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Новости Война
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Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в "зимние" и подорожали втрое, - журналист Николов. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Журналисты обнаружили, как Минобороны закупило у Турции летнюю форму, но в Украину она уже приехала в документах как "зимняя форма" и по втрое большей цене.

Об этом пишет журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы показываем, как в декабре 2022 года (когда уже не было никакой паники-истерики первых месяцев вторжения) из Турции в Украину выехал грузовик с одеждой для наших воинов. На старте эта форма весила и стоила как обычная летняя форма. И называлась она просто "камуфляжная". А последний документ был уже о "зимней одежде". И цена партии была уже не 142 тысячи долларов, а 421 тысяча долларов. Ага, цифирские очень интересно перетасовывались)))

Общая же цена вопроса с мутацией турецкого гамна – полмиллиарда гривен. При этом курточки с поставок для МО – уже на OLX", – рассказал Николов.

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Более подробно информацию журналисты изложили в материале ZN.UA: "Еще летом 2022 года украинские производители били в набат, что Министерство обороны не объявляет своевременно закупки зимней одежды для бойцов. Доставить ткань из Азии, пошить — это все месяцы. Эти месяцы были потеряны именно по вине министерства и других чиновников, вовремя не решивших проблемные вопросы. Тогда сразу был жирный намек на то, что это неспроста. Мол, если закупку качественной и дешевой украинской формы саботируют, то это кому-то выгодно.

Так и вышло. Минобороны с приближением холодов заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды. По данным патриотически настроенных офицеров по таможенному фронту Украины, эта фирма только в октябре—декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн дол. и 202 тыс. штанов на 13 млн дол.

Цена была приемлема как для зимней одежды. Куртки от турок шли по 86 долларов. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по 95 дол. Но проблема в том, что из Турции действительно ехали не зимние куртки, а летние или просто из дерьмо-ткани.

По нашим данным, средний вес китайских курток составил два килограмма. А турецкой – 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и теплой зимней курткой.

В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Здесь отлично видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. дол. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. дол. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 дол. за штуку.

Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в зимние и подорожали втрое, - журналист Николов 01
Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в зимние и подорожали втрое, - журналист Николов 02
Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в зимние и подорожали втрое, - журналист Николов 03
Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в зимние и подорожали втрое, - журналист Николов 04
Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в зимние и подорожали втрое, - журналист Николов 05

Маржа осталась на турецкой фирме Vector avia hava araçlari, принадлежащей украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

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В судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и штаны ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению". А зимняя одежда, ехавшая в Украину по другому договору №VV2022- М1708, границу в Молдове пересекала с документами 27 500 долл. за партию, а границу в Украине — уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX).

Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в зимние и подорожали втрое, - журналист Николов 06

Кстати, также силовики знают, что Минобороны втридорога покупало шлемы для бойцов. Люди Резникова заказали и оплатили товар, который по документам значился как шлемы PASGT производства США с уровнем защиты NIJ ІІІА. А по факту это оказались шлемы с более низким уровнем защиты NIJ 2. При этом "Наші гроші" сообщали, что в прошлом году Министерство обороны имело контракты на эти шлемы в том числе по цене 348 и 468 долл. В то время как само министерство и его госпредприятие "Спецтехноэкспорт" импортировали шлемы по цене от 132 до 293 долл. за единицу".

Автор: 

Минобороны (9314) закупки (752) Юрий Николов (96)


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Топ комментарии
+101
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10.08.2023 23:00
+93
Мародери у воєнний час це державні зрадники, які підлягають знищенню. Інакше не буде Перемоги
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10.08.2023 23:03
+55
Це вже перемога чи ще ні ?
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10.08.2023 23:01
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Чекаємо "відосік" - тому що контролюючі органи, без цього не починають роботу.

НАБУ тільки може без "відосіка" відкрити справу.

Якщо немає "відосіка" - значить ...
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11.08.2023 00:27 Ответить
а подсумки для яиц закупили?
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11.08.2023 00:29 Ответить
Стоп. Тут потрібна холодна голова.
Треба читати контракт!
Якщо предметом закупівлі були "замові куртки" з відповідними теплоізоляційними характеристиками по ціні зимового одягу, а фактично поставлено не те, що вимагається по контракту, то це називається обманом зі сторони постачальника.
Тоді потрібно діяти відповідно до пунктів контракту, що передбачають фіксацію неякісної поставки та механізм вирішення господарського спору.
Інша справа, якщо товар прийняли як належний та ще й повністю його оплатили. Тоді дійсно, без корупції в МОУ тут не обійшлось.
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11.08.2023 00:36 Ответить
Це вже контрнаступ чи ще нє?
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11.08.2023 00:40 Ответить
А взагалі то, при Зєшмарклє и при зелених тварях забудьте про перемогу.
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11.08.2023 00:43 Ответить
Тут дехто каже, що за них проголосували 73% імбецилів. Ви знаєте, не все так просто. Я говорив з десятком хто голосував за зе і слуг... Дехто зразу сказав, що вони проголосували правильно. А більшість сказали, що вони помилились, але ніколи не проголосують за кандидата прихильники якого його і юільшість народу називають ідіотами, імбецилами і т.п. Тільки за інших, але не за нього. Я не одобрюю їх, але такі факти. Підозрюю, що він може і в 2-й тур не попасти на наступних виборах.
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11.08.2023 00:41 Ответить
Вот-бы кто-то нашему Боневтику публично ткнул этими документами прямо в клоунскую рожу ...
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11.08.2023 01:07 Ответить
Он до обеда их обкрадывает,а после обеда рассказывает по видосику как о них заботится.
Бережёт солдат.
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11.08.2023 06:12 Ответить
Бутусов йому на прес-конференції, в лице, перед свідками називав імена зрадників,
ця гнида корчила дурика, що він і робив все своє життя, і чим це закінчилося, правильно, нічим, і здачею півдня України.
Бутусов залишився ворогом системи, а зрадники - радниками янелоха....
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11.08.2023 06:15 Ответить
Никак ни магу панять, какую карупцию ани ииели ввиду! (С) верещучка
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11.08.2023 01:12 Ответить
влада всіх робить «ухилянтами» і в той час краде де тільки може

а ви там самі воюйте в екіпіровці за свої ж гроші
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11.08.2023 01:17 Ответить
Зеблазню пора йти у відставку , бо пепемогти в цій страшній війні ,
ми не зможемо з відвертими і наглючими клептоманами !!

Накосячили зелені і досить , не провокуйте народ на радикальні
дії 😠
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11.08.2023 01:17 Ответить
Марченко ж заявив увідкриту, що корупція в Україні є і буде нездоланою ще певний час. То чому ми дивуємося корупційним діям керівництва самого затратного міністерства. Після такої кількості зашкварів, "молодий наречений з яйцями по 17 гривень", при нормальній владі, вже був би не просто знятий з посади, а вже давно б перебував під слідством. Але він забагато знає, бо має доступ до усіх таємниць свого попередника (злючого бойового хом'ячка Тарана), який зараз чудово себе почуває на дипломатичній роботі у далекому закордонні, та й про нинішні оборудки може розповісти багато цікавого. Тому, ОПа буде берегти та шанувати такого цінного пана міністра від усякої критики, аби мовчав. А те, що під час війни розкрадаються астрономічні суми коштів, то усе другорядне. Головне, що діти і пенсіонери продовжили донатити на ведення війни.
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11.08.2023 02:05 Ответить
"армія" яйцекрадів не спить
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11.08.2023 03:27 Ответить
Цитата: "есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Здесь хорошо видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магическии образом превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные» и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл." Я писал что кое кто во Франций купил вилу за 7.000.000 американских доларов.
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11.08.2023 05:17 Ответить
Ботинки Haix стоят где то 200-450 евро,в них обута английская,немецкая армия+полиция,пожарники и.т.д.
Украинцы бегают в китайском резиновом фуфле за 10 баксов.
Где 550 000 канадских зимних курток делись?На солдатах их явно не видно.
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11.08.2023 06:09 Ответить
Ze мразь має бути повішена
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11.08.2023 06:14 Ответить
Як мінімум Резніков повинен тихенько сісти за грати з конфіскацією….
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11.08.2023 06:17 Ответить
Цього вже недостатньо! Мають сісти за грати його безпосереднє керівництво! А це Зеленський і Єрмак!
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11.08.2023 08:53 Ответить
ну це бізнес на крові , чи ще ні ???---ЗНОВУ ЖУРНАЛІСТИ ПОКАЗАЛИ СХЕМАТОЗ І ПИКОЮ ТОВЧУТЬ ЗЕЛЕНИХ ГАНДОНІВ У ЛАЙНО ---- а де дбр , набу , сбу , де оті гандони в рахунковій палаті ЧОМУ ВСЕ ЩО ВИЛАЗИТЬ ЦЕ ЗАВДЯКИ ЖУРНАЛІСТАМ , за що всі оті тилові пацюки , які вдень і вночі повинні контролювати кожну гривню отримують свою зарплату , ***** вони потрібні у воюючій країні
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11.08.2023 06:31 Ответить
Зато волонтери провадять незаконну діяльність, так МО?
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11.08.2023 06:35 Ответить
І усе це проходить під кришуваням нелоха с дерьмаком ,їм же хочеться в ізраїлі шикарно жити
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11.08.2023 06:49 Ответить
трохи поправочка. бубочка за своїм власним визнанням - типовий незнайка. назначив єрмака на керування гуманітаркою, та більше нічого не знає. і навіть ні про що не здогадується, через виняткову потужність єрмака
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11.08.2023 12:31 Ответить
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
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11.08.2023 07:17 Ответить
Гениально!Одним розчерком пера форма дорожает в три раза.Следующий уровень-витртуальная форма и продовольствие.
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11.08.2023 07:25 Ответить
Для того туда и ставили адвоката-решалу.
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11.08.2023 07:30 Ответить
У мене питання,- чому Ви заважаєте їм чесно красти?!)))) Наші хлопці воюють для чого?!,-щоб вони курви сини крали
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11.08.2023 07:38 Ответить
На всех ключевых постах властных институтов как мне кажеться по логике и аналитике с приходом солнцеликого и наивеличайшего ублюдка с интимной дружбой с агентом ФСБ идет разрушение экономики страны. Доказательств ну очень много это выявленных..Спизженных в оффшорах 1.8 миллиарда а втихоря. счету никто не знает.Это предательство национальных интересов.с последуюшей сдачей..Не получилось сдать вначале окупации хотя все было сделано ублюдками для этого.Помешал народ и ВСУ Суки этого не ожидали.и Продолжать ну не могут..поскольку.Кремль держит за яйца. ублюдка главнокомандушего которого в Омане завербовали..как и Трампа..
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11.08.2023 07:40 Ответить
Поки президент не ініціює закон про таку тимчасову(на період війни) міру, як розстріл ,толку не буде.Наших чиновників більше нічим не злякати і не здолати...

