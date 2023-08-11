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Новости Война
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В ООН ошеломлены обстрелом гостиницы в Запорожье: Мы использовали его как базу во время поездок в город

запорожье

В ООН ошеломлены информацией об обстреле гостиницы в Запорожье и призывают РФ соблюдать обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и прекратить неизбирательные удары по Украине.

Об этом заявила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она заявила, что была ошеломлена известием об обстреле гостиницы и добавила, что "это абсолютно недопустимо".

"Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его в качестве базы во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", - заявила Браун.

Координатор добавила, что количество невыборочных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения мирные жители, достигло "невероятных объемов". Она также подчеркнула, что эти удары являются нарушением международного гуманитарного права.

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"Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине", - подчеркнула Браун.

Как сообщалось, россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. По данным полиции, враг использовал ракету "Искандер-К". По информации ОВА, количество раненых в Запорожье возросло до 16, четверо из них - дети.

Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27057) ООН (4166)


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Топ комментарии
+42
ООН ще ввійде в історію як найганебніша організація.
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11.08.2023 07:10
+32
Воімя чєловєчьності ... тьху блд!
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11.08.2023 07:08
+32
"...припинити невибіркові удари по Україні.." - тобто, вибіркові можна??? вбивати українців можно, але вибірково???
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11.08.2023 07:18
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Воімя чєловєчьності ... тьху блд!
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11.08.2023 07:08 Ответить
ПИ……Ц Мрази в ООН , а ИЗБИРАТЕЛЬНО МОЖНО УБИВАТЬ ? Ермак , дай фас КУЛЕБЕ , пусть гавкнет на ООН 🇺🇳 🤮🤮🤮🤮
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11.08.2023 09:52 Ответить
Целенаправленно-запрещено(не доказано),а цивильные потери во время военных действий допускаются.
Зачем вообще это здесь сообщать,на дебилов расчитанно?
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11.08.2023 07:08 Ответить
ООН ще ввійде в історію як найганебніша організація.
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11.08.2023 07:10 Ответить
Чого, вже.
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11.08.2023 07:42 Ответить
А ось якби оці "приголомшені" та "занепокоєні" в той час перебували на "базі"?І ,не приведи "хтось там",були б загиблі та поранені?Який рівень приголомшености та занепокоєності вони б виразили ?
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11.08.2023 07:17 Ответить
Зібрали б радбез ООН, висловили рішуче засудження, прийняли б резолюцію про засудження дій РФ. На цьому все
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11.08.2023 08:43 Ответить
"...припинити невибіркові удари по Україні.." - тобто, вибіркові можна??? вбивати українців можно, але вибірково???
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11.08.2023 07:18 Ответить
Як прикро, що дурні язики патякають до того як вивчають базу. У міднародному гуманітарному праві невибірковим є обстріли без ідентифікації цілі, а вибіркові - обстріли встановлених військових цілей.
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11.08.2023 07:28 Ответить
Ну тобто обстрілювати українських військових можна???
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11.08.2023 07:30 Ответить
А ти знаєш варіант війни без взаємного зниження військових? Партія в шахи міста завойовує чи в дурачка перекидаються, щоб війну виграть,
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11.08.2023 07:40 Ответить
Суть МГП в тому щоб військові вбивали одне одного без надмірної шкоди цивільному населенню.
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11.08.2023 07:42 Ответить
Знаю. Припинити війну проти України.
І засуджувати будь-яке вбивство українців - і цивільних і військових.
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11.08.2023 07:48 Ответить
Припинити як? Населення росісі все влаштовує, а значіть поки в них думки про агресивну війну думками про їх нестерпне життя не витісняться, то війна триватиме.
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11.08.2023 07:56 Ответить
Все так - орки хочуть воювати, вбивати, гвалтувати українців. Але ж не про це мова. Мова про цю ООН.
Ставити в один ряд військових, які прийшли в чужу країну із загарбницькою війною і військових, які захищають свою країну - це злочин. І коли оркам напряму скажуть, що вбивство їх військових - це правильно і справедливо, а українських - злочин, тоді до них почне доходити.
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11.08.2023 08:09 Ответить
оон це дитячий майданчик в якому зграйка людей бавиться шприцами, використаними презирвативами поганих великих хлопчиків на цьому майданчику. Поки гарні великі хлопчики не вирішать розвалить кабіну поганим великим хлопчікам, то нічого не зміниться. І в такому випадку я задаюсь питанням нафіга взагалі це збіговисько треба?
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11.08.2023 09:14 Ответить
ти маєш владу розігнати це ООН? ні. ну так на шо ти повітря псуєш - ти і інші хот вопить нашо нам таке ООН?
Раша чудово знає, шо ООН не має змоги припинити війни. Але вміє використовувати і ООН в тому числі на свою користь. Ми можемо грати в цю гру вдвох - давати африканцями зерно на шару, тикати носом рашистів у руйнування цивільних та культурнихоб'єктів, або скиглити - ой нам оон не така, магате не таке і т.ін.
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11.08.2023 11:53 Ответить
Ну-ну. Халявне зерно для негрів це краще чим зброя масового враження, а тикання носом схиблених маньяків в масові вбивства - це взагалі найефективніший засіб бородьби, який викликає страшне і міфічне "ЗАНЕПОКОЄННЯ". оон - це організація куколдів, спостерігачів мерзенних злочинів, які можуть тільки *******.
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11.08.2023 12:05 Ответить
*********!!
От них все равно больше пользы чем от тебя - но ты же вот живешь на свете, зачем - непонятно.
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11.08.2023 12:20 Ответить
Дядя, ти себе нормально почуваєш? Людям смерті бажати це тебе в ооні научили? Ну глибину мислення я уловив)
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11.08.2023 12:28 Ответить
їх ніхто ніколи не питав и питати не буде - припиняти війну чи ні. Якщо ми будемо обстрілювати цивільні об'єкти - це нічого не дасть у військовому плані а в інформаційнеому ми виглядатимемо фігово.
є на шо витратити ударні дрони по ударам по військовим цілям, в тому числі в Раші.
тим більше в нас їх небагато.
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11.08.2023 11:51 Ответить
Сами же координаты сдали?
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11.08.2023 07:19 Ответить
Щоб була відмазка не їздити, а то чого доброго(чи не доброго) можна бути вбитими
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11.08.2023 07:53 Ответить
Какая там следующая степень озабоченности после "шокированы"?
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11.08.2023 07:23 Ответить
Ну коли їм на голови прилетить, а мокши будуть розповідати про бази терористів, тоді й довідаємось.
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11.08.2023 07:26 Ответить
а чого вас так тішить шо комусь фігово, якщо це не кацапи? вони конкретно можуть шось зробити -ті хто приїздив нам допомагати вивозити цивільних з Маріка, і багато шо ще роблять шо можуть, більше нід ти - точно.
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11.08.2023 11:55 Ответить
з чого ви взяли що мене тішить, коли комусь фігово? Мене навіть не тішить, коли кацапам фігово...
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11.08.2023 12:33 Ответить
Два метра землі над тілом.
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11.08.2023 07:43 Ответить
жалко что вас красный крест магате не было там. а то мы ничего не видим.
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11.08.2023 07:29 Ответить
цікаво чи їм,про їх озабоченності розповідають ,і про їх тупість
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11.08.2023 07:32 Ответить
"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала..."
я така шокована. де ж я тепер будуть зупинятися?
"В ім'я людяності я закликаю." не стріляйте більше по готелям де я зупиняюся.
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11.08.2023 07:33 Ответить
В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.- Слушайте! - говорила она. - Слушайте! Слушайте!
- Поедемте в номера! - убеждал Воробьянинов.
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11.08.2023 07:44 Ответить
Якщо так колупатися у носі будете, то з вашою штаб-квартирою станеться те саме
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11.08.2023 07:37 Ответить
а вона шось може зробити? конкретно вона - шо? вона приїздила до нас допомагати чим може, ризикуючи життям. ти я впевнений зробив менше ніж вона. але срати на когось - залюбки, чи не так?
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11.08.2023 11:56 Ответить
не виправдовуй імпотентів, вони ничого не зробили предписаного їхнім статутом, тупо підіграють ***** бо нічого не хочуть вирішувати, а пити міндальний лате по нью-йоркських кафешках
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11.08.2023 14:55 Ответить
Стурбувалася, обісралася, закликала...
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11.08.2023 07:45 Ответить
Жаль що цих стурбованих лицемірів там не було в той час.
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11.08.2023 07:52 Ответить
Треба всі філії і бази цих міжнародних трутнів в прифронтовій зоні встановлювати.
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11.08.2023 07:59 Ответить
"В ім'я людяності я закликаю Російську Федерацію Джерело:



хі-хі-хі, хе-хе-хе, ха-ха-ха!..
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11.08.2023 08:10 Ответить
Зе.рассказует,что у него полномасштабная война,но стрелять нельзя,это ему не нравится,только деньги на войну получать устраивает.
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11.08.2023 08:13 Ответить
Проснулись дебилы!
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11.08.2023 08:34 Ответить
Жалко что ООН не было в этом отеле.
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11.08.2023 08:41 Ответить
От би ви там були в цей час.
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11.08.2023 09:03 Ответить
це як закликати крокодила пересісти на поїдання трави..., дивні люди..., пора вже прокинутися й подивитись правді в очі ми маємо справу з державою-терористом, для якої пох всі ваші закони та правила, але її чомусь тримають у Совбезі досі...
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11.08.2023 09:26 Ответить
В ООН прогресс новая реакция вместо «озабочены» появилось ошеломлены!
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11.08.2023 10:12 Ответить
Почему вы падлы не выгоняете папашу из вашего сраного оон.
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11.08.2023 11:31 Ответить
ОНА конкретно может кого-то вігнать из ООН? почему она тогда "падла"? потому что бівала вгорячих точках Украині, помогая чем может а ті - нет?
твари ві конченіе корите в аду. хуже кацапов.
неблагодарніе твари.
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11.08.2023 11:59 Ответить
можно узнать - что єто за нелюди на сайте? ви реально вважаєте, шо таким нелюдським ставленням до людей, які ризикуюччи життям роблять шо можуть, ви чимость допомагаєте Україні?
нелюди.



Жаль що цих стурбованих лицемірів там не було в той час.



От би ви там були в цей час.

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Жалко что ООН не было в этом отеле.

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11.08.2023 11:58 Ответить
оон робить що може???
вот это новость!
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11.08.2023 17:39 Ответить
..глубок обеспокоены,ой ай,проститутки Лиги Наций..
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11.08.2023 14:54 Ответить
 
 