-185 см с окружностью бицепсев около 50 см. Дорого одетые мощные кнуры, пышущие здоровьем.
И ведь как-то же смогли выехать из воюющей страны. Наверняка, все они инвалиды 1-ой группы.
Яка чесна людина! Не суддя верховного суду
Вроде бы умный мужик Порошенко ну при этом настолько тупо не понимать чего хочет простой народ и что ему надо дать что-бы за тебя проголосовали это просто жесть, ну все же знали что нужна была гречка ,1000гр и всякое такое.))
И не надо гнать на народ, он во всех странах такой, он хочет низкие цены не бензин и хорошие дороги, это политики должны быть умными, и не проигрывать комикам.
А то что Пукина что-то спонукало это тоже бред полный, они долго готовились напасть с дорогами или без, они не брали в расчет украинскую армию совсем, за 3 дня и всё такое. Кто реально мог тормознуть Пукина так это США.
Президенський Університет,..., Велике Будівництво (на яке спустили навіть ковідний фонд) - і все це в час війни.
А чому Україна, коли Захід криком кричав про вторгнення, далі готувалась до "шашликов на майскіє", розводила (насправді відводила війська), розміновувала,...?
"...это бред собачий, воровали при нем не меньше чем сейчас". Такої кількості "зашкварів" при попередній владі точно не було. Що не зе депутат - то пройдисвіт, за рідким виключенням.
А про те, що 95 квартал - проросійський поект, де україномовних зображали недолугими, тупими вихідцями із затурканих сіл, яких в Укаїні, на відміну від Московії, немає, навіть говорити не хочеться.
Вибрали собі "містєра Галадамора", "********** палачку",..., "актрісу с фільмав для взрослих" - тепер маємо. Між іншим, остання "дотепна" сценка гралась у Юрмалі перед стадом кацапів.
"Да впрочєм, какая разніцца".
Ну тепер ти отримало відімі ізмєнєнія зі своїм рашистським клоуном: знищені Маріуполь, Запоріжжя, Харків, на 8 млн зменшилася кількість населення країни, воєнкоми і депутати сн тепер мають вілли у марбельї, автопарки дорогущих мерседесів. Це потужний успіх.
Слава Богу среди моих знакомых нет таких **@@@@@х попавших в "временную петлю", у таких будет хата гореть а они будут что-то про результаты выборов спорить, вы ещё тупее чем- 73%.