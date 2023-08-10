"Укргидроэнерго" не имеет возможности для накопления достаточных запасов воды к зиме: "Сейчас мы выливаем достаточно много воды"
"Укргидроэнерго" не может накопить достаточные объемы воды к зиме, поскольку сейчас есть потребность в больших объемах выработки электроэнергии.
Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий в ходе дискуссии по подготовке к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов, организованной Energy Club в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Вода - это для нас топливо... Как мы делали раньше? Мы накапливали воду, и когда мы входили в начало осеннего периода, мы выдавали довольно существенную помощь энергосистеме, пока раскачивалась тепловая генерация и пока была такая необходимость. Но сейчас мы выливаем достаточно много воды", - отметил он.
По словам Сухецкого, "Укргидроэнерго" сейчас работает на грани своих ресурсных возможностей по воде.
"Не буду озвучивать конкретные цифры, но НЭК "Укрэнерго" использует плюс 20%, 30%, 40% графика, которые мы предоставляем. И это не позволяет нам маневрировать и оставить себе какой-то запас для того, чтобы потом мы вышли на поддержку энергосистемы", – сказал заместитель председателя ЧАО.
Кроме того, как он объяснил, свою отрицательную роль в работе гидроэлектростанций Днепровского каскада внес подрыв Каховской ГЭС.
"Не нужно забывать, что ситуация с Каховским водохранилищем тоже разбалансировала полностью систему наших каскадов, потому что все было отрегулировано под работу водохранилищ от Киевского водохранилища и до самого низа по Днепру", - подчеркнул Сухецкий.
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Тільки одне забули - трансформатори то на висоті.
Ну хоть кротів прикрили і то вже яка користь.
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526),
ененргетично-паливний комплекс у такому стані!
Власники ОблЕнерго, сором'язливо мовчать, витріщивши очі на Шмигаля!!! Війна в Україні, а не у них…
Головне, тарифи і надприбутки!!! КП НКРЕ за цим пильнує.
Слава Україні! Пильнуймо прикоритних на посадах!
де таких дуболомов учили ,чтобы нести такую ахинею?????Ну выпала Каховская из системы.Каким образом это повлияло на наполнение водоемов выше по руслу? Никаким.Есть лиш одна основная причина это засуха.Каждое водохранилище рассчитывали на работу всех турбин + шлюзование речтранспорта.