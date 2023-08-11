Германия передаст Taurus Украине, если их модифицируют и сделают невозможными удары по территории РФ, - Spiegel
Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Spiegel.
Авторы материала отмечают, что по этому вопросу продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киевом по российской территории. Это не касается аннексированного РФ Крыма.
Шольц "очень обеспокоен" эскалацией войны, тогда как канцелярия министра обороны Бориса Писториуса обратилась к производителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей.
По данным Spiegel, Шольц не одобрит поставку ракет, пока не убедится в их технической модификации. В промышленных кругах говорили, что такое ограничение системы вполне возможно, но займет несколько недель.
Источники Spiegel сообщают, что если раньше канцлер ФРГ был готов предоставить Taurus только при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS, то сейчас это условие уже не играет главной роли.
Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить по территории РФ.
Потом СМИ сообщили, что Берлин вскоре может заявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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І НАТО боїться?
Але війна неможлива без завдання ударів по РФ?
Бояться ескалації ?
Так ескалація вже з 2022 року а почалася в 2014
Тож чого боятися?
Просто в ЄС є прокремлівські сили які виступають за путлера
Важко підібрати слово для цього.
У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.
DW
победить если Гемания бомбит Лондон, а вот Англии в ответ по территории Германии -боже упаси....
Видимо если вбить в задание цель с координатами на территории ********* - ракета просто не взлетает. Надеюсь, их можно будет перепрошить 😀
...военный аналитик BILD Юлиан Рёпке пишет сегодня, - «Украина и её партнёры были слишком оптимистичны, и я должен признать, что сам я тоже, - сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге. - огромные минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне усложняют задачу. Украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. <...> Лучшее, что мы можем сделать, - подготовиться к долгосрочной и системной поддержке Украины. К сожалению, мы всё ещё отстаём в реализации обещаний канцлера. Например, из-за того, что мы слишком долго работали над [поставками] БТР и танков, у россиян было время создать огромные минные поля и оборонительные позиции».
Рёпке согласен с этой оценкой. Он напоминает, что США до сих пор отказываются передать Украине истребители F-16, а Германия - дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Украина по Харьковской области восстановила свои границы.
Теперь ракеты на 1 метр будут ограничивать?
Як що що , то кацапи самообстрілюються.
этого города поработать. А способ только один-- бомбить и ещё бомбить.
Битьё определяет сознание. А политика Запада-- двулична-- и вам и нам.
А що, хіба російські війська не приймали участь у війнах в Придністров'ї та Карабаху, але ж Молдова та Азербайджан не прагнуть вступати в НАТО ? Тай Сирія не прагне.
Ну і поки Захід "ублажає російські обіди" - китайці побудували військову базу на Кубі і називають її "навчальний центр".
"Розпад росії приведе до втрати контролю над її ядерною зброєю або якийсь обіжений русскій вдарить ядеркою від розпачу ?" Брехня ! Розпад ссср на практиці показав як це можна мирно і "за гроші" зробити. Та всі республіки та монархії, на які розпадеться росія, наввипередки побігуть в Білий Дім просити грошей та гарантій ! Це вже було !
Короче, йде абсолютно інша гра, де прикриваються словами про "загрозу неконтрольованої ядерної війни". Ця гра не про ядерну зброю, а про внутрішню політику країн, які мають нести всесвітню відповідальність за порядок, щонайменш в Північно-Атлантичному регіоні. Із-за своєї внутрішньої політики "розділяй та володарюй" ці політики використовують Україну як "розходний матеріал".
Ну і українці теж, давно б вже скинули зелених, так ні, дають повод з себе глузувати ...