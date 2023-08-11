Несмотря на далеко не идеальную ситуацию на фронте, украинские войска совершили чудо, оттеснив армию РФ на оборонные позиции, - Пентагон
В Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции. США намерены продолжать работать с украинскими войсками, чтобы предоставить им необходимые возможности, включая обучение.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Они (ВСУ – Ред.) в жесткой борьбе. Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется любое контрнаступление, это будет тяжелое сражение", - отметил Райдер.
"Сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонную позицию, что