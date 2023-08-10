"Укргидроэнерго" не имеет возможности для накопления достаточных запасов воды к зиме: "Сейчас мы выливаем достаточно много воды"

"Укргидроэнерго" не может накопить достаточные объемы воды к зиме, поскольку сейчас есть потребность в больших объемах выработки электроэнергии.

Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий в ходе дискуссии по подготовке к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов, организованной Energy Club в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Вода - это для нас топливо... Как мы делали раньше? Мы накапливали воду, и когда мы входили в начало осеннего периода, мы выдавали довольно существенную помощь энергосистеме, пока раскачивалась тепловая генерация и пока была такая необходимость. Но сейчас мы выливаем достаточно много воды", - отметил он.

По словам Сухецкого, "Укргидроэнерго" сейчас работает на грани своих ресурсных возможностей по воде.

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"Не буду озвучивать конкретные цифры, но НЭК "Укрэнерго" использует плюс 20%, 30%, 40% графика, которые мы предоставляем. И это не позволяет нам маневрировать и оставить себе какой-то запас для того, чтобы потом мы вышли на поддержку энергосистемы", – сказал заместитель председателя ЧАО.

Кроме того, как он объяснил, свою отрицательную роль в работе гидроэлектростанций Днепровского каскада внес подрыв Каховской ГЭС.

"Не нужно забывать, что ситуация с Каховским водохранилищем тоже разбалансировала полностью систему наших каскадов, потому что все было отрегулировано под работу водохранилищ от Киевского водохранилища и до самого низа по Днепру", - подчеркнул Сухецкий.