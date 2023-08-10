Байден попросил у Конгресса дополнительные $24 млрд, в том числе на помощь Украине и другим партнерам
Президент США Джо Байден сегодня, 10 августа, обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительно 24 миллиарда долларов для оказания поддержки Киеву и другим государствам, на которые повлияла война России против Украины.
Подобный запрос к законодателям США стал первым после того, как Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, сообщает he New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По данным издания, запрос Байдена состоит из 13,1 млрд долларов для военной помощи Украине и пополнения запасов оружия на складах Пентагона, используемых для поддержки в войне.
Еще 8,5 миллиарда долларов Белый дом стремится направить на экономическую, гуманитарную и другую помощь нашей и другим странам, на которые повлияло российское вторжение, а 2,3 миллиарда долларов – на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.
Также подана просьба о дополнительных ассигнованиях более чем на $16 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий, охрану границ США и зарплаты пожарным.
Как отметили в NYT, общий запрос на 40 миллиардов долларов подвергнет сомнению лимиты расходов, о которых американский президент говорил со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти весной. Журналисты добавили, что это проверит, сохранится ли в Штатах двухпартийная поддержка предоставления Украине значительной помощи на фоне скептицизма некоторых республиканцев.
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Дурне питання, але все ж таки - а можете вимагати прибрати між Вами та ЗСУ посередника - МОУ.
Украіна довіряє Вам та ЗСУ!
А от для МОУ схоже, що тільки Ґуантанамо
Якщо це на 2024 фінансовий рік, тоді допомога - приблизно як зараз, ~1млрд на місяць
Но скоріше, це кошти на інші цілі в 2023 фінансовом році, поповнення своїх запасів, допомога Тайваню, може щось перепадє Україні - хоча голосувати будуть як допомога Україні.
Краще встигли би потратити залишок 3.5млрд, а то в 2022 році - не підписали допомоги на 4млрд, і кошти повернулись в бюджет
хитрожопыекак и у нас. у нас правда лично планомерно доводили до (и по-привычке продолжили, правда уже с десятками тысяч трупов).
Під час https://www.youtube.com/watch?v=Whk7FPq8MUk засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці.
Пояснювалось це тим, що це начебто завадить Україні вступити в НАТО.
Відхилення даної постанови та зупинення процесу набуття статусу союзника США стало фатальною помилкою не лише всієї зе-влади, а і опозиції в особі ПЄС, що призвела до катастрофи 24.02.2022.
Адже підпиши в 2021 році Україна зі США таку угоду, то й вторгнення військ пітьми можна було б уникнути дипломатичним шляхом.
А в Америке работы и кроме полей хватает.Ты что украинцев с мехиканцами сравниваешь?
Расскатал губу,тут более перуанцы подходят или нищеброды с Рацеи.
Лёша Резников на Лазурном берегу Франции шикарную виллу приглядел!