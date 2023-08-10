Число беженцев из Украины в ЕС возросло до 4 млн 70 тыс., - Евростат

Число украинских беженцев, выехавших в страны Евросоюза из-за войны, в июне возросло почти на 46 000 человек.

По данным Евростата, больше всего украинцев прибыло в Германию, Чехию и Ирландию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Всего на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 миллиона 70 тысяч беженцев из Украины. Больше людей нашли убежище в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).

По сравнению с маем количество людей с временной защитой выросло на 1,1% (45 800 человек).

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Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:

Германия – 21 830 (+2,0%);

Чехия – 9050 человек (+2,7%);

Ирландия – 3100 беженцев (+3,7%).

В то же время в две страны поток беженцев снизился в июне по сравнению с маем.

Польшу (-13635; -1,4%);

Италию (-1005; -0,6%).

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В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению.

Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:

Чехии — 32,2;

Польше — 26,6;

Эстонии — 25,8;

Болгарии — 24,9;

Литве — 24,7.

По состоянию на 30 июня 2023 г., среди получателей временной защиты в ЕС 98% были гражданами Украины. Из них 46,6% – женщины, 34,4% – дети, 19% – мужчины.