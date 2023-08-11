В ООН ошеломлены обстрелом гостиницы в Запорожье: Мы использовали его как базу во время поездок в город

В ООН ошеломлены информацией об обстреле гостиницы в Запорожье и призывают РФ соблюдать обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и прекратить неизбирательные удары по Украине.

Об этом заявила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она заявила, что была ошеломлена известием об обстреле гостиницы и добавила, что "это абсолютно недопустимо".

"Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его в качестве базы во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", - заявила Браун.

Координатор добавила, что количество невыборочных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения мирные жители, достигло "невероятных объемов". Она также подчеркнула, что эти удары являются нарушением международного гуманитарного права.

Также читайте: Девушки-музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына погибли в результате обстрела Запорожья. ВИДЕО

"Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине", - подчеркнула Браун.

Как сообщалось, россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. По данным полиции, враг использовал ракету "Искандер-К". По информации ОВА, количество раненых в Запорожье возросло до 16, четверо из них - дети.