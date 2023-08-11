В ООН ошеломлены обстрелом гостиницы в Запорожье: Мы использовали его как базу во время поездок в город
В ООН ошеломлены информацией об обстреле гостиницы в Запорожье и призывают РФ соблюдать обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и прекратить неизбирательные удары по Украине.
Об этом заявила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она заявила, что была ошеломлена известием об обстреле гостиницы и добавила, что "это абсолютно недопустимо".
"Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. Моя команда использует его в качестве базы во время неоднократных поездок в город. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", - заявила Браун.
Координатор добавила, что количество невыборочных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения мирные жители, достигло "невероятных объемов". Она также подчеркнула, что эти удары являются нарушением международного гуманитарного права.
"Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине", - подчеркнула Браун.
Как сообщалось, россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. По данным полиции, враг использовал ракету "Искандер-К". По информации ОВА, количество раненых в Запорожье возросло до 16, четверо из них - дети.
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Зачем вообще это здесь сообщать,на дебилов расчитанно?
І засуджувати будь-яке вбивство українців - і цивільних і військових.
Ставити в один ряд військових, які прийшли в чужу країну із загарбницькою війною і військових, які захищають свою країну - це злочин. І коли оркам напряму скажуть, що вбивство їх військових - це правильно і справедливо, а українських - злочин, тоді до них почне доходити.
Раша чудово знає, шо ООН не має змоги припинити війни. Але вміє використовувати і ООН в тому числі на свою користь. Ми можемо грати в цю гру вдвох - давати африканцями зерно на шару, тикати носом рашистів у руйнування цивільних та культурнихоб'єктів, або скиглити - ой нам оон не така, магате не таке і т.ін.
От них все равно больше пользы чем от тебя - но ты же вот живешь на свете, зачем - непонятно.
є на шо витратити ударні дрони по ударам по військовим цілям, в тому числі в Раші.
тим більше в нас їх небагато.
я така шокована. де ж я тепер будуть зупинятися?
"В ім'я людяності я закликаю." не стріляйте більше по готелям де я зупиняюся.
- Поедемте в номера! - убеждал Воробьянинов.
хі-хі-хі, хе-хе-хе, ха-ха-ха!..
твари ві конченіе корите в аду. хуже кацапов.
неблагодарніе твари.
нелюди.
Жаль що цих стурбованих лицемірів там не було в той час.
От би ви там були в цей час.
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Жалко что ООН не было в этом отеле.
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вот это новость!