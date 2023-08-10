Байден будет просить у Конгресса еще $25 млрд, в том числе для Украины, - Bloomberg
Президент США Джо Байден планирует подать Конгрессу запрос на дополнительное финансирование в 25 миллиардов долларов, в том числе на помощь для Украины.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам собеседника агентства, дополнительный запрос будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, в том числе на помощь Украине. Чрезвычайные средства не будут ограничены бюджетными лимитами.
Ранее об этом запросе сообщало издание Punchbowl News.
Он поступил в критическое для Украины время, когда война с Россией усилилась. Кремль усилил атаки на судоходные пути и инфраструктуру в Черном море после того, как вышел из зерновой сделки, поставив под угрозу ключевые поставки продовольствия для большей части света.
Несмотря на эти условия, лидеры республиканцев в Палате представителей под давлением консерваторов, выступающих против участия США в войне, уклоняются от одобрения большей помощи Украине.
В декабре Конгресс принял решение о выделении 45 миллиардов долларов дополнительного финансирования на военные усилия в Украине, которое должно продолжаться до конца этого финансового года, который заканчивается 30 сентября. Это в дополнение к 40 млрд долларов в мае 2022 года и 13,6 млрд долларов в марте 2022 года, что в целом составляет 98,6 миллиарда долларов на сегодняшний день.
Просьба Белого дома усложнит возможность Конгресса избежать шатдауна – вынужденного приостановления работы федеральных органов, когда финансирование закончится после 30 сентября.
Принятие дополнительного финансирования, как отмечается, будет политически опасным для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, учитывая оппозицию со стороны членов ультраконсервативной фракции Партии свободы, которые выступают против продолжения финансирования агентств на нынешнем уровне.
Эта группа также скептически относится к дополнительным деньгам для Украины, поэтому объединение этих двух вопросов может усилить оппозицию.
Некоторые из этих депутатов могут предложить устранить Маккарти с должности спикера, если он протолкнет законопроект, который они сочтут неприемлемым.
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але Україна веде повноформатну велику війну.
якщо рашка витрачає сотні міліардів доларів, то й з нашої сторони йде не менше
Это указывает на то что Залужный полностью переиграл кремлевских генералов и не пустил украинскую армию под ножи на заранее подготовленные для перемалывания большого количества техники и живой силы противника позиции.
Пристрелянная артиллерия, поля усеянные противотанковыми и противопехотными минами где 4 мины на квадратный метр, километровые окопы в 5 рядов.
Именно так готовится оборона для разгрома наступающих сил противника и нанесения ему тяжелейшего урона.
ЗСУ под командованием Залужного не купились на эту мульку и применили другую тактику - хоть и медленную но успешную. И конечно же рашистам это не нравится так как они готовились к другой оборонительной войне. Поэтому, тем кто кричит о медленном контрнаступе - идите накуй. Лучше бы вы оружием помогали так как ляпаете языками о контрнаступе.
Тепер ви можете розмірковувати над визволенням Криму до кінця серпня.
Буде добре якщо Україні виділять хочаб 1-2млрд з цієї суми.
за весь час надали зброї менше 20млрд
3.5млрд ще можуть надати до 1 жовтня. Якщо встигнуть підписати (не факт що використають весь залишок)
4млрд, забули підписати - повернулись до бюджету в 2022
20млрд на програму USAI - викорситали, тільки ~2млрд (була новина про поставку на 1.3млрд з цієї суми). Решта - не заключили контракти на виготовлення. А ще потрібен час на виготовлення. Тобто гроші є - немає бажання використати
За 17 місяців - використано менше 20млрд, а тут 13 млрд....
На який термін це розраховано?
До кінця фінансового 2023 року?
Чи на наступні 10 років?
Чи з цієї суми на зброю підє 10%?