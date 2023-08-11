Враг безуспешно наступал у Надии, Новоселовского и Богдановки. Силы обороны сдерживают противника на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

Начались пятьсот тридцать четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Читайте также: Враг пытался наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, - Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в течение суток произошло 34 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов: в частности, это Клюсы, Елино, Блешня, Карповичи Черниговской области; Заречье, Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Козачок, Одноробовка, Стрилечая, Охримовка и Строевка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надии и к югу от Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Каменка, Редкодуб, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск, Кисловка Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ имели успех возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского на Донетчине, - Генштаб

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Невского, Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области.

Также Генштаб сообщает, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северино Донецкой области.

Читайте также: Украина получила много оружия, но этого недостаточно, - Дуда

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Красногоровка, Острое, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

По данным Генштаба, на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе указанного населенного пункта враг нанес авиационный удар. Кроме этого, артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Большя Новоселка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское, Плавни Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Козацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Золотая Балка, Республиканец, Красный Маяк, Шляховое, Львово, Казацкое, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб, Очаков и Дмитровка Николаевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях, произошло 30 боевых столкновений, - Генштаб

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.