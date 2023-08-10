Российские оккупанты хотят вернуть 4-й энергоблок Запорожской АЭС в холодный режим из-за проблем с блоком

Россияне переведут четвертый энергоблок Запорожской атомной станции в холодный режим из-за выявленного технического нарушения, однако при этом планируют запустить в горячий режим шестой блок станции.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции обнаружены признаки неплотности трубной части парогенератора номер 3", - говорится в сообщении.

В то же время, теперь оккупанты собираются запустить в горячий режим шестой блок станции.

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"Для обеспечения собственных паровых нужд Запорожской АЭС рассматривается вопрос о переводе энергоблока номер 6 в состояние "горячей остановки", - уточнили на оккупированной ЗАЭС.

Напомним, станция находится в оккупации с марта 2022 года. При этом "Росатом", который незаконно осуществляет руководство ЗАЭС и является неотъемлемой частью оккупационного механизма, - одна из немногих российских государственных корпораций, не попавшая под международные санкции.

В ночь на 10 августа ЗАЭС в очередной раз потеряла питание от основной высоковольтной линии 750 кВ – станция на грани очередного блэкаута.

Главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячей остановки", которое оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования).

По словам и.о. исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тараса Ткача, в случае полной потери внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции – и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов".

Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.