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11.08.2023 07:42 Ответить
Украинского чиновника будешь тянуть на виселицу, так он по пути ухитрится что-то украсть.
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11.08.2023 08:01 Ответить
Ермак на это не пойдёт!
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11.08.2023 08:16 Ответить
З кожним скандалом і злочином про розкрадання коштів ми віддаляємо нашу перемогу.. ганьба президенту ,бо це він відповідає за злочини своїх однопартійців та призначених ним людей . Це все говорить про його не компетентність
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11.08.2023 07:50 Ответить
Він просто в долі
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11.08.2023 08:56 Ответить
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11.08.2023 07:55 Ответить
Бизнес на крови. Во время войны воровство достигло беспрецендентных масштабов! Когда одни гибнут в штурмовых атаках под Работино и наматывают кишки на кулак, другие наживают несметные богатства. Кому война, а кому и мать родна!
Єдиний і мудрий нарід. Над тупыми москалями смеёмся? А у нас как?
Так переможемо? Ну-ну...
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11.08.2023 07:59 Ответить
Все больше и больше миллиардов долларов сжерают Зе термиты президента Ермака. Давно писал в коментах, что слуги ФСБ все делают дляэконрмического уничтожения Украины. Правы те, кто выступает за смертную казнь. Каждый день все больше сообщений( документальных) о патологическом мародерстве. Смертная казнь должна быть публичной. Воруют, воруют, - когда начнут вешать??????
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11.08.2023 08:00 Ответить
Смертноі кари у нас немає!! Треба вводить правило руки!За злочин відрубувать руки !За перший -праву за другий ліву!!
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11.08.2023 08:01 Ответить
Был у нас такой,но могильник отрубанных рук так и не появился.
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11.08.2023 08:43 Ответить
При Володі Боневьіку в міністрерстві оборони сидить великий свинарчук в окулярах, з курячими яйцями по 17 і всі його зами і замши такі собі, коліровані сивнрчуки, які замість забезпечення армії всім необхідним під час війни мародерать, мародерать, мародерать і знімають відоси, що все окей, як завіщав Великий Боневтік. А що нарід, а наріду 73% велика подяка, ви себе зробили разом. Впевнений, що у більшості діти і чоловіки на фронті, чого не скажеш за велику мародерсько-антимайданівську команду.
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11.08.2023 08:09 Ответить
А хоть одна куртка осталась для суда как вещественное доказательство? Это было бы очень хорошо если бы осталась..
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11.08.2023 08:10 Ответить
Последнюю куртку судья домой утащит. А предпоследнюю прокурор.
В хозяйстве всё пригодится!
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11.08.2023 08:14 Ответить
Так это замечательно! ) Значит, они в целости и сохранности и вполне сгодятся как вещественное доказательство на суде.. )
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11.08.2023 08:21 Ответить
Ну как тут не вспомнить переименованного Лермонтова. Привет немытая краина, страна панов, страна воров.
Радует только, что хоть аресты начались. Но поверю, когда будут посадки и конфискации, а не освобождения под заставу .
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11.08.2023 08:28 Ответить
Мародери, бариги від влади, їх покровителі у воєнний час мають бути знищені безжально! Зеленський особисто відповідає за стан справ у міністерстві оборони. Реакції немає - тож левова доля намародерених коштів йде на його особистий рахунок? Інших причин Зеленському тримати мародерів при владі не бачу, бо він і очолює цю піраміду влади.
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11.08.2023 08:51 Ответить
Таких гнид виправить тільки куля!!!!
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11.08.2023 09:01 Ответить
Если Резников не может навести порядок в своём министерстве,то несмотря на все" но" ,его надо снимать,как минимум с формулировкой-"несоответствие".
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11.08.2023 09:07 Ответить
Відправьте Резнікова не послом в Британію, а під Бахмут
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11.08.2023 09:14 Ответить
Копати окопи ось цими лопатами - https://twitter.com/RudijLis/status/1687764252801601537?fbclid=IwAR1wiVH8YA31D9WUBRLWFHM2Gv0YnT1Srzpt-kOtcn1uV53GPxQJ2T2x-hM
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11.08.2023 10:10 Ответить
Вміють же шарамижити. Прям з повітря долар карбують.
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11.08.2023 09:21 Ответить
Скільки ще має продовжуватися цей "серіал" з коррупцією?! Там же на кожному документі стоять підписи і що?! І де...?! Всі на своїх місцях !!
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11.08.2023 09:23 Ответить
Кожен матеріал Ю. Ніколова - МЕГАТОННА БОМБА у "стрункій архітектурі" корупції Зє- і його Ко, разом з ОПою.
Хоча, у ******** реаліях, для "наріду" не страшніше ніж слону дробинка. "КАКАЯРАЗНІЦА!" Як заповідав великий Зє-!
Але, все одно - дякую, Юрій!
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11.08.2023 09:28 Ответить
Янелох Боневтік!
На палю!
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11.08.2023 09:38 Ответить
ВСё это замечательно, один вопрос - а что товарищи журсналисты сделали кроме писулек?
"Всем, кому стало известно о совершении преступления, имеют право обратиться в правоохранительные органы. Согласно статьи 214 Уголовного кодекса Украины следователь, прокурор обязаны безотлагательно (не позднее 24 часов) после получения сообщения о совершении уголовного преступления внести данные сведения в Единый реестр досудебных расследований (далее - ЕРДР) и начать расследование."
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11.08.2023 09:52 Ответить
"Зокрема, одним з джерел, з якого можуть бути виявлені відомості про вчинення кримінального правопорушення, є повідомлення в засобах масової інформації (далі - ЗМІ), які щоденно висвітлюють безліч подій, в тому числі і тих, що знаходяться поза законом.

Таким чином, законодавчо закріплено можливість внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування на підставі публікації в ЗМІ." https://femida.ua/advices/informatsiya-zi-zmi-yak-pidstava-dlya-vnesennya-v-yerdr/
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11.08.2023 10:15 Ответить
и где?
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11.08.2023 15:51 Ответить
Ти у мене питаєш? Наче ж такий діловий та активний Офіс генпрокурора (ну, того, чия дочка незадоволена Фінляндією) до твоїх послуг.
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11.08.2023 21:23 Ответить
Дорогой Юра, я не спрашиваю тебя, почему дядька из Киева не посадил в огороде бузину. Я спрашиваю - почему конкретно тов. Юрий Николов зная о преступлении не обратился в правоохранительные органы?
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12.08.2023 10:22 Ответить
Шановний яктамтебе! А ти певен, що він не звертався? Можливо не цього разу, але має відповідний досвід. І вибирає той спосіб, який вважає більш ефективним. До речі, де ти знайшов "правоохранительньіе органи"? Чи не у Татарова?
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12.08.2023 10:36 Ответить
Дорогой Юра! Пожалуйста, подскажи - я никак не могу найти в его статье то место, где он написал "я подал соответствующее заявление в Н-ское отделение полиции, но там его засунули в долгий ящик!"
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12.08.2023 11:03 Ответить
Ти читай уважно те, що я тобі пишу: "Можливо не цього разу, але має відповідний досвід". Це - по-перше, а по-друге - журналіст, на відміну від тих, кого ти обрав, або призначених ними не повинен тобі звітувати, по-третє - він виклав фотокопії документів, де вантажоотримувачем вказане Міністерство оборони України з адресою Повітрефлотський проспект, 6, по-четверте - якщо тебе мучать сумніви, знайди сторінку у Фейсбуці https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/ й звернися до нього у особистому повідомленні.
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13.08.2023 10:58 Ответить
Дорогой Юра, писать ты можешь всё, что угодно, вот только данный конкретный диалог идёт по поводу - отчего тов. разоблачитель пишет статьи, а не обращается в правоохранительные органы если ему известно о совершении преступления??
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13.08.2023 11:17 Ответить
Повторюю: "знайди сторінку у Фейсбуці https://www.facebook.com/yuurii.nikolov/ й звернися до нього у особистому повідомленні."
А писати й ти можеш що завгодно. Ще й як можеш.
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13.08.2023 11:23 Ответить
Я не собираюсь учить его жизни. Я просто высказываю своё личное мнение, которое заключается в следующем: если разоблачительная статья не заканчивается словами "все соответствующие материалы переданы мной в прокуратуру" - то к такому "разоблачению" не стоит относиться серьёзно.
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14.08.2023 09:45 Ответить
Ну, слава Богу, що не збираєшся "учить его жизни"! Юрій Ніколов написав свій матеріал під своїм справжнім ім'ям, а тут якийсь анонім ще б його повчав, але поки що "высказывает своё личное мнение". Запам'ятай - ти ніхто, і звати тебе амфаш, тому твоя особиста думка мене не цікавить.
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14.08.2023 10:55 Ответить
Дорогой Юрочка, если моё мнение тебя не интересует, так какого ху.... ты его так долго обсуждаешь?
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14.08.2023 11:08 Ответить
Я бачу, ти хибно сприйняв мою ввічливість. Ну, так прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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15.08.2023 10:32 Ответить
Кстати, в тему: "

