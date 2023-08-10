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Новости Агрессия России против Украины
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1 человек погиб, 2 получили ранения в результате очередного обстрела Харьковщины российскими оккупантами

харківщина

Российские оккупанты ведут огонь по гражданскому населению Харьковщины. Сегодня, 10 августа, обстрелы были по Купянскому и Чугуевскому районам.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в с. Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы."

Кроме того, враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Ранился 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался", - говорится в сообщении.

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обстрел (27057) Харьковщина (5577)


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Москалі , ідіть до пекла , бо ми не поступимося жодним сантиметром
своєї землі 😡
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10.08.2023 20:20 Ответить
 
 