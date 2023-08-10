Байден попросил у Конгресса дополнительные $24 млрд, в том числе на помощь Украине и другим партнерам

Президент США Джо Байден сегодня, 10 августа, обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительно 24 миллиарда долларов для оказания поддержки Киеву и другим государствам, на которые повлияла война России против Украины.

Подобный запрос к законодателям США стал первым после того, как Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, сообщает he New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По данным издания, запрос Байдена состоит из 13,1 млрд долларов для военной помощи Украине и пополнения запасов оружия на складах Пентагона, используемых для поддержки в войне.

Еще 8,5 миллиарда долларов Белый дом стремится направить на экономическую, гуманитарную и другую помощь нашей и другим странам, на которые повлияло российское вторжение, а 2,3 миллиарда долларов – на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.

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Также подана просьба о дополнительных ассигнованиях более чем на $16 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий, охрану границ США и зарплаты пожарным.

Как отметили в NYT, общий запрос на 40 миллиардов долларов подвергнет сомнению лимиты расходов, о которых американский президент говорил со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти весной. Журналисты добавили, что это проверит, сохранится ли в Штатах двухпартийная поддержка предоставления Украине значительной помощи на фоне скептицизма некоторых республиканцев.