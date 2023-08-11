Украина надлежащим образом применяет кассетные боеприпасы, полученные от США, - Пентагон
Силы обороны Украины должным образом применяют в войне против РФ кассетные боеприпасы, предоставленные США.
Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Что касается DPICM [артиллерийских снарядов с кассетными бомбами]. Еще раз повторю, это предоставило украинцам возможность и дальше воевать с врагом. Есть все признаки того, что они применяют это вооружение надлежащим образом на поле боя, как и обещали", - подчеркнул Райдер.
Он также рассказал, что США нарастили производство артснарядов 155-мм калибра – с 14 тыс. боеприпасов в феврале прошлого года до 24 тыс. сейчас. По словам Райдера, в Пентагоне рассчитывают, что производство 155-мм боеприпасов в течение следующего года составит более 80 тыс. единиц в месяц.
СМИ сообщали 10 августа, что Украина по запросу США передала Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов.
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А деньги полученные от Запада за подаренное ЯО кацам-надо вернуть.
кожний окупант злочинець, який має якнайшвидше померти на нашій землі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іскандер_(ОТРК)
видимо, нет. вопрос был риторическим.
Касетні бойові частини[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)&veaction=edit§ion=10 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)&action=edit§ion=10 ред. код ]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Iskander-M_ballistic_missile_with_cluster_warhead_wreckage_02.jpg Уламки касетної бойової частини балістичної ракети ОТРК «Іскандер-М», залізнична станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5 Шпичкине , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82) Ясногірка , березень 2022 року
Для ураження великих цілей типу військова база, аеродром, вузол ППО/ПРО «Іскандер» може застосовувати широкий асортимент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F касетних бойових частин . Площа ураження істотно залежить від застосованих касетних бойових елементів. Відомі такі типи для ОТРК «Іскандер»:
з 54 осколковими бойовими елементами неконтактного підриву, що спрацьовують на висоті близько 10 м над поверхнею землі. Завдяки ураженню осколкам згори має бути нівельовано захист живої сили та техніки в окопах. Дані касетні бойові елементи розкидаються з висоти 0,9-1,4 км та планують обертаючись за командами дистанційного підривача 9Э156 «Зонт», який працює за вбудованим радіовисотоміром та лазерним далекоміромhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:14-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:15-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-28 [28] . Використання лазерних висотомірів покликано забезпечити захист від застосування РЕБ;касетна з кумулятивно-осколковими бойовими елементами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%A2%D0%90%D0%91-2.5%D0%9A%D0%9E&action=edit&redlink=1 ПТАБ-2.5КО , здатними пробивати броню даху бронетехніки завтовшки до 20 мм, а також завдавати ураження живій силі осколками;касетна з самонавідними власними РЛС та ІЧ ГСН бойовими елементами https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%9F%D0%91%D0%AD-%D0%94&action=edit&redlink=1 СПБЭ-Д https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-:3-29 [29] ;касетна з бойовими елементами об'ємного вибуху для ураження живої сили і техніки посеред забудови та в укриттях. За потужністю об'ємного вибуху касетна бойова частина «Іскандера» перевершує вибух https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%91-500%D0%9F ОДАБ-500П аналогічної маси з суцільним руйнуванням та займанням об'єктів у радіусі 30 метрів за рахунок того, що утворена хмара газу касетних елементів не у формі сфери, а розповсюджується вздовж поверхні землі.
Частина касетних *********** дає можливість здійснити дистанційне мінування ґрунтових доріг:
натискними мінами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A4%D0%9C-1 ПФМ-1 , а також мінами-розтяжками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%9C-2 ПОМ-2 «Отёк» ;протитанковими магнітними мінами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%9C-3 ПТМ-3 .
Наші дуже давно запит зробили.
це добра новина.
цікаво, як проходить процес звітності? занотовують? заповнюють якісь папери? збирають гільзи?
як саме звітують?
не удивлен. кацапам пентагон поперек горла.