Закупленные Минобороны летние куртки для воинов превратились в "зимние" и подорожали втрое, - журналист Николов. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Журналисты обнаружили, как Минобороны закупило у Турции летнюю форму, но в Украину она уже приехала в документах как "зимняя форма" и по втрое большей цене.

Об этом пишет журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы показываем, как в декабре 2022 года (когда уже не было никакой паники-истерики первых месяцев вторжения) из Турции в Украину выехал грузовик с одеждой для наших воинов. На старте эта форма весила и стоила как обычная летняя форма. И называлась она просто "камуфляжная". А последний документ был уже о "зимней одежде". И цена партии была уже не 142 тысячи долларов, а 421 тысяча долларов. Ага, цифирские очень интересно перетасовывались)))

Общая же цена вопроса с мутацией турецкого гамна – полмиллиарда гривен. При этом курточки с поставок для МО – уже на OLX", – рассказал Николов.

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Более подробно информацию журналисты изложили в материале ZN.UA: "Еще летом 2022 года украинские производители били в набат, что Министерство обороны не объявляет своевременно закупки зимней одежды для бойцов. Доставить ткань из Азии, пошить — это все месяцы. Эти месяцы были потеряны именно по вине министерства и других чиновников, вовремя не решивших проблемные вопросы. Тогда сразу был жирный намек на то, что это неспроста. Мол, если закупку качественной и дешевой украинской формы саботируют, то это кому-то выгодно.

Так и вышло. Минобороны с приближением холодов заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды. По данным патриотически настроенных офицеров по таможенному фронту Украины, эта фирма только в октябре—декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн дол. и 202 тыс. штанов на 13 млн дол.

Цена была приемлема как для зимней одежды. Куртки от турок шли по 86 долларов. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по 95 дол. Но проблема в том, что из Турции действительно ехали не зимние куртки, а летние или просто из дерьмо-ткани.

По нашим данным, средний вес китайских курток составил два килограмма. А турецкой – 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и теплой зимней курткой.

В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Здесь отлично видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. дол. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. дол. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 дол. за штуку.











Маржа осталась на турецкой фирме Vector avia hava araçlari, принадлежащей украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

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В судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и штаны ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению". А зимняя одежда, ехавшая в Украину по другому договору №VV2022- М1708, границу в Молдове пересекала с документами 27 500 долл. за партию, а границу в Украине — уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX).

Кстати, также силовики знают, что Минобороны втридорога покупало шлемы для бойцов. Люди Резникова заказали и оплатили товар, который по документам значился как шлемы PASGT производства США с уровнем защиты NIJ ІІІА. А по факту это оказались шлемы с более низким уровнем защиты NIJ 2. При этом "Наші гроші" сообщали, что в прошлом году Министерство обороны имело контракты на эти шлемы в том числе по цене 348 и 468 долл. В то время как само министерство и его госпредприятие "Спецтехноэкспорт" импортировали шлемы по цене от 132 до 293 долл. за единицу".