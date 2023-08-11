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Германия передаст Taurus Украине, если их модифицируют и сделают невозможными удары по территории РФ, - Spiegel

taurus

Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Spiegel.

Авторы материала отмечают, что по этому вопросу продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары Киевом по российской территории. Это не касается аннексированного РФ Крыма.

Шольц "очень обеспокоен" эскалацией войны, тогда как канцелярия министра обороны Бориса Писториуса обратилась к производителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей.

По данным Spiegel, Шольц не одобрит поставку ракет, пока не убедится в их технической модификации. В промышленных кругах говорили, что такое ограничение системы вполне возможно, но займет несколько недель.

Источники Spiegel сообщают, что если раньше канцлер ФРГ был готов предоставить Taurus только при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS, то сейчас это условие уже не играет главной роли.

Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить по территории РФ.

Потом СМИ сообщили, что Берлин вскоре может заявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Также читайте: Правящая партия Германии не возражает против предоставления Украине ракет Taurus, - Welt

Автор: 

Германия (6947) крылатые ракеты (879) ракеты (3567)


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Топ комментарии
+41
Сцикуни
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11.08.2023 09:58
+34
Ну що буде якщо воно долетить до рашки ?
Шалені воплі лаврова ?
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11.08.2023 09:56
+28
Шановно Німеччино!
Крим це Україна! Запоріжчина, Херсонщина, Донеччина, Луганщина - це Україна!
Німецький Taurus це найкращий засіб безапеляційно довести зазначені факти!
Прохання не хвилюватися, ЗСУ геграфію та мапи добре знає!
Danke schon!
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 09:58
Комментировать
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Страница 2 из 2
Це так всі бояться Росії ?
І НАТО боїться?
Але війна неможлива без завдання ударів по РФ?
Бояться ескалації ?
Так ескалація вже з 2022 року а почалася в 2014
Тож чого боятися?
Просто в ЄС є прокремлівські сили які виступають за путлера
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11.08.2023 14:31 Ответить
Украине пора иметь свои крылатые ракеты, чтобы могли летать выше, дальше и быстрее. В Украине всё для этого есть, кроме желания.
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11.08.2023 14:38 Ответить
У зе-власти нет желания.
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12.08.2023 07:27 Ответить
Не путай "Божий дар" с яичницей...Т.н."влада" в Украине и,собственно Украина,это две большие разницы как говорят в моём родном городе....
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12.08.2023 09:42 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
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12.08.2023 16:15 Ответить
А зелені це захочуть?
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12.08.2023 18:23 Ответить
Зеленим , судячи по всьому, залишилося недовго.
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12.08.2023 18:36 Ответить
Дууже на це сподіваюся..!
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12.08.2023 18:39 Ответить
ви вважаєте що її так просто зробити, тяп ляп і готово, це треба завод побудувати. хто його буде будувати? хто взагалі його може побудувати.
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13.08.2023 00:48 Ответить
Неправильна і шкідлива політика, яка стимулює ворога і приводить до ще більших жертв і руйнувань.Безкарність породжує бєспрєдєл...! Зима, росіяни безкарно знищують електричну підстанцію, цілий район замерзає, як їх зупинити , умовляннями...? НІ ! Відключення тепла на їх території, зупинить їх..."!Кораблі на морі тощо... І так по всьому...Тільки страх відплати зупиняє нападника!!!..."Око за око, зуб за зуб..."!?
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13.08.2023 05:43 Ответить
...политическая проституция Германии, не лезь в ракету ...
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11.08.2023 14:52 Ответить
Нічого страшного.Основні сили і бази рашки зараз сконцентровані в Донбасі,Причорномор'ї і Криму і по ним нам можна і треба лупити.
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11.08.2023 14:58 Ответить
А чи вважає Шольц українським Крим?
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12.08.2023 10:23 Ответить
"але канцлер Шольц хоче внести модифікації для унеможливлювання ударів по території РФ. " Вилучити БЧ? чи заразу ракетний двигун?
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11.08.2023 15:43 Ответить
Ну, на безриб'ї і рак риба. Хоч так. Аби скоріш.
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11.08.2023 15:43 Ответить
Таке враження що існує всесвітня партія "едина росія". А членів там аж забагато: шольц, саліван та далі...
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11.08.2023 16:26 Ответить
Модифицируйте, пожалуйста, боеголовки Тауруса на ядерные 😍. Хочется фейерверк русне устроить. Москву застеклить, чтобы сияла даже ночью.
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11.08.2023 16:49 Ответить
Держдеп проти передачі цих ракет Україні.
Важко підібрати слово для цього.
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11.08.2023 17:07 Ответить
Хтось каже що Байден і Держдеп не хочуть перемоги України, бо тоді мовляв виграє і легалізується перед усім світом корупція в Україні, а ле щось тут не сходиться.... Кволі санкції Держдепу і Заходу в цілому проти кремля на початку 2022 року про це красномовно свідчать, звісно не треба скидувати з рахунків підкилимні домовленості Агрохімії і ОП в цілому з олігархатом московії, але Захід все ж має ключові ричаги впливу на кремль і зміг би вже давно вивести громадян росії годуватися на смітники і отримувати продукти по картках, але ні САНКЦІЯМИ РУЛИТЬ ООН яка є симпатиком расєї і прообразом світового уряду.
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11.08.2023 17:14 Ответить
Кудись везли сьогодні десяток Абрамсів на поїзді. Які ж вони гігантські!
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11.08.2023 18:00 Ответить
То модифікуйте і кацапські, щоь вони не обстрілювали Україну, чи українців можна вбивати?
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11.08.2023 19:49 Ответить
А ви ще не зрозуміли ?
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11.08.2023 20:01 Ответить
un arc et des flèches, ça irait ou la portée est-elle déjà trop importante ?
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11.08.2023 20:17 Ответить
схоже союзників у нас немае. висновок один, де наше ракетне озброення? влада ви що тільки просити можете? де розробки які при Турчинові продвигали? де Грім-2, Вільха, Сокіл, Нептун?????
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11.08.2023 20:39 Ответить
У ******** Зе, в дуп
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12.08.2023 16:41 Ответить
В асфальті закатана!
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12.08.2023 18:25 Ответить
Низка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання далекобійних ракет Taurus. Але уряд Німеччини поки що зволікає з цим рішенням. Причина: далекобійність ракет і небажання ФРН діяти без згоди партнерів зі США.
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11.08.2023 21:09 Ответить
Taurus - німецько-шведська технологія, на відміну від англійських Storm Shadow і французьких Scalp. При цьому Taurus, за оцінками військових експертів, має певну перевагу. Справа в особливостях конструкції боєголовки.
У ракети фактично дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
Промисловці готові виконати замовлення, "щойно уряд ФРН ухвалить рішення про постачання", заявив представник виробника Taurus, європейського підприємства MBDA, що має виробничі майданчики, зокрема, у Німеччині, Італії та Франції. Таких ракет на озброєнні Бундесверу, за офіційною статистикою, 600 штук. Кількість готових до застосування ракет, за різними даними, в діапазоні від 150 до 300 штук, решта проходить регулярний контроль.

