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Новости Санкции против России
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Российская нефть торгуется выше установленного G7 ценового лимита: США готовятся отреагировать, - Reuters

нефть,рф,нафта,росія

Цены на российское топливо, экспортируемое из Балтийского и Черноморского регионов, превышают ценовой лимит, установленный коалицией во главе с G7.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства по анализу цен Argus Media, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Страны Большой семерки, Европейский Союз и Австралия установили предельные цены на российское дизельное и другое топливо, чтобы обеспечить поставки на рынки, одновременно ограничивая доходы Москвы после вступления в силу 5 февраля запрета ЕС на импорт этого топлива.

Коалиция установила максимальную цену в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с прибавкой к сырой нефти, главным образом дизельного топлива, и 45 долларов за баррель для продуктов, торгующихся со скидкой, таких как мазут.

Также читайте: США будут добиваться от западных партнеров соблюдения ценового предела на российскую нефть, предложенную G7, - Reuters

Данные Argus показали, что цены на дизельное топливо, газойль, нефть и мазут российского происхождения в Черноморском и Балтийском регионах в последние недели превысили эти ограничения.

Российская нефть марки Urals также торгуется выше установленного коалицией ограничения цены в 60 долларов за баррель.

Источники и экспортеры сообщили Reuters, что администрация президента США Джо Байдена намерена расширить охват западных торговых домов, страховщиков и владельцев танкеров, чтобы напомнить о соблюдении ограничения цен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония ввела новые санкции против России

Собеседники издания ожидают, что администрация будет использовать "мягкую" тактику вместо широко распространенных угроз строгих мер в отношении потенциальных нарушителей, поскольку это может подорвать энергетические рынки.

нефть (1918) санкции (11282)


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Топ комментарии
+13
Дайте вгадаю: розішлють e-mail з погрозами страховикам та власникам суден ?

Потужно. Пекельно.
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10.08.2023 21:53
+9
Якщо реагуватимуть так само швидко, як готують пілотів F-16, то пуйлу нема куди бабло буде складати.
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10.08.2023 22:03
+4
Усі кацапські корита у Чорному та Балтійському морях підлягають безумовному знищенню, як основні засоби збагачення терористичного рашистського кацапстану!
Це самі ефективні та дієві санкції щодо терориста. Інших варіантів немає!
Слава ЗСУ!
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10.08.2023 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Дайте вгадаю: розішлють e-mail з погрозами страховикам та власникам суден ?

