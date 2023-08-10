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Новости
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В России из-за жары веерные отключения электроэнергии. РФ ограничила перетоки в Китай

світло

В России на фоне жары возникли перебои в работе сети.

Об этом сообщает российское минэнерго, пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Пиковые нагрузки в единой энергосистеме сопровождались снижением мощности тепловых и атомных электростанций из-за особенностей работы как самого генерирующего оборудования, так и его систем охлаждения. Ситуация существенно усложнялась повышенным объемом аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов", - говорится в сообщении ведомства.

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О характере возникших проблем можно судить по сообщениям главы Дагестана Сергея Меликова.

"Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Многие дагестанские семьи остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче", - написал он.

Модернизацию сетей он назвал первой необходимостью региона. Однако признал, что на это нет средств.

"Необходимо посмотреть правде в глаза: объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, 30 лет страдающих низким качеством электроснабжения, слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра. Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим", - подчеркнул Меликов.

Сообщения Минэнерго РФ более обтекаемые.

В частности, речь идет о высокой "аварийности на фоне высокого потребления".

Среди прочего высокую аварийность показывает объединенная энергосистема востока страны, где возник дефицит в системе.

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Согласно сообщению российского Минэнерго, россиянам обещают покрыть дефицит за счет увеличения загрузки ГЭС. Но вместе с тем, в сообщении ведомства говорится о необходимости соблюдения правил использования водных ресурсов, что ограничивает работу ГЭС.

В конце концов, Россия вынужденно прибегла к ограничению перетока мощности в Китай.

"Все в конечном итоге привело к необходимости ограничения перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт", - говорится в сообщении "Интефакса".

При этом, как отмечает агентство, Минэнерго РФ не указывает срок действия этого ограничения.

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россия (95467) отключение света (423)


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Топ комментарии
+3
Це спека ще не починала...
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10.08.2023 20:07
+3
Ех, зараз би по кацапським трансформаторам *********!
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10.08.2023 20:53
+2
Трансформатори яскраво горять, бо в них залито масло, тому спеку з віяловими відключеннями їм можна продлити до зими, якщо попрацювати за поребриком
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10.08.2023 20:31
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Це спека ще не починала...
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10.08.2023 20:07 Ответить
Ну да, а в запасе еще бархатный сезон и новый год, и наши , еще неиспользованые дроновые возможности(на европейской части .уйлостана)... ЗЫ... Шо-та в Саудии пошло для кацапов не так, бо вони таукитайцев начали щемить не **************.
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10.08.2023 21:27 Ответить
3.14здят как всегда. Загнали в ЕС а теперь морозятся.
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11.08.2023 01:22 Ответить
Трансформатори яскраво горять, бо в них залито масло, тому спеку з віяловими відключеннями їм можна продлити до зими, якщо попрацювати за поребриком
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10.08.2023 20:31 Ответить
силиконовое масло, говорят, не горит... тре для надежности затермобарить
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10.08.2023 21:23 Ответить
Бачив роліки на youtube, де чудово горять, але не знаю, яке там масло
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10.08.2023 21:39 Ответить
Треба їм терміново допомогти і послати кілька безпілотників на електростанції. Це ж братній народ. Вони нам пів року тому допомагали, тепер треба віддячити!
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10.08.2023 20:48 Ответить
Ех, зараз би по кацапським трансформаторам *********!
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10.08.2023 20:53 Ответить
було б непогано....Щоб нахер енергосистему розвалити.Так як ті виродки робили.
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10.08.2023 21:05 Ответить
Столбы с проводкой им где-то далеко в тайге повалить, чтобы электричества не было два месяца, пока починят 😂
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10.08.2023 21:09 Ответить
Проблема вирішується просто - ***** видає наказ що спеки не існує а всі хто буде казати що вона існує спочатку заплатять штраф в розмірі 100тисяч вічнодеревяних і будуть названні агентами "укрнацистів".
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10.08.2023 21:14 Ответить
Опочки , дык ГОЭРЛО козлорылии село на нет тока от одного кондиционирования, а шо будет зимой, если приголубить его(химерно, чи и того похлеще...) надеюсь к тому времени у нас со средствами"УПРАВЛЕНИЯ" ПОТУЖНIСТЮ кацап-ОЭРЛО все будет чики-пики.
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10.08.2023 21:19 Ответить
ЗЫ... На пути этого радужного доминантсэптаккорда может стать поперек тока вава.
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10.08.2023 21:20 Ответить
 
 