Киевская мэрия не разрешала сносить дом по ул. Ярославской, начато уголовное производство

Старинный дом по улице Ярославской, 13-б снесен незаконно. Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал согласия на проведение таких работ.

Об этом идет речь в сообщении на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА не согласовывал демонтажные работы дома по ул. Ярославской, 13-Б. По данным Департамента, научно-проектная документация на проведение строительства по этому адресу не поступала на согласование", - говорится в сообщении КГГА.

В Департаменте также отметили, что сооружение не имеет статуса памятника. Но после получения информации о демонтаже инспекторы Департамента безотлагательно выехали и зафиксировали проведение работ по демонтажу дома.

Также специалисты оперативно вызвали правоохранителей и сделали заявление о возбуждении уголовного производства. Владельцу направлено предписание о прекращении работ и требование отправить в Департамент научно-проектную документацию.

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По информации Департамента территориального контроля города Киева, карточка на нарушение благоустройства была аннулирована 31 июля. Инспекцией внесены предписания и составлен административный протокол.

Ранее СМИ сообщили, что утром 10 августа в Киеве был снесен деревянный 200-летний дом по ул. Ярославской, являвшийся образцом жилой застройки города XIX века.

В полиции Киева заявили, что возбуждено уголовное производство по факту сноса дома по статье 356 Уголовного кодекса Украины – "Самоуправство".