Байден будет просить у Конгресса еще $25 млрд, в том числе для Украины, - Bloomberg

Президент США Джо Байден планирует подать Конгрессу запрос на дополнительное финансирование в 25 миллиардов долларов, в том числе на помощь для Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседника агентства, дополнительный запрос будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, в том числе на помощь Украине. Чрезвычайные средства не будут ограничены бюджетными лимитами.

Ранее об этом запросе сообщало издание Punchbowl News.

Он поступил в критическое для Украины время, когда война с Россией усилилась. Кремль усилил атаки на судоходные пути и инфраструктуру в Черном море после того, как вышел из зерновой сделки, поставив под угрозу ключевые поставки продовольствия для большей части света.

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Несмотря на эти условия, лидеры республиканцев в Палате представителей под давлением консерваторов, выступающих против участия США в войне, уклоняются от одобрения большей помощи Украине.

В декабре Конгресс принял решение о выделении 45 миллиардов долларов дополнительного финансирования на военные усилия в Украине, которое должно продолжаться до конца этого финансового года, который заканчивается 30 сентября. Это в дополнение к 40 млрд долларов в мае 2022 года и 13,6 млрд долларов в марте 2022 года, что в целом составляет 98,6 миллиарда долларов на сегодняшний день.

Просьба Белого дома усложнит возможность Конгресса избежать шатдауна – вынужденного приостановления работы федеральных органов, когда финансирование закончится после 30 сентября.

Принятие дополнительного финансирования, как отмечается, будет политически опасным для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, учитывая оппозицию со стороны членов ультраконсервативной фракции Партии свободы, которые выступают против продолжения финансирования агентств на нынешнем уровне.

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Эта группа также скептически относится к дополнительным деньгам для Украины, поэтому объединение этих двух вопросов может усилить оппозицию.

Некоторые из этих депутатов могут предложить устранить Маккарти с должности спикера, если он протолкнет законопроект, который они сочтут неприемлемым.