Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 780 человек (+580 в сутки), 4290 танков, 5043 артсистемы, 8318 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 252 780 военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 252780 (+580) единиц ликвидировано,
танков - 4290 (+12) ед.,
боевых бронированных машин - 8318 (+15) ед.,
артилллерийских систем - 5043 (+15) ед.,
РСЗО - 713 (+2) ед.,
средств ПВО - 471 (+2) ед.,
самолетов - 315 (+0) ед.,
вертолетов - 313 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 4197 (+18) ед.,
крилатых ракет - 1377 (+0) ед.,
кораблей /катеров - 18 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 7511 (+16) ед.,
специальной техники - 756 (+10) ед.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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У орків так само ...
Oh...wait...
72! одиниці техніки, один пєпєлац та 580!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Окремо по танках, другий день більше десятка - 12!!! коробочек, хлопці Ви найкращі!
Масованих повітряних атак не було, хоча тривогами за цей день дістали ...
Спецтехніка десяток, заганяємо орків в 19 століття, рахунок ППО:спецтехніка 2:10
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 252 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
Одним днем цього не відремонтуєш, а коли з кожною ZZдохло ще 2÷3 окупанта з числа обслуги/екіпажа, то взагалі свято