DW
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11.08.2023 21:17 Ответить
які ж вони кончені... вам шо, чесного слова Зєлі недостатньо?
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12.08.2023 00:07 Ответить
Не спешіть, ще поспиричайтесь з Байденом, у кого з вас пісюн поменше. Пограйтесь в політику поки українці гинуть.
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12.08.2023 00:28 Ответить
таки ліверна ковбаса...
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12.08.2023 02:20 Ответить
Пока во владе сидит ермак и кремлевская агентура, доверия от Запада не будет.
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12.08.2023 09:32 Ответить
Согласен. Нечего пенять на зеркало...
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12.08.2023 09:35 Ответить
Для Европы и США главное россия не задеть не напугать. Все видет раша и полъзуется
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12.08.2023 06:19 Ответить
почакайте ще,дочекаєтесь "как внукі паєдут на Бєрлін"
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12.08.2023 06:30 Ответить
Наша хітровитрахана влада навмисно це робить.Росіяни пишут на 'шахеді' 'герань' та кажуть,що це російська зброя. Наші ,весь час показуючи на захід,не роблять ничого.Навіть налипку змінити не можуть.
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12.08.2023 07:56 Ответить
Мы не бажаємо ничого виробляти взагалі.Страна торгашів,купунов-з-откатом.
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12.08.2023 08:53 Ответить
А тепер згадаємо, що ЗЕ завалив програму виробництва власних далекобійних ракет, бо йому не вистачало грошей на дороги....
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12.08.2023 09:49 Ответить
Ми вам дамо зброю, але з патронів висипомо порох.
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12.08.2023 09:52 Ответить
Не, ну если немцы так бояться, что мы их ракетами ударим по территории росии, то пусть дадут им пару Petriot.
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12.08.2023 10:45 Ответить
Ну в этом случае они бы долго не думали, удивительно как Меркель ещё не продала им лет пять назад. Просто наверное бункерный дед сильно верил в свое аналоговнетное ПВО, а так купил бы без проблем 😁
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12.08.2023 14:44 Ответить
таку нісенітницю може нести вірна баба бункерного...
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12.08.2023 11:25 Ответить
це щоб друг вовчка квизляти не почав...
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12.08.2023 13:18 Ответить
Не розумію збудження аудиторії на цю новину: дадуть у будь якому вигляді - велика подяка. Нам ніхто і нічого не винен, поза = ми захищаємо європу і тому всі нам винні... То є позиція інфантилів-совкодрочерів. Потрібна зброя: виробляйте, просіть технології, допилюйте "нептуна" та "грім" - все інше від бенямарафона....
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12.08.2023 14:01 Ответить
Шольцю велике спасибі якщо й вихолощені ракети дасть.Залишилася б при владі пропутинська Меркель, то ЗСУ, крім касок, нічого не отримало б.
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12.08.2023 16:02 Ответить
В такому випадку - засуньте ті ракети собі в сраку.
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12.08.2023 16:07 Ответить
Може треба вже зробити,щоб вони стріляли по своїх? Гамнюки....
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12.08.2023 16:15 Ответить
Замість фінансування своїх ракетних програм, ****** Зе, асфальт клало. А тепер потрібно вислухувати увесь цей ******* сором. Та вже нехай німці зроблять ті ракети, щоб біля заводу вибухали, щоб десь поруч падали, бо не дай Бог кацапа десь прибʼє, суки не вилікувані.
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12.08.2023 16:38 Ответить
Сцикуни смердючі. Оце і все,що можна сказати,не використовуючи ненормативну лексику.
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12.08.2023 18:33 Ответить
Мда. Это как же Германию к примеру во 2 мировую войну можно было бы
победить если Гемания бомбит Лондон, а вот Англии в ответ по территории Германии -боже упаси....
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12.08.2023 21:22 Ответить
Може вже досить як нам кажуть захищяти Европу .Хай себе самі захищають раз такі приколи.
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13.08.2023 07:00 Ответить
А как их можно модифицировать? Поставить GPS-трекер, чтоб как только ракета пересекает границу, то сразу останавливалась?
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13.08.2023 10:37 Ответить
Перечитал ещё раз - ну да, это же не пушка - куда направил, туда и стреляет, видимо дело в координатах: "интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей"
Видимо если вбить в задание цель с координатами на территории ********* - ракета просто не взлетает. Надеюсь, их можно будет перепрошить 😀
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13.08.2023 10:44 Ответить
Так каже ніби були прецеденти
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13.08.2023 11:10 Ответить
..Невже - нарешті наступає прозріння . ? То може тепер і постачання зброї пришвидшиться . ?
...военный аналитик BILD Юлиан Рёпке пишет сегодня, - «Украина и её партнёры были слишком оптимистичны, и я должен признать, что сам я тоже, - сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге. - огромные минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне усложняют задачу. Украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. <...> Лучшее, что мы можем сделать, - подготовиться к долгосрочной и системной поддержке Украины. К сожалению, мы всё ещё отстаём в реализации обещаний канцлера. Например, из-за того, что мы слишком долго работали над [поставками] БТР и танков, у россиян было время создать огромные минные поля и оборонительные позиции».

