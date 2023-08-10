Российская нефть торгуется выше установленного G7 ценового лимита: США готовятся отреагировать, - Reuters
Цены на российское топливо, экспортируемое из Балтийского и Черноморского регионов, превышают ценовой лимит, установленный коалицией во главе с G7.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства по анализу цен Argus Media, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Страны Большой семерки, Европейский Союз и Австралия установили предельные цены на российское дизельное и другое топливо, чтобы обеспечить поставки на рынки, одновременно ограничивая доходы Москвы после вступления в силу 5 февраля запрета ЕС на импорт этого топлива.
Коалиция установила максимальную цену в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с прибавкой к сырой нефти, главным образом дизельного топлива, и 45 долларов за баррель для продуктов, торгующихся со скидкой, таких как мазут.
Данные Argus показали, что цены на дизельное топливо, газойль, нефть и мазут российского происхождения в Черноморском и Балтийском регионах в последние недели превысили эти ограничения.
Российская нефть марки Urals также торгуется выше установленного коалицией ограничения цены в 60 долларов за баррель.
Источники и экспортеры сообщили Reuters, что администрация президента США Джо Байдена намерена расширить охват западных торговых домов, страховщиков и владельцев танкеров, чтобы напомнить о соблюдении ограничения цен.
Собеседники издания ожидают, что администрация будет использовать "мягкую" тактику вместо широко распространенных угроз строгих мер в отношении потенциальных нарушителей, поскольку это может подорвать энергетические рынки.
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Потужно. Пекельно.
Це самі ефективні та дієві санкції щодо терориста. Інших варіантів немає!
Слава ЗСУ!
потрібно ще один танкер малюку пошкодити щоб кацапська жижа ще більше подорожчала, а то ***** вже важкувато видатки закривати....
Бо у нас немає ресурсів щоб потопити весь їх флот(торговий військовий), а так нагадити лише. І то тільки в ЧМ.
доречі кубинці реальні довбойоби повелись на комуняцький рай і зруйнували своє майбутнє.
Але буде як завжди: дрібний пук у калюжу.