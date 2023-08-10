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Новости Война
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Силы обороны имеют частичный успех в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского, - Маляр

зброя,війна,зсу,українська

Украинские воины достигли частичного успеха в направлении Урожайного Запорожской области, а также южнее и юго-восточнее освобожденного Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей.

Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении на южном фланге наши войска продолжают наступательные действия.

Вражеские войска безуспешно делали попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки.
Трудные бои продолжаются.

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Авдиевское и Марьинское направления неприступны для врага. Сколько они не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и постоянных обстрелах защищают там Украину.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

Несмотря на тяжелые боевые условия и противление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского", - рассказала Маляр.

Автор: 

Маляр Анна (412) контрнаступление на Юге (289)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.08.2023 22:14 Ответить
а де Зеленський?
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10.08.2023 22:23 Ответить
Ось зараз насипає
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10.08.2023 22:28 Ответить
ця маляр-заступниця міністра крадуна.. ви краще займіться своєю справою а ситуацію на фронті нехай коментує Генштаб
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10.08.2023 22:36 Ответить
капец, боевой генерал маляр! слушаем дальше
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10.08.2023 22:41 Ответить
Ненавижу эту жабу лупоглазую , ПОМНЮ ,КАК ОНА БРЕХАЛА СО ВСЕХ ЭКРАНОВ , ПЕРЕД 24 Февраля , что они не видят никакого скопления рашистов на границе , а полчища 160 000 стояли на границе ! Конченная , подобострастно в крысиные глазки ДЕРЬМАКА в Херсоне заглядывала! Сколько , получилас УКРАДЕННЫХ РЕЗНИКОВЫМ&Ермаком 37 миллиардов?
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10.08.2023 23:26 Ответить
, )))
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10.08.2023 23:50 Ответить
 
 