Рёпке согласен с этой оценкой. Он напоминает, что США до сих пор отказываются передать Украине истребители F-16, а Германия - дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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13.08.2023 13:41 Ответить
Да, и применять их можно будет только каждый второй четверг Ноября 2025 года. Но это, конечно, только в том случае если бундестаг одобрит и Шальке 04 выйдет в полуфинал Евровидени
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13.08.2023 13:47 Ответить
Это маразм какой то.
Украина по Харьковской области восстановила свои границы.
Теперь ракеты на 1 метр будут ограничивать?
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13.08.2023 15:42 Ответить
ЗВІСНО НЕ БУДЕМО БИТИ ПО РАШЦІ, ТА ВИ ЩО, ПЕРЕДАВАЙТЕ СМІЛИВО )
Як що що , то кацапи самообстрілюються.
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13.08.2023 15:54 Ответить
Перевороты в россии делают в Москве, поэтому надо заставить жителей
этого города поработать. А способ только один-- бомбить и ещё бомбить.
Битьё определяет сознание. А политика Запада-- двулична-- и вам и нам.
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13.08.2023 16:14 Ответить
Захід робить вигляд що "розуміє росію", яка "вдарила тільки по тим державам що прагнули вступити до НАТО : Сакартвело та Україні"

А що, хіба російські війська не приймали участь у війнах в Придністров'ї та Карабаху, але ж Молдова та Азербайджан не прагнуть вступати в НАТО ? Тай Сирія не прагне.

Ну і поки Захід "ублажає російські обіди" - китайці побудували військову базу на Кубі і називають її "навчальний центр".

"Розпад росії приведе до втрати контролю над її ядерною зброєю або якийсь обіжений русскій вдарить ядеркою від розпачу ?" Брехня ! Розпад ссср на практиці показав як це можна мирно і "за гроші" зробити. Та всі республіки та монархії, на які розпадеться росія, наввипередки побігуть в Білий Дім просити грошей та гарантій ! Це вже було !

Короче, йде абсолютно інша гра, де прикриваються словами про "загрозу неконтрольованої ядерної війни". Ця гра не про ядерну зброю, а про внутрішню політику країн, які мають нести всесвітню відповідальність за порядок, щонайменш в Північно-Атлантичному регіоні. Із-за своєї внутрішньої політики "розділяй та володарюй" ці політики використовують Україну як "розходний матеріал".

Ну і українці теж, давно б вже скинули зелених, так ні, дають повод з себе глузувати ...
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13.08.2023 18:39 Ответить
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