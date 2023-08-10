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Новости Помощь Украине
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Байден будет просить у Конгресса еще $25 млрд, в том числе для Украины, - Bloomberg

байден

Президент США Джо Байден планирует подать Конгрессу запрос на дополнительное финансирование в 25 миллиардов долларов, в том числе на помощь для Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседника агентства, дополнительный запрос будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, в том числе на помощь Украине. Чрезвычайные средства не будут ограничены бюджетными лимитами.

Ранее об этом запросе сообщало издание Punchbowl News.

Он поступил в критическое для Украины время, когда война с Россией усилилась. Кремль усилил атаки на судоходные пути и инфраструктуру в Черном море после того, как вышел из зерновой сделки, поставив под угрозу ключевые поставки продовольствия для большей части света.

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Несмотря на эти условия, лидеры республиканцев в Палате представителей под давлением консерваторов, выступающих против участия США в войне, уклоняются от одобрения большей помощи Украине.

В декабре Конгресс принял решение о выделении 45 миллиардов долларов дополнительного финансирования на военные усилия в Украине, которое должно продолжаться до конца этого финансового года, который заканчивается 30 сентября. Это в дополнение к 40 млрд долларов в мае 2022 года и 13,6 млрд долларов в марте 2022 года, что в целом составляет 98,6 миллиарда долларов на сегодняшний день.

Просьба Белого дома усложнит возможность Конгресса избежать шатдауна – вынужденного приостановления работы федеральных органов, когда финансирование закончится после 30 сентября.

Принятие дополнительного финансирования, как отмечается, будет политически опасным для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, учитывая оппозицию со стороны членов ультраконсервативной фракции Партии свободы, которые выступают против продолжения финансирования агентств на нынешнем уровне.

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Эта группа также скептически относится к дополнительным деньгам для Украины, поэтому объединение этих двух вопросов может усилить оппозицию.

Некоторые из этих депутатов могут предложить устранить Маккарти с должности спикера, если он протолкнет законопроект, который они сочтут неприемлемым.

Автор: 

Байден Джо (2788) Конгресс США (1232) финансирование (1798)


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Топ комментарии
+14
Згадався анекдот коли єврей знайшов пачку грошей, порахував і каже: «всеодно не вистачає». Це я про владу Зеленського, стільки не дай, всеодно мало, розкрадуть.
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10.08.2023 20:36
+12
Если смотреть на вопли представителей некоторых не особо лояльных к Украине стран касательно медленного контрнаступа, складывается впечатление что именно Рашка дергает за нитки эту консерву чтобы подталкивали украинцев к убийственным действиям.

Это указывает на то что Залужный полностью переиграл кремлевских генералов и не пустил украинскую армию под ножи на заранее подготовленные для перемалывания большого количества техники и живой силы противника позиции.

Пристрелянная артиллерия, поля усеянные противотанковыми и противопехотными минами где 4 мины на квадратный метр, километровые окопы в 5 рядов.

Именно так готовится оборона для разгрома наступающих сил противника и нанесения ему тяжелейшего урона.

ЗСУ под командованием Залужного не купились на эту мульку и применили другую тактику - хоть и медленную но успешную. И конечно же рашистам это не нравится так как они готовились к другой оборонительной войне. Поэтому, тем кто кричит о медленном контрнаступе - идите накуй. Лучше бы вы оружием помогали так как ляпаете языками о контрнаступе.
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10.08.2023 20:54
+5
Дякуємо, Сер.
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10.08.2023 20:49
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Правила форума Совет форумчан
Згадався анекдот коли єврей знайшов пачку грошей, порахував і каже: «всеодно не вистачає». Це я про владу Зеленського, стільки не дай, всеодно мало, розкрадуть.
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10.08.2023 20:36 Ответить
НА РОЗКРАДЕНЕ МОЖНА БУЛО Б УТРИМУВАТИ ЩЕ ОДНУ АРМІЮ.
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10.08.2023 20:47 Ответить
я певен що ЗЄля краде.

але Україна веде повноформатну велику війну.
якщо рашка витрачає сотні міліардів доларів, то й з нашої сторони йде не менше
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10.08.2023 21:50 Ответить
За кожен витрачений дрляр ЗСУ звітує перед Конгресом скальпами рашистів
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10.08.2023 21:53 Ответить
це вже до чого?
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10.08.2023 20:44 Ответить
Дякуємо, Сер.
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10.08.2023 20:49 Ответить
Это ж сколько дорог можно будет на них построить и барабанов купить.
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10.08.2023 20:50 Ответить
пам'ятаю епопею з призначенням Маккарті, тож не думаю що йому загрожує відставка
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10.08.2023 20:51 Ответить
Если смотреть на вопли представителей некоторых не особо лояльных к Украине стран касательно медленного контрнаступа, складывается впечатление что именно Рашка дергает за нитки эту консерву чтобы подталкивали украинцев к убийственным действиям.

Это указывает на то что Залужный полностью переиграл кремлевских генералов и не пустил украинскую армию под ножи на заранее подготовленные для перемалывания большого количества техники и живой силы противника позиции.

Пристрелянная артиллерия, поля усеянные противотанковыми и противопехотными минами где 4 мины на квадратный метр, километровые окопы в 5 рядов.

Именно так готовится оборона для разгрома наступающих сил противника и нанесения ему тяжелейшего урона.

ЗСУ под командованием Залужного не купились на эту мульку и применили другую тактику - хоть и медленную но успешную. И конечно же рашистам это не нравится так как они готовились к другой оборонительной войне. Поэтому, тем кто кричит о медленном контрнаступе - идите накуй. Лучше бы вы оружием помогали так как ляпаете языками о контрнаступе.
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10.08.2023 20:54 Ответить
Розблоковано досягнення: оптиміст-марафонщик.

Тепер ви можете розмірковувати над визволенням Криму до кінця серпня.
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10.08.2023 21:25 Ответить
Про "визволення Криму у 2014 році" навіть найсміливіші західні аналітики мову не ведуть...
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10.08.2023 22:46 Ответить
А от що туди буде прилітати від касабоординської армії - то це гарантовано.
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10.08.2023 22:48 Ответить
Пора вже з наших очільників знімати шкуру на барабани
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10.08.2023 21:04 Ответить
Вы все время забываете упомянуть одно "шо". И заключается оно в том, шо у США этих денег НЕТ. Это увеличение гос.долга. Это касается тех, (преимущественно Zeленых) которые считают, шо США у них в неоплатном долгу.
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10.08.2023 21:09 Ответить
Скоро тебе ВПН перекроют консерва,переживаешь за деньги США!
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10.08.2023 21:25 Ответить
От консервы тебя твоя руzzкая свиномамка опоросила, дебил руzнявый.
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10.08.2023 22:09 Ответить
Можливо Будапештский договір Ви особисто подписували? Чи слово і честь порядних людей вже нічого не важить?
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10.08.2023 23:03 Ответить
Аааа, Будапештский меморандум...а вы его особисто читали?
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10.08.2023 23:20 Ответить
Так. https://www.forumostwest.ch/wp-content/uploads/2020/06/BudapesterMemorandum_Russisch.pdf
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11.08.2023 00:15 Ответить
Хочете сказати що всі ці шановні підписанти знічевили свою честь і просто збрехали?
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11.08.2023 00:29 Ответить
Хочу Вам посoветовать взглянуть в словаре значение слов "меморандум" и "договор". И заодно расскажите, какие именно пункты Меморандума не выполнены сторонами, кроме помойки, разумеется.
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11.08.2023 03:05 Ответить
"- 13 мільярдів доларів на оборону, в тому числі на допомогу Україні !? ..."
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10.08.2023 21:26 Ответить
Скоріше буде спекуляція, що це для України, а по факту більша частина грошей піде на інші цілі.

Буде добре якщо Україні виділять хочаб 1-2млрд з цієї суми.
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10.08.2023 23:58 Ответить
Додадуть допомоги як заявлено. І розхід коштів подивляться.
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11.08.2023 01:07 Ответить
Щось не віриться

за весь час надали зброї менше 20млрд

3.5млрд ще можуть надати до 1 жовтня. Якщо встигнуть підписати (не факт що використають весь залишок)

4млрд, забули підписати - повернулись до бюджету в 2022

20млрд на програму USAI - викорситали, тільки ~2млрд (була новина про поставку на 1.3млрд з цієї суми). Решта - не заключили контракти на виготовлення. А ще потрібен час на виготовлення. Тобто гроші є - немає бажання використати

За 17 місяців - використано менше 20млрд, а тут 13 млрд....

На який термін це розраховано?
До кінця фінансового 2023 року?
Чи на наступні 10 років?

Чи з цієї суми на зброю підє 10%?
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11.08.2023 01:26 Ответить
а шапкокрад за 3 лямa продався
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11.08.2023 00:49 Ответить
 
 