Так, у МО прокоментували інформацію про викриття та оголошення підозри директору приватної фірми в заволодінні коштами, що виділялися на закупівлю форменого одягу для бійців Сил ТрО.

"Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов - не залучалися", - зазначили у відомстві. Джерело:
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12.08.2023 11:04 Ответить
пока не начнём вешать эту сволоту - так и будет всегда... вся власть - враги.
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11.08.2023 10:28 Ответить
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11.08.2023 10:42 Ответить
Шмаркля ищет замену Резникову,но нелегко найти подобного вора .Им с Дерьмаком только такие и нужны
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11.08.2023 10:55 Ответить
резников на этом зарабатывает отнюдь не один. над ним целая команда крышевателей, которые получают свой процент и прикрывают резникова.
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11.08.2023 11:10 Ответить
ну шо ви зрада відразу просто пєрєпуталі цифри 142 и 421
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11.08.2023 11:11 Ответить
Шкода що Зеленський з Єрмауом про це нічого не знають. Вони б навели порядок
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11.08.2023 11:26 Ответить
о привет от барых ЗСУ из 90-х,
фирми с названием Vector или Вектор в 90-е на постсовке были "помоечными" использовались как однодневки или для обнала (зачем выдумывать название если фирму всеравно закрывать после прокручивание денег),
это как надо быть просто тупыми, жадными и обнаглеть от безнаказанности, что даже не парились как-то скрыть схему, а тупо использовать схемы из 90-х.
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11.08.2023 11:34 Ответить
сьогодні дуже легко все списати на обстріл інші військові втрати пртягнувши це документально...потім везти на базар по магазинах та продавати на інтернет майданчиках - такий собі незатратний бізнес для окремих держіморд
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11.08.2023 11:44 Ответить
що ж ви підари зелені творите
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11.08.2023 15:06 Ответить
Эта власть пришла красть и сдавать Украину. Вот что они и делают. А послушаешь зеленского или данилова так они не будут терпеть коррупцию. Какой трэш. Как можно выиграть войну с такими выродками? Нужно начать проверять их доходы, может тогда что-то изменится.
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11.08.2023 18:39 Ответить
Перевіряй не Перевіряй, а віз і нині там, бо судді хто?
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11.08.2023 19:26 Ответить
Пдрси!!!🤬🤬🤬 Резніков має відповісти за корупцію
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11.08.2023 22:31 Ответить
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