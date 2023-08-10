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"Укргидроэнерго" не имеет возможности для накопления достаточных запасов воды к зиме: "Сейчас мы выливаем достаточно много воды"

гес,дністровська

"Укргидроэнерго" не может накопить достаточные объемы воды к зиме, поскольку сейчас есть потребность в больших объемах выработки электроэнергии.

Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий в ходе дискуссии по подготовке к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов, организованной Energy Club в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Вода - это для нас топливо... Как мы делали раньше? Мы накапливали воду, и когда мы входили в начало осеннего периода, мы выдавали довольно существенную помощь энергосистеме, пока раскачивалась тепловая генерация и пока была такая необходимость. Но сейчас мы выливаем достаточно много воды", - отметил он.

По словам Сухецкого, "Укргидроэнерго" сейчас работает на грани своих ресурсных возможностей по воде.

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"Не буду озвучивать конкретные цифры, но НЭК "Укрэнерго" использует плюс 20%, 30%, 40% графика, которые мы предоставляем. И это не позволяет нам маневрировать и оставить себе какой-то запас для того, чтобы потом мы вышли на поддержку энергосистемы", – сказал заместитель председателя ЧАО.

Кроме того, как он объяснил, свою отрицательную роль в работе гидроэлектростанций Днепровского каскада внес подрыв Каховской ГЭС.

"Не нужно забывать, что ситуация с Каховским водохранилищем тоже разбалансировала полностью систему наших каскадов, потому что все было отрегулировано под работу водохранилищ от Киевского водохранилища и до самого низа по Днепру", - подчеркнул Сухецкий.

Автор: 

энергетика (2558) Укргидроэнерго (62)


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Топ комментарии
+9
А якщо збільшити ціну за кіловат для населення ще в два рази то води стане більше? Бо я так розумію по галасу із владних енергокабінетів за останні два місяці.
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10.08.2023 19:40
+7
Я ото думаю - навіщо людей вчать в школі, потім в університетах - а вони все дно тупі як сибірські валянки.
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10.08.2023 20:25
+5
То капець... Зельоним вже й води не вистачає. Все проти них повстало. Матінка природа теж. Мільйон і три причини, чому в нас попереду повна дупа.
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10.08.2023 19:49
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Пора бросать пить)))
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10.08.2023 19:39 Ответить
Таки Да! ИЛИ ДЕБИЛ ИЛИ СКАЗОЧНИК!
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11.08.2023 01:05 Ответить
А якщо збільшити ціну за кіловат для населення ще в два рази то води стане більше? Бо я так розумію по галасу із владних енергокабінетів за останні два місяці.
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10.08.2023 19:40 Ответить
То капець... Зельоним вже й води не вистачає. Все проти них повстало. Матінка природа теж. Мільйон і три причини, чому в нас попереду повна дупа.
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10.08.2023 19:49 Ответить
Без Каховської ГЕС більше води з Дніпра почало витікати? Вона була остання в каскаді.
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10.08.2023 19:53 Ответить
Я ото думаю - навіщо людей вчать в школі, потім в університетах - а вони все дно тупі як сибірські валянки.
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10.08.2023 20:25 Ответить
Каховська ГЕС - остання в каскаді дніпровських ГЕС. Як вона може впливати на інші, які вище неї?
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10.08.2023 20:58 Ответить
Щоб не порвало всю систему через відсітність води в каховському водосховищі по ланцюжку треба спускать воду всієї системи.
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11.08.2023 07:37 Ответить
Краще б підстанції якимись каркасами від шахедів захистили. Чи загородили кільцем з вкопаних металевих мачт з інтервалом скажім 2 метри. а вода осінню буде.
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10.08.2023 20:25 Ответить
Вже гроші реалізували. Насипали піску в мішки й поклали навкруг підстанції.
Для відмазки.
Тільки одне забули - трансформатори то на висоті.
Ну хоть кротів прикрили і то вже яка користь.
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10.08.2023 20:29 Ответить
мішки то від уламків наземного вибуху допоможуть.. а треба підривати на відстані. ех, знову мене в укренерго не слухали((
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10.08.2023 20:35 Ответить
7 млн аыехало производтсво стоит, а воды не хватает, как такое может быть? Чудны дела твои, Господи!
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10.08.2023 20:32 Ответить
Кто в нашей стране пожил, тот в цирке не смеётся. Даже если его ещё параллельно щекотать.
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10.08.2023 20:41 Ответить
Через бездіяльність Гончарука+Шмигаля щодо виконання положень Закону УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526),
ененргетично-паливний комплекс у такому стані!
Власники ОблЕнерго, сором'язливо мовчать, витріщивши очі на Шмигаля!!! Війна в Україні, а не у них…
Головне, тарифи і надприбутки!!! КП НКРЕ за цим пильнує.
Слава Україні! Пильнуймо прикоритних на посадах!
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10.08.2023 20:42 Ответить
Зате дуже добре дають заробити власникам сонячних і вітрових електростанцій, яким насрати, що енергосистема розрегульована через нестабільну роботу їхніх станцій. АЕС не можуть оперативно компенсувати перепади потужності сонячних і вітрових станцій. На відновлення потужностей ТЕС Ахмєтов забив ( тарифи підняли і бабло тече рікою, ), без ТЕС він навіть краще заробляти став. А за відсутності достатньої потужності ТЕС, енергосистема пожирає енергію, яка має бути акумульована на зиму у водосховищах ГЕС. Всі розуміють, я маю на увазі урядовців, але нічого не роблять крім констатації фактів. Це злочинна недбалість і диверсія посадових осіб у змові з комерційними структурами. Економічно необгрунтоване підняття тарифів доводить факт змови, а війна дозволяє класифікувати як диверсію проти держави, адже від забезпечення електроенергією залежить робота оборонних підприємств. СБУ вам роботи непочатий край
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10.08.2023 21:34 Ответить
Пане Івашкевич-я вам аплодую.А фраза-"Недбалість і диверсія посадовців у змові з олігархами"-це бомба.І далі ж-"економічно не обгрунтоване підняття тарифів,тут можно сміливо вписати курсу долара і валют-доводить факт змови.І от цей крик душі-дуже акуратно і прискіпливо-переносим на післяМайданний період.І ОРДЛО той розгул "змови" ніяк не пояснить.Яник хоч тих хто працював-по міркам зеків-мужиків-не турбував.Тарифи,курс валют тримався...Ну а після -все ви знаєте,тільки мовчите собі в кулак...
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10.08.2023 23:22 Ответить
Щоб піднявся рівень води в Днепрі треба підняти вартість електрики !
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10.08.2023 21:38 Ответить
Логічно. Тільки вартість потрібно підняти на порядок. Населення, яке не спроможне заплатити - відключити і тоді не потрібно буде витрачати воду на ГЕС.
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10.08.2023 21:47 Ответить
Треба достукаться до небесноī канцелярiī.
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11.08.2023 01:32 Ответить
Есть один вопрос к Сухецкому.А г
де таких дуболомов учили ,чтобы нести такую ахинею?????Ну выпала Каховская из системы.Каким образом это повлияло на наполнение водоемов выше по руслу? Никаким.Есть лиш одна основная причина это засуха.Каждое водохранилище рассчитывали на работу всех турбин + шлюзование речтранспорта.
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11.08.2023 17:29 Ответить
 
 