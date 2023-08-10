Сын "слуги народа" Копанчук, уехавший за границу и не вернувшийся, отказался от депутатского мандата в местном совете

Депутат Рудковского горсовета (Львовская область) и сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук Дмитрий Копанчук, выехавший за границу и не вернувшийся, написал заявление на сложение своего депутатского мандата.

Об этом NGL.media в письменном виде сообщил секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький, передает Цензор.НЕТ.

В Рудковском городском совете подтвердили факт получения заявления 9 августа от Дмитрия Копанчука о сложении полномочий. Рассмотреть это заявление планируется на следующем заседании депутатов горсовета 7 сентября.

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Заявление Дмитрия Копанчука было направлено "Новой почтой", однако отправителем был указан не он, а Артем Костюченко, помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры", соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук. Костюченко подтвердил NGL.media, что именно он послал заявление Дмитрия Копанчука: "Меня попросили это сделать".

Напомним, что несколько дней назад NGL.media выяснили, что Дмитрий Копанчук больше семи месяцев не посещает заседание горсовета, поскольку еще 1 января уехал из страны, сопровождая своего отца со второй группой инвалидности. Через месяц Владимир Копанчук вернулся в Украину, но без сына. Это прямо противоречит законодательному требованию вернуться не позднее сопровождаемого лица с инвалидностью.

Елена Копанчук, народный депутат от "Слуги народа", до сих пор публично не прокомментировала выезд своего сына.