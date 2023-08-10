В России из-за жары веерные отключения электроэнергии. РФ ограничила перетоки в Китай

В России на фоне жары возникли перебои в работе сети.

Об этом сообщает российское минэнерго, пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Пиковые нагрузки в единой энергосистеме сопровождались снижением мощности тепловых и атомных электростанций из-за особенностей работы как самого генерирующего оборудования, так и его систем охлаждения. Ситуация существенно усложнялась повышенным объемом аварийных и неплановых ремонтов энергообъектов", - говорится в сообщении ведомства.

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О характере возникших проблем можно судить по сообщениям главы Дагестана Сергея Меликова.

"Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям. Многие дагестанские семьи остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче", - написал он.

Модернизацию сетей он назвал первой необходимостью региона. Однако признал, что на это нет средств.

"Необходимо посмотреть правде в глаза: объемы работ и средств, которые позволят решить проблемы граждан, 30 лет страдающих низким качеством электроснабжения, слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра. Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим", - подчеркнул Меликов.

Сообщения Минэнерго РФ более обтекаемые.

В частности, речь идет о высокой "аварийности на фоне высокого потребления".

Среди прочего высокую аварийность показывает объединенная энергосистема востока страны, где возник дефицит в системе.

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Согласно сообщению российского Минэнерго, россиянам обещают покрыть дефицит за счет увеличения загрузки ГЭС. Но вместе с тем, в сообщении ведомства говорится о необходимости соблюдения правил использования водных ресурсов, что ограничивает работу ГЭС.

В конце концов, Россия вынужденно прибегла к ограничению перетока мощности в Китай.

"Все в конечном итоге привело к необходимости ограничения перетока мощности в Китай по ВЛ "Амурская - Хэйхэ" до 100-200 МВт", - говорится в сообщении "Интефакса".

При этом, как отмечает агентство, Минэнерго РФ не указывает срок действия этого ограничения.