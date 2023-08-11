Общие боевые потери РФ с начала войны – около 252 780 человек (+580 в сутки), 4290 танков, 5043 артсистемы, 8318 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков уничтожили около 252 780 военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 252780 (+580) единиц ликвидировано,

танков - 4290 (+12) ед.,

боевых бронированных машин - 8318 (+15) ед.,

артилллерийских систем - 5043 (+15) ед.,

РСЗО - 713 (+2) ед.,

средств ПВО - 471 (+2) ед.,

самолетов - 315 (+0) ед.,

вертолетов - 313 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4197 (+18) ед.,

крилатых ракет - 1377 (+0) ед.,

кораблей /катеров - 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 7511 (+16) ед.,

специальной техники - 756 (+10) ед.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.