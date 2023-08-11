Киевская мэрия не разрешала сносить дом по ул. Ярославской, начато уголовное производство
Старинный дом по улице Ярославской, 13-б снесен незаконно. Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал согласия на проведение таких работ.
Об этом идет речь в сообщении на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Департамент охраны культурного наследия КГГА не согласовывал демонтажные работы дома по ул. Ярославской, 13-Б. По данным Департамента, научно-проектная документация на проведение строительства по этому адресу не поступала на согласование", - говорится в сообщении КГГА.
В Департаменте также отметили, что сооружение не имеет статуса памятника. Но после получения информации о демонтаже инспекторы Департамента безотлагательно выехали и зафиксировали проведение работ по демонтажу дома.
Также специалисты оперативно вызвали правоохранителей и сделали заявление о возбуждении уголовного производства. Владельцу направлено предписание о прекращении работ и требование отправить в Департамент научно-проектную документацию.
По информации Департамента территориального контроля города Киева, карточка на нарушение благоустройства была аннулирована 31 июля. Инспекцией внесены предписания и составлен административный протокол.
Ранее СМИ сообщили, что утром 10 августа в Киеве был снесен деревянный 200-летний дом по ул. Ярославской, являвшийся образцом жилой застройки города XIX века.
В полиции Киева заявили, что возбуждено уголовное производство по факту сноса дома по статье 356 Уголовного кодекса Украины – "Самоуправство".
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Зустрічайте!!!
то буде продовжуватись і надалі!
Зкацапленому, антиУкраінському люмпену, на посадах керівників ЦОВВ, за такі злочини проти Українців, не місце на волі, та вимагають кримінальної КАРИ, ВІДНОВЛЕННЯ споруди-об'єкту, а не нікчемної, грошової компенсації!! Суспільство Українців після Майдану, цьому запорука!!
Звичайно, краще було б спостерігати цих виродків-замовників, висячими на ліхтарному стовпі!! Вони такі ж убивці України, як і московські окупанти! Жодної різниці!! Такі ж МАРОДЕРИ УКРАЇНИ!
Слава Україні! Пильнуймо дії трутнів при владі та у суддівських ряднах!
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👍😡😠✊🫡❤️🇺🇦‼️
На закон- всім плювати. Відповідальності небуде.
А чому ж ви тоді верещите, що можновладці - корупціонери?
Чому один закон безкарно порушувати можна, а інший ні?
хочеш жити в землянці і гадити в дірку в землі, як твої кумири каzапи?
еволюція, урбанізація.... ні, не чув?
для допитливості, поглянь як виглядають столиці "старої" європи.
******* поряд з старовинним.
спальні райони, промзони, паркові зони.
але, навіщо упоротому про це казати? простіше з деревом балакати. воно хоч мовчить, а не меле всяку дурню.
бо "активістам", це дуже улюблений соцреалізм?
А без сноса этой старой постройки такой фундамент не сделать.
Нужно наказывать тех, кто поставил подпись под разрешением на подобную реставрацию-реконструкцию.