Потужно. Пекельно.
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10.08.2023 21:53 Ответить
це с..ка прорив єрмачатини в джидді!
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10.08.2023 21:53 Ответить
Якщо реагуватимуть так само швидко, як готують пілотів F-16, то пуйлу нема куди бабло буде складати.
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10.08.2023 22:03 Ответить
Усі кацапські корита у Чорному та Балтійському морях підлягають безумовному знищенню, як основні засоби збагачення терористичного рашистського кацапстану!
Це самі ефективні та дієві санкції щодо терориста. Інших варіантів немає!
Слава ЗСУ!
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10.08.2023 22:11 Ответить
файно є, а то дурники думали що торпедування 2 кацапокорит не вплине на ринок нафти, де кацапія є провідним гравцем.
потрібно ще один танкер малюку пошкодити щоб кацапська жижа ще більше подорожчала, а то ***** вже важкувато видатки закривати....
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10.08.2023 22:19 Ответить
дятел ватный а как кацапы будут вывозить свою "дорогую нефть" ? ну вы кацапы тупые
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10.08.2023 22:23 Ответить
так як і возили дятел, тільки буде їхня жижа на баксів 10-20 дорожча.
Бо у нас немає ресурсів щоб потопити весь їх флот(торговий військовий), а так нагадити лише. І то тільки в ЧМ.
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10.08.2023 22:27 Ответить
придурок руснявый иди купи себе мозг ! они возили как раз через порты Черного Моря (Нововоросийск и Туапсе ) а теперь сосите *** кацапы епанные
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10.08.2023 22:43 Ответить
***** кацапи як возили так і будуть возити.
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10.08.2023 22:57 Ответить
придурок тупой после подрыва танкера SIG ни одно твое кацапское корыто с нефтью не прошла через Босфор
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10.08.2023 23:22 Ответить
моє ? боже яке ж ти кончене. зараз у ЧМ дохера кацапокорит під праворами панам різних.
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10.08.2023 23:29 Ответить
не позорься учи мат часть - ни одного корыта с нефтью после подрыва не вышло
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11.08.2023 00:10 Ответить
Ну панамавозы магут на мины мардовские нарвацца. Ваина аднака.
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11.08.2023 00:57 Ответить
Жижа падаражает, но пида рассия этава не почувствует.
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11.08.2023 00:55 Ответить
У цьому вся суть деградації заходу: впровадити закон без санкції за його порушення
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10.08.2023 22:28 Ответить
вся суть деградации твоего мозга - по скольку ты ни хрена не понимаешь в экономике и как она работает , если санкции не придерживается китай индия турция и даже грузия и остальные отродия то запад ничего большего сделать не может
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11.08.2023 04:05 Ответить
Eмбарго треба було москалям ліпити ,а не ліміт.Вони своїма ачумєлимі ручками з побутової європейської техніки ракети штампують.Правда може й ракета дати збій,і залетіти десь в ЄС і тоді що?(((
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10.08.2023 22:35 Ответить
ембарго ага таке як у Ірану.
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10.08.2023 23:01 Ответить
Як Кубі.
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10.08.2023 23:07 Ответить
мрійник.
доречі кубинці реальні довбойоби повелись на комуняцький рай і зруйнували своє майбутнє.
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10.08.2023 23:19 Ответить
Майбутнє не можна зруйнувати)оскільки воно все одно приходить))А ось дурість у минулому,то хрєнове теперішнє)
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10.08.2023 23:28 Ответить
они повелись не на коммунистический а революционный бред конченого Чегевары и Кастро - а потом Совок насел а кубинцам было слабо признать что они лоханулись
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11.08.2023 00:16 Ответить
а Куба что продает нефть газ и занимает пол континента? не тупи Венесуела и та торговала при санкциях
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11.08.2023 00:14 Ответить
Але в повній сраці вони.Нафта не завжди є вирішальним фактором.В москалів так,а в кубінців цукрова тростина ,наприклад.А що Венесуелу десь чути тепер?)
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11.08.2023 07:50 Ответить
зачем ты сравниваешь хрен с пальцем - рашку физичесеи очень сложно заблокировать из-за ее огромной территории да к тому же еще есть китай индия турция и даже грузия - все занавес ! какие санкции млять
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11.08.2023 18:17 Ответить
Не знаєш ти нічого які пальці бувають😅
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11.08.2023 18:46 Ответить
эмбарго должны соблюдать все страны а не только США и Европа
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11.08.2023 00:13 Ответить
Удар Томагавками, для початку не ядерними, був би доречним.
Але буде як завжди: дрібний пук у калюжу.
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10.08.2023 22:41 Ответить
нет не хозяин иначе рашки ирана северной кореи и китая уже бы не было в том виде как сейчас
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11.08.2023 00:17 Ответить
а кто в мире наживается? они что войну устроили? или заставили кацапов на нас напаладть? они занимаются своим бизнесом так же как Украина занималась своим - когда продавала оружие в регионы военных конфликтов
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11.08.2023 00:19 Ответить
мало нафти на світовому ринку... , де ті кляті саудіти !? )
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11.08.2023 07:34 Ответить
и саудиты тоже тебе должны? ну ты наглый попрошайка
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11.08.2023 18:57 Ответить
"що адміністрація використовуватиме "м'яку" тактику замість широко поширених погроз суворих заходів щодо потенційних порушників, оскільки це може підірвати енергетичні ринки.". Це значить ФПГ бажають заробити, але щоб без болісних втрат.
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11.08.2023 15:59 Ответить
они платят Украине много - имеют право и зарабатывать - это ИХ решение это немецкая власть а не украинская..
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11.08.2023 18:55 Ответить
а де вказано на конретні випадки порушень з боку "нємецкой власті"? кінцевий беніфіцеар, порт призначення? там можуть бути як всі підписанти так і країни - ізгої т.т.і.
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11.08.2023 19:12 Ответить
 
 