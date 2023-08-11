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Киевская мэрия не разрешала сносить дом по ул. Ярославской, начато уголовное производство

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Старинный дом по улице Ярославской, 13-б снесен незаконно. Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал согласия на проведение таких работ.

Об этом идет речь в сообщении на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА не согласовывал демонтажные работы дома по ул. Ярославской, 13-Б. По данным Департамента, научно-проектная документация на проведение строительства по этому адресу не поступала на согласование", - говорится в сообщении КГГА.

В Департаменте также отметили, что сооружение не имеет статуса памятника. Но после получения информации о демонтаже инспекторы Департамента безотлагательно выехали и зафиксировали проведение работ по демонтажу дома.

Также специалисты оперативно вызвали правоохранителей и сделали заявление о возбуждении уголовного производства. Владельцу направлено предписание о прекращении работ и требование отправить в Департамент научно-проектную документацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Подоле в Киеве без разрешения снесли одну из старейших деревянных усадеб - двухсотлетнюю. ФОТО

По информации Департамента территориального контроля города Киева, карточка на нарушение благоустройства была аннулирована 31 июля. Инспекцией внесены предписания и составлен административный протокол.

Ранее СМИ сообщили, что утром 10 августа в Киеве был снесен деревянный 200-летний дом по ул. Ярославской, являвшийся образцом жилой застройки города XIX века.

В полиции Киева заявили, что возбуждено уголовное производство по факту сноса дома по статье 356 Уголовного кодекса Украины – "Самоуправство".

Автор: 

КГГА (2980) Киев (25502)


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Топ комментарии
+9
Як чийс незаконний самобуд то будуть довго вирішувати що з ним робити. А тут ''бац'' і розібрали! Тепер замовнику величезний штраф, і нехай відновлює отой будинок з тих матеріалів які поломили, хоч пінцетом по камінчику!
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11.08.2023 08:55
+5
Отсосуть мєнти по пару штук баксів і справа "розсмокчеться".....
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11.08.2023 08:53
+4
Началось,теперь вокруг бывшего сарая начнутся танцы,три следака по тысяче баксов зарплаты,четыре прокурора по две штуки баксов з.п.,еще судей подкючат с з.п. по десять штук,три-четыре месяца потанцуют и закончат дело банальным хабарем двадцать - тридцать штук и все забудут.
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11.08.2023 09:25
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АІ9928НЕ - номера є. Робилось все досить відкрито . Чекаємо на результат найближчим часом
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11.08.2023 08:52 Ответить
Отсосуть мєнти по пару штук баксів і справа "розсмокчеться".....
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11.08.2023 08:53 Ответить
Як чийс незаконний самобуд то будуть довго вирішувати що з ним робити. А тут ''бац'' і розібрали! Тепер замовнику величезний штраф, і нехай відновлює отой будинок з тих матеріалів які поломили, хоч пінцетом по камінчику!
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11.08.2023 08:55 Ответить
Та вже ПОХ.
"Абратнай дарогі нєт!".
Через N-ну кількість часу - черговий ТРЦ.
Зустрічайте!!!
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11.08.2023 09:22 Ответить
але ж будувати на його місті дозволили..., виходить це такий фінт - вони платять штраф за незаконне знесення будинку й вуаля - вибачайте, більш ніколи таке не робитиме, будуємо далі..., ми зараз побачили, як воно насправді робиться з цією видачею дозволів на будівництво..., я не здивуюсь, коли хтось отримає дозвіл будувати готель 5 зірок на місті Софії Київської, її знесуть, заплатять штраф та й побудують той готель...
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11.08.2023 09:22 Ответить
Неофіційно всьо було погоджено, не робітник же єкскалатору раптом вирішив поїхати та знести будинок, мабуть керівник дав розпорядження знести памятку, а потім, ой всьо, давайте будувати ТРЦ чи новий ЖК! Керівника треба звільнити та притягнути до відповідальності!
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11.08.2023 09:24 Ответить
Хіба в Києві це вперше? Якщо керівництво не звільняти та не притягувати до відповідальності,
то буде продовжуватись і надалі!
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11.08.2023 09:29 Ответить
Досить нести *****. В Києві сотні історичних будівель були знесені без ніяких дозволів. Просто приїхали мордовороти, огородили будівлю, підїхав екскватор і зніс все нахєр. А потім з чиновниками рішали.
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11.08.2023 09:52 Ответить
У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Джерело:
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11.08.2023 09:58 Ответить
Безкарність та антиУкраїнська поведінка привладних, вимагає від Українців відповідної реакції на ЗНИЩЕННЯ історичних пам'яток в Україні, хто б за цим не стояв! !!
Зкацапленому, антиУкраінському люмпену, на посадах керівників ЦОВВ, за такі злочини проти Українців, не місце на волі, та вимагають кримінальної КАРИ, ВІДНОВЛЕННЯ споруди-об'єкту, а не нікчемної, грошової компенсації!! Суспільство Українців після Майдану, цьому запорука!!
Звичайно, краще було б спостерігати цих виродків-замовників, висячими на ліхтарному стовпі!! Вони такі ж убивці України, як і московські окупанти! Жодної різниці!! Такі ж МАРОДЕРИ УКРАЇНИ!
Слава Україні! Пильнуймо дії трутнів при владі та у суддівських ряднах!
‼️🇺🇦❤️⚔️🪖💯👍😡😠✊🫡❤️🇺🇦‼️
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11.08.2023 09:24 Ответить
Началось,теперь вокруг бывшего сарая начнутся танцы,три следака по тысяче баксов зарплаты,четыре прокурора по две штуки баксов з.п.,еще судей подкючат с з.п. по десять штук,три-четыре месяца потанцуют и закончат дело банальным хабарем двадцать - тридцать штук и все забудут.
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11.08.2023 09:25 Ответить
Вы тоже на гугл-мэпс на хибару посмотрели?)))
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11.08.2023 09:28 Ответить
От із такого відношення до розбою і витікають корені майже усіх проблем в Україні.
На закон- всім плювати. Відповідальності небуде.
А чому ж ви тоді верещите, що можновладці - корупціонери?
Чому один закон безкарно порушувати можна, а інший ні?
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11.08.2023 12:35 Ответить
Законы написаны коррупцинерами для свободы действий коррупционеров,кто у нас писал законы - ахметовские регионалы,потом их верные ученики из бэпэпэ,теперь помощники тех бывших регионалов,маемо страну утопающую в коррупции где на каждый твой вдох и шаг можно наложить штаф с конфискацией или плати наличкой хабар.
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11.08.2023 12:51 Ответить
Один простой закон - конфискация всей техники, использованной при незаконном сносе.
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11.08.2023 09:25 Ответить
У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Джерело:
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11.08.2023 09:57 Ответить
Снос (демонтаж) здания это тоже строительные работы, которые необходимо согласовать.
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11.08.2023 10:07 Ответить
Головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у нас дармоїдка Шуляк, яка цілком очевидно, що на посаді знаходится для того щоб стримувати чи гальмувати розвиток та наведення ладу у корумпованій у будівельній галузі
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11.08.2023 09:41 Ответить
забудовники - це такі самі вороги для України як і рашисти. Користуючись війною і неможливістю влаштовувати мітинги, вони тупо знищують історичну спадщину міста.
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11.08.2023 09:46 Ответить
а ти "анті будівельний активіст"?
хочеш жити в землянці і гадити в дірку в землі, як твої кумири каzапи?
еволюція, урбанізація.... ні, не чув?
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11.08.2023 09:55 Ответить
Що таке еволюція і урбанізація по-твоєму? Уйопіщне гетто "great", яким забудували Дніпровську набережну! Чи може бц карнегі, сенатор, парус, які знищили історичний вид на Лавру?! В Києві як така відсутня ******* забудова, все що набудовано - це ****** дніщє непридатне для проживання.
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11.08.2023 10:28 Ответить
саме так!
для допитливості, поглянь як виглядають столиці "старої" європи.
******* поряд з старовинним.
спальні райони, промзони, паркові зони.
але, навіщо упоротому про це казати? простіше з деревом балакати. воно хоч мовчить, а не меле всяку дурню.
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11.08.2023 10:58 Ответить
як різко возбудилися хапуги з департаменту і "активісти".... Як же це так сталося, що власник зніс сарай, який був його власністю і нікому з них не відстегнув. А чи не ваш це обов'язок, щоб якщо цей об'ект мав якусь цінність, його біло віднесено до ресстру пам'яток? Чи не ви мали це вказати в містобудівних умовах і обмеженнях, що видавали власнику о початку проектних робіт? А якщо його там не було накуй тепер цей двіж і ваші приписи, в жопу тепер їх собі засуньте.
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11.08.2023 09:49 Ответить
а коли дознесуть "квіти україни". чи ті розвалини так і будуть стояти, як після прильоту?
бо "активістам", це дуже улюблений соцреалізм?
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11.08.2023 09:52 Ответить
Ну, ведь и идиоту понятно, что реконструкция с переоборудованием в четырехэтажный комплекс предполагает установку мощного фундамента.
А без сноса этой старой постройки такой фундамент не сделать.
Нужно наказывать тех, кто поставил подпись под разрешением на подобную реставрацию-реконструкцию.
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11.08.2023 10:08 Ответить
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11.08.2023 10:55 Ответить
 
 