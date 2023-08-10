РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10696 посетителей онлайн
Новости атака на АЭС
1 863 6

Российские оккупанты хотят вернуть 4-й энергоблок Запорожской АЭС в холодный режим из-за проблем с блоком

заес

Россияне переведут четвертый энергоблок Запорожской атомной станции в холодный режим из-за выявленного технического нарушения, однако при этом планируют запустить в горячий режим шестой блок станции.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"В процессе эксплуатации четвертого блока Запорожской АЭС персоналом станции обнаружены признаки неплотности трубной части парогенератора номер 3", - говорится в сообщении.

В то же время, теперь оккупанты собираются запустить в горячий режим шестой блок станции.

Читайте также: Ночью ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии, станция на грани очередного блэкаута, - "Энергоатом"

"Для обеспечения собственных паровых нужд Запорожской АЭС рассматривается вопрос о переводе энергоблока номер 6 в состояние "горячей остановки", - уточнили на оккупированной ЗАЭС.

Напомним, станция находится в оккупации с марта 2022 года. При этом "Росатом", который незаконно осуществляет руководство ЗАЭС и является неотъемлемой частью оккупационного механизма, - одна из немногих российских государственных корпораций, не попавшая под международные санкции.

В ночь на 10 августа ЗАЭС в очередной раз потеряла питание от основной высоковольтной линии 750 кВ – станция на грани очередного блэкаута.

Главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячей остановки", которое оккупанты используют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования).

По словам и.о. исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тараса Ткача, в случае полной потери внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции – и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции": "В этом случае необходимо срочно "расхолодить" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов".

Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

Автор: 

россия (95467) Запорожская АЭС (702) атака на ЗАЭС (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай повернуть ''атомку'' і підуть на*ер то спекаються багатьох проблем.
показать весь комментарий
10.08.2023 21:26 Ответить
Підорасня немита дограється на свою дупу. Після звільнення Енергодара, треба всім захопленим там кацапам рубати руки по самісінькі яйця.
показать весь комментарий
10.08.2023 21:33 Ответить
Ні. Відправляти в концтабір в Рудому лісі під ЧАЕС. Щоб звалися Ваше Сіятельство від рентгенів.
показать весь комментарий
10.08.2023 21:42 Ответить
Одне іншому не завадить.
показать весь комментарий
10.08.2023 21:49 Ответить
Хто може сказати - для чого вони переводять блоки в режим гарячої зупинки? Тобто що в реальності їм це може дати, окрім як тримати всіх під загрозою?
показать весь комментарий
10.08.2023 21:42 Ответить
Паливні касети в реакторі та басейнах витримки відпрацьованого палива охолоджуються водою яка містить 16 г/літр борної кислоти. Протічки цієї води збираються, випаровуються, очищаються і знову подаються в контур охолодження. Отже для переробки протічок потрібен пар, який також потрібен для приготування розчину борної кислоти.
показать весь комментарий
11.08.2023 06:35 Ответить
 
 