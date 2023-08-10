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Число беженцев из Украины в ЕС возросло до 4 млн 70 тыс., - Евростат

біженці

Число украинских беженцев, выехавших в страны Евросоюза из-за войны, в июне возросло почти на 46 000 человек.

По данным Евростата, больше всего украинцев прибыло в Германию, Чехию и Ирландию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Всего на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 миллиона 70 тысяч беженцев из Украины. Больше людей нашли убежище в таких странах: Германия (28%), Польша (24%), Чехия (9%).

По сравнению с маем количество людей с временной защитой выросло на 1,1% (45 800 человек).

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Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц зафиксировали в таких странах:

  • Германия – 21 830 (+2,0%);
  • Чехия – 9050 человек (+2,7%);
  • Ирландия – 3100 беженцев (+3,7%).

В то же время в две страны поток беженцев снизился в июне по сравнению с маем.

  • Польшу (-13635; -1,4%);
  • Италию (-1005; -0,6%).

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В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению.

Наибольшее количество украинцев на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:

  • Чехии — 32,2;
  • Польше — 26,6;
  • Эстонии — 25,8;
  • Болгарии — 24,9;
  • Литве — 24,7.

По состоянию на 30 июня 2023 г., среди получателей временной защиты в ЕС 98% были гражданами Украины. Из них 46,6% – женщины, 34,4% – дети, 19% – мужчины.

Автор: 

беженцы (1639) Евростат (13) Евросоюз (17113)


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Топ комментарии
+4
И это еще не вечер. И это только официально зарегистрировавшиеся. Будет чудо, если после окончания войны вернется хотя-бы половина.
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10.08.2023 23:24
+4
Буде чудо, якщо після війни не почнуть тікати ще більше.
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10.08.2023 23:40
+4
Как тогда европейцы по твоему живут? Украинские беженцы со временем выучат языки, начнут работать на профессиях своей специальности, и всё, это потерянные люди.
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11.08.2023 00:49
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И это еще не вечер. И это только официально зарегистрировавшиеся. Будет чудо, если после окончания войны вернется хотя-бы половина.
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10.08.2023 23:24 Ответить
Как ты не официально будешь находится в странах ЕС? Это исключение. Пособия медицина жилье и многое другое ты не сделаешь не вставши на учёт в стране пребывания. Так что цифры точные.
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10.08.2023 23:36 Ответить
УНН. Український інститут майбутнього порахував, що станом на травень постійне населення України, за оцінками, становить 29 млн осіб, повідомляє УНН посилаючись на Український інститут майбутнього. За даними УІМ, 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
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11.08.2023 00:23 Ответить
Буде чудо, якщо після війни не почнуть тікати ще більше.
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10.08.2023 23:40 Ответить
На якій підставі тікати? Біженство припиниться. Висококваліфікованих працівників не так вже і багато, а просто туловіща нікому особливо не потрібні.
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11.08.2023 08:07 Ответить
Не неси х*йню, ты просто не сможешь тут прожить без социальной помощи, ну хиба що у тебя есть на карточке тысяч 10 евро.
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10.08.2023 23:44 Ответить
Как тогда европейцы по твоему живут? Украинские беженцы со временем выучат языки, начнут работать на профессиях своей специальности, и всё, это потерянные люди.
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11.08.2023 00:49 Ответить
При чем тут европейцы, я про наших беженцев, ты читай комментарии в ветке, о чем тут разговор?
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11.08.2023 12:13 Ответить
Вот именно. Почему наши беженцы не смогут прожить без выплат?
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11.08.2023 13:04 Ответить
Потому, что им жрать надо, а некоторым еще и детей кормить.
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11.08.2023 13:11 Ответить
Повторю вопрос. Европейцы без выплат отлично живут, а украинцы не смогут?
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11.08.2023 18:10 Ответить
"Отпустите меня в Гималаи.. "
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11.08.2023 00:56 Ответить
Вернутся те, кто ничего не умеет, ленивый и инфантильный, влом учиться. Те, кто умные и пробивные, будут оставаться на Западе. Ну и те, кто выгодно вышел там замуж)
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11.08.2023 08:00 Ответить
Брехня, до війни багато поверталося в Україну якраз пробівних і з мовами. Є знайомий який працював у Нью-Йорку в гуглі. Сусід працював у Канаді в IT, також повернувся. Ще є купа кейсів. Іноді Україна може дати більше, а ніж Запад.
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11.08.2023 08:12 Ответить
Ти думаєш твої приклади щось доводять, враховуючи що розумних українців за кордон виїхали сотні тисяч якщо не декілька мільйонів? Ці патріоти що повертаються - статистична похибка, вони ніяк не змінюють загальний тренд серйозного відтоку мізків з України.

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11.08.2023 11:15 Ответить
Це ті, що взяли параграф 24. А є ж і робочі види на проживання.
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10.08.2023 23:33 Ответить
с этого места поподробнее, плиз...
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10.08.2023 23:46 Ответить
Потерпіллери наберають обертів.
То заждіть - після війни від ЗЄ тікати будуть швидше ніж від бомбардувань.
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10.08.2023 23:39 Ответить
Будуть безумовно. Навіть якби без війни увійшли в ЄС все одно би їхали. Поляки ті ж в Німеччину і Великобританію наприклад їдуть працювати.
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10.08.2023 23:41 Ответить
А сколько миллион заробитчан было до войны? Кажется что 4 миллиона это немного.
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11.08.2023 00:16 Ответить
Заробитчане не беженцы
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11.08.2023 00:47 Ответить
Ну круто, чё. Население Украины сокращается в среднем на миллион человек в год, если брать дисбаланс между рождаемостью и смертностью, плюс уехавшие из страны. Тут не нужен калькулятор, чтобы подсчитать, когда страна станет пустошами.
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11.08.2023 07:57 Ответить
всё будет зависеть от конкретной ситуации в Украине
среди беженцев много семей, оставшихся без жилья, и если в семье есть хоть один работоспособный - вопрос будет решаться не Зеленским
есть пенсионеры, которые пенсионеры везде, и в Германии тоже
а есть одинокие женщины, нашедшие себе пару из местных, или таких же приезжих
есть семьи, в которых дети уже бегло говорят на местных языках и нормально учатся - у них есть перспектива
и есть жители ЗУ, сдавшие свои дома и квартиры беженцам из восточных областей и пережидающие войну в Европе
так что или Зеленский и Ко создают нормальные условия для возвращения беженцев, или увлекаются выращиванием марихуаны в освобождённом Крыму
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11.08.2023 08:01 Ответить
Якась стрьомна статистка. В минулий раз писали про 1.5 млн біженців у польщі і 1 млн у Німеччині. Цей раз пишуть про 900 тис у польщі і 1.1 млн у Німеччині. Ви вже якось узгоджуйте цифри, бо окрім кричущого заголовка, більше ніякої зради немає.
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11.08.2023 08:15 Ответить
Особенно женщины....приехали искать лучшей жизни и зарубежных женихов....разводятся с мужьями дистанционно и тут стараются устроить свою джеппу.....))))
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11.08.2023 10:50 Ответить
 
 