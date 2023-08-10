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Новости Помощь Украине
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Байден попросил у Конгресса дополнительные $24 млрд, в том числе на помощь Украине и другим партнерам

байден

Президент США Джо Байден сегодня, 10 августа, обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительно 24 миллиарда долларов для оказания поддержки Киеву и другим государствам, на которые повлияла война России против Украины.

Подобный запрос к законодателям США стал первым после того, как Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, сообщает he New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По данным издания, запрос Байдена состоит из 13,1 млрд долларов для военной помощи Украине и пополнения запасов оружия на складах Пентагона, используемых для поддержки в войне.

Еще 8,5 миллиарда долларов Белый дом стремится направить на экономическую, гуманитарную и другую помощь нашей и другим странам, на которые повлияло российское вторжение, а 2,3 миллиарда долларов – на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.

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Также подана просьба о дополнительных ассигнованиях более чем на $16 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий, охрану границ США и зарплаты пожарным.

Как отметили в NYT, общий запрос на 40 миллиардов долларов подвергнет сомнению лимиты расходов, о которых американский президент говорил со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти весной. Журналисты добавили, что это проверит, сохранится ли в Штатах двухпартийная поддержка предоставления Украине значительной помощи на фоне скептицизма некоторых республиканцев.

Автор: 

Байден Джо (2788) Конгресс США (1232) финансирование (1798)


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Топ комментарии
+8
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10.08.2023 23:34
+5
Шановні США! Щира подяка за допомогу!
Але! Тотальний, повний, всебічний онлайн контроль за кожним центом, набоєм, снарядом, одиницею техніки, ракетою, пусковою!
Дурне питання, але все ж таки - а можете вимагати прибрати між Вами та ЗСУ посередника - МОУ.
Украіна довіряє Вам та ЗСУ!
А от для МОУ схоже, що тільки Ґуантанамо
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10.08.2023 23:29
+3
Блазні... Шапіто з Банкової...
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10.08.2023 23:56
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шановні США! Щира подяка за допомогу!
Але! Тотальний, повний, всебічний онлайн контроль за кожним центом, набоєм, снарядом, одиницею техніки, ракетою, пусковою!
Дурне питання, але все ж таки - а можете вимагати прибрати між Вами та ЗСУ посередника - МОУ.
Украіна довіряє Вам та ЗСУ!
А от для МОУ схоже, що тільки Ґуантанамо
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10.08.2023 23:29 Ответить
может они в доле.
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10.08.2023 23:39 Ответить
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10.08.2023 23:34 Ответить
🤑🤡
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10.08.2023 23:55 Ответить
Блазні... Шапіто з Банкової...
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10.08.2023 23:56 Ответить
Якщо кошти на 2023 фінансовий рік, то він закінчується 1 жовтня - тобто менше 2 місяців, ніколи не було бажання за місяць виділити зброї більше ніж 1.3млрд. А ще є остаток, десь на 3.5млрд, котрі надо витратити до 1 жовтня.

Якщо це на 2024 фінансовий рік, тоді допомога - приблизно як зараз, ~1млрд на місяць

Но скоріше, це кошти на інші цілі в 2023 фінансовом році, поповнення своїх запасів, допомога Тайваню, може щось перепадє Україні - хоча голосувати будуть як допомога Україні.

Краще встигли би потратити залишок 3.5млрд, а то в 2022 році - не підписали допомоги на 4млрд, і кошти повернулись в бюджет
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10.08.2023 23:51 Ответить
не ссцы кацап все что надо американцы забронируют на перед
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11.08.2023 06:54 Ответить
мда, везде такие же хитрожопые как и у нас. у нас правда лично планомерно доводили до (и по-привычке продолжили, правда уже с десятками тысяч трупов).
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11.08.2023 00:27 Ответить
кто что планомерно доводил что ты несешь чучело ватное?
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11.08.2023 06:55 Ответить
В 2021 році Верховна рада України провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
Під час https://www.youtube.com/watch?v=Whk7FPq8MUk засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці.
Пояснювалось це тим, що це начебто завадить Україні вступити в НАТО.
Відхилення даної постанови та зупинення процесу набуття статусу союзника США стало фатальною помилкою не лише всієї зе-влади, а і опозиції в особі ПЄС, що призвела до катастрофи 24.02.2022.
Адже підпиши в 2021 році Україна зі США таку угоду, то й вторгнення військ пітьми можна було б уникнути дипломатичним шляхом.
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11.08.2023 00:56 Ответить
идиот тупой американцы никого не утрымуют кроме продуктовых наборов и страховки на медицину
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11.08.2023 06:56 Ответить
Ты перепутал Америку с Германией где именно утрымуют.
А в Америке работы и кроме полей хватает.Ты что украинцев с мехиканцами сравниваешь?
Расскатал губу,тут более перуанцы подходят или нищеброды с Рацеи.
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11.08.2023 07:05 Ответить
а конгрессшлюха Грин як завжди проти
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11.08.2023 07:32 Ответить
Байден! Срочно высылай деньги!
Лёша Резников на Лазурном берегу Франции шикарную виллу приглядел!
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11.08.2023 08:17 Ответить
 
 