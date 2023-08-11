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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 780 человек (+580 в сутки), 4290 танков, 5043 артсистемы, 8318 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 252 780 военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 252780 (+580) единиц ликвидировано,

танков - 4290 (+12) ед.,

боевых бронированных машин - 8318 (+15) ед.,

артилллерийских систем - 5043 (+15) ед.,

РСЗО - 713 (+2) ед.,

средств ПВО - 471 (+2) ед.,

самолетов - 315 (+0) ед.,

вертолетов - 313 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4197 (+18) ед.,

крилатых ракет - 1377 (+0) ед.,

кораблей /катеров - 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 7511 (+16) ед.,

специальной техники - 756 (+10) ед.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 780 человек (+580 в сутки), 4290 танков, 5043 артсистемы, 8318 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250) ликвидация (3526) уничтожение (6887)


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Ніщо орків не учить,що не можна лізти до сусіда,отримаєш на горіхи.
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11.08.2023 08:08 Ответить
"Рыбка Гуппи" - это про память, которая не помнит вчерашние события, и не выстраивает причинно-следственные связи. Это про инфантильное мышление, которое не выдерживает ответственности за свои поступки и выборы.

У орків так само ...
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11.08.2023 08:52 Ответить
Рыбке гуппи оно и не надо, живут мало, размножаются дико.
Oh...wait...
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11.08.2023 13:41 Ответить
А де вчорашній гелікоптер, про який новина була?
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11.08.2023 08:08 Ответить
Вчора був...
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11.08.2023 08:35 Ответить
Минув 3460 день москальсько-української війни.
72! одиниці техніки, один пєпєлац та 580!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Окремо по танках, другий день більше десятка - 12!!! коробочек, хлопці Ви найкращі!
Масованих повітряних атак не було, хоча тривогами за цей день дістали ...
Спецтехніка десяток, заганяємо орків в 19 століття, рахунок ППО:спецтехніка 2:10
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 252 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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11.08.2023 08:51 Ответить
Уражено 72 одиниці техніки!
Одним днем цього не відремонтуєш, а коли з кожною ZZдохло ще 2÷3 окупанта з числа обслуги/екіпажа, то взагалі свято
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11.08.2023 09:04 Ответить
 
 