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Новости Война
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Украина надлежащим образом применяет кассетные боеприпасы, полученные от США, - Пентагон

боєприпаси,касетні

Силы обороны Украины должным образом применяют в войне против РФ кассетные боеприпасы, предоставленные США.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Что касается DPICM [артиллерийских снарядов с кассетными бомбами]. Еще раз повторю, это предоставило украинцам возможность и дальше воевать с врагом. Есть все признаки того, что они применяют это вооружение надлежащим образом на поле боя, как и обещали", - подчеркнул Райдер.

Он также рассказал, что США нарастили производство артснарядов 155-мм калибра – с 14 тыс. боеприпасов в феврале прошлого года до 24 тыс. сейчас. По словам Райдера, в Пентагоне рассчитывают, что производство 155-мм боеприпасов в течение следующего года составит более 80 тыс. единиц в месяц.

Читайте: Несмотря на далеко не идеальную ситуацию на фронте, украинские войска совершили чудо, оттеснив армию РФ на оборонные позиции, - Пентагон

СМИ сообщали 10 августа, что Украина по запросу США передала Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов.

Пентагон (1451) кассетные боеприпасы (92)


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Топ комментарии
+12
тоді давайте ще .
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11.08.2023 01:47
+5
А то ж так переживали, что, мол, Украина будет лупить по своим же гражданским. Целый месяц воняли по этому поводу и оправдовались. Есть что-то сказочное в партнёрах Украины.
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11.08.2023 07:26
+4
Це менi анекдот навiяло. Забiга Петька: Василь Iванович, там бiляки, що робити? - Вiзьми гранати, розжени. Через годину: розiгнав, що далi робити? - Поклади гранати на мiсце.
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11.08.2023 07:30
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тоді давайте ще .
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11.08.2023 01:47 Ответить
А то як інакше ось поверніть нам ЯО тоді і поспілкуємоь, а так ціна життя наших героїв та цивільних втрат занадто висока щоб якісь лестощі отримувати
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11.08.2023 01:55 Ответить
Кому дарил ЯО там и требуй.
А деньги полученные от Запада за подаренное ЯО кацам-надо вернуть.
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11.08.2023 05:03 Ответить
Хто руки викрутив нам - там i требую.
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11.08.2023 07:22 Ответить
Та нихто тебе руки не выкручивал кроме кацапов - харе *******!
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11.08.2023 14:43 Ответить
Дурашка десятилiтня, ти не знаеш. Викинь методичку шоколадну.
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11.08.2023 17:34 Ответить
Звітувати за кожну пукалку,яка летить по кацапах -це звісно треш.
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11.08.2023 03:07 Ответить
оркам вони, мабуть, дошкуляють, тому що відіграються на мирному населенні, готель у Запоріжжі явно посікли касетним ***********,
кожний окупант злочинець, який має якнайшвидше померти на нашій землі
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11.08.2023 05:07 Ответить
тебе написали-ракетой искандер м.или тебе -смотрю в книгу вижу фигу.
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11.08.2023 08:40 Ответить
спочатку навчись читати сам - іскандер-м це касетний боєзапас

https://uk.wikipedia.org/wiki/Іскандер_(ОТРК)
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11.08.2023 09:36 Ответить
принаймні може комплектуватися як касетний, і схоже, що саме такий вдарив по місту
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11.08.2023 09:38 Ответить
чем схоже? мощностью удара? ты хоть знаешь что такое кассетный боеприпас?
видимо, нет. вопрос был риторическим.
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11.08.2023 17:53 Ответить
дав посилання, але для особливо обдарованого знавця ракет наведу частину тексту зі статті про Іскандери з касетними бойовими частинами, спростуй його
Касетні бойові частини[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)&veaction=edit&section=10 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)&action=edit&section=10 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Iskander-M_ballistic_missile_with_cluster_warhead_wreckage_02.jpg Уламки касетної бойової частини балістичної ракети ОТРК «Іскандер-М», залізнична станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Шпичкине , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Ясногірка , березень 2022 року

Для ураження великих цілей типу військова база, аеродром, вузол ППО/ПРО «Іскандер» може застосовувати широкий асортимент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F касетних бойових частин . Площа ураження істотно залежить від застосованих касетних бойових елементів. Відомі такі типи для ОТРК «Іскандер»:
з 54 осколковими бойовими елементами неконтактного підриву, що спрацьовують на висоті близько 10 м над поверхнею землі. Завдяки ураженню осколкам згори має бути нівельовано захист живої сили та техніки в окопах. Дані касетні бойові елементи розкидаються з висоти 0,9-1,4 км та планують обертаючись за командами дистанційного підривача 9Э156 «Зонт», який працює за вбудованим радіовисотоміром та лазерним далекоміромhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:14-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:15-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-28 [28] . Використання лазерних висотомірів покликано забезпечити захист від застосування РЕБ;касетна з кумулятивно-осколковими бойовими елементами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%A2%D0%90%D0%91-2.5%D0%9A%D0%9E&action=edit&redlink=1 ПТАБ-2.5КО , здатними пробивати броню даху бронетехніки завтовшки до 20 мм, а також завдавати ураження живій силі осколками;касетна з самонавідними власними РЛС та ІЧ ГСН бойовими елементами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%9F%D0%91%D0%AD-%D0%94&action=edit&redlink=1 СПБЭ-Д https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:3-29 [29] ;касетна з бойовими елементами об'ємного вибуху для ураження живої сили і техніки посеред забудови та в укриттях. За потужністю об'ємного вибуху касетна бойова частина «Іскандера» перевершує вибух https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%91-500%D0%9F ОДАБ-500П аналогічної маси з суцільним руйнуванням та займанням об'єктів у радіусі 30 метрів за рахунок того, що утворена хмара газу касетних елементів не у формі сфери, а розповсюджується вздовж поверхні землі.

Частина касетних *********** дає можливість здійснити дистанційне мінування ґрунтових доріг:
натискними мінами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1 ПФМ-1 , а також мінами-розтяжками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2 ПОМ-2 «Отёк» ;протитанковими магнітними мінами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%9C-3 ПТМ-3 .
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11.08.2023 18:48 Ответить
Найкраща і найоптимістичніша новина за останній час. Головне, що США це бачать
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11.08.2023 07:06 Ответить
За щоденними зведеннями Генштабу втрати ворога не зросли.
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11.08.2023 07:18 Ответить
Зате витрати на мило виросли в рази.
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11.08.2023 07:31 Ответить
А то ж так переживали, что, мол, Украина будет лупить по своим же гражданским. Целый месяц воняли по этому поводу и оправдовались. Есть что-то сказочное в партнёрах Украины.
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11.08.2023 07:26 Ответить
по-моему, воняешь тут только ты.
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11.08.2023 17:51 Ответить
Вони чухалися з рішенням з минулого року.

Наші дуже давно запит зробили.
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11.08.2023 20:37 Ответить
Це менi анекдот навiяло. Забiга Петька: Василь Iванович, там бiляки, що робити? - Вiзьми гранати, розжени. Через годину: розiгнав, що далi робити? - Поклади гранати на мiсце.
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11.08.2023 07:30 Ответить
тобто? сто відсоткове попадання в ціль?
це добра новина.
цікаво, як проходить процес звітності? занотовують? заповнюють якісь папери? збирають гільзи?
як саме звітують?
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11.08.2023 09:45 Ответить
Эти боеприпасы предоставили с условиями по их применению. Отчётность в выполнении этих условий.
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11.08.2023 10:16 Ответить
Неналежний снаряд выкорыстовуют належно. Ядерное оружие тоже можна належно використовувати. Эти игры слов для дурака не образованого или я не пойму для кого
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11.08.2023 10:22 Ответить
Может тогда химическое оружие пускай дают, а мы належно используем. Новое слово в стиле кацапии. У них священная война, а у нас будет все належно
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11.08.2023 10:24 Ответить
шо за гон фром пентагон
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11.08.2023 13:33 Ответить
пентагон тебе не такой?
не удивлен. кацапам пентагон поперек горла.
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11.08.2023 17:52 Ответить
.. proper, right,according by instruction или все же ....by appointment...
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11.08.2023 14:48 Ответить
 
 