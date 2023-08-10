Число беженцев из Украины в ЕС возросло до 4 млн 70 тыс., - Евростат
Число украинских беженцев, выехавших в страны Евросоюза из-за войны, в июне возросло почти на 46 000 человек.
По данным Евростата, больше всего украинцев прибыло в Германию, Чехию и Ирландию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Всего на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 миллиона 70 тысяч беженцев из Украины. Больше людей нашли убежище в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).
По сравнению с маем количество людей с временной защитой выросло на 1,1% (45 800 человек).
Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:
- Германия – 21 830 (+2,0%);
- Чехия – 9050 человек (+2,7%);
- Ирландия – 3100 беженцев (+3,7%).
В то же время в две страны поток беженцев снизился в июне по сравнению с маем.
- Польшу (-13635; -1,4%);
- Италию (-1005; -0,6%).
В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению.
Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:
- Чехии — 32,2;
- Польше — 26,6;
- Эстонии — 25,8;
- Болгарии — 24,9;
- Литве — 24,7.
По состоянию на 30 июня 2023 г., среди получателей временной защиты в ЕС 98% были гражданами Украины. Из них 46,6% – женщины, 34,4% – дети, 19% – мужчины.
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То заждіть - після війни від ЗЄ тікати будуть швидше ніж від бомбардувань.
среди беженцев много семей, оставшихся без жилья, и если в семье есть хоть один работоспособный - вопрос будет решаться не Зеленским
есть пенсионеры, которые пенсионеры везде, и в Германии тоже
а есть одинокие женщины, нашедшие себе пару из местных, или таких же приезжих
есть семьи, в которых дети уже бегло говорят на местных языках и нормально учатся - у них есть перспектива
и есть жители ЗУ, сдавшие свои дома и квартиры беженцам из восточных областей и пережидающие войну в Европе
так что или Зеленский и Ко создают нормальные условия для возвращения беженцев, или увлекаются выращиванием марихуаны в освобождённом Крыму