1 человек погиб, 2 получили ранения в результате очередного обстрела Харьковщины российскими оккупантами

Российские оккупанты ведут огонь по гражданскому населению Харьковщины. Сегодня, 10 августа, обстрелы были по Купянскому и Чугуевскому районам.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в с. Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы."



Кроме того, враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Ранился 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался", - говорится в сообщении.

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