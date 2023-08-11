Украина надлежащим образом применяет кассетные боеприпасы, полученные от США, - Пентагон

Силы обороны Украины должным образом применяют в войне против РФ кассетные боеприпасы, предоставленные США.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Что касается DPICM [артиллерийских снарядов с кассетными бомбами]. Еще раз повторю, это предоставило украинцам возможность и дальше воевать с врагом. Есть все признаки того, что они применяют это вооружение надлежащим образом на поле боя, как и обещали", - подчеркнул Райдер.

Он также рассказал, что США нарастили производство артснарядов 155-мм калибра – с 14 тыс. боеприпасов в феврале прошлого года до 24 тыс. сейчас. По словам Райдера, в Пентагоне рассчитывают, что производство 155-мм боеприпасов в течение следующего года составит более 80 тыс. единиц в месяц.

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СМИ сообщали 10 августа, что Украина по запросу США передала Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов.