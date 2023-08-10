Силы обороны имеют частичный успех в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского, - Маляр

Украинские воины достигли частичного успеха в направлении Урожайного Запорожской области, а также южнее и юго-восточнее освобожденного Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на востоке сложная, но врагу не удается достичь поставленных целей.

Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении на южном фланге наши войска продолжают наступательные действия.

Вражеские войска безуспешно делали попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки.

Трудные бои продолжаются.

Читайте также: Кулеби заявили в Италии, что "контрнаступление не работает". Глава МИД: Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно. Вспомните Монте-Кассино

Авдиевское и Марьинское направления неприступны для врага. Сколько они не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и постоянных обстрелах защищают там Украину.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются наступательные действия.

Несмотря на тяжелые боевые условия и противление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского", - рассказала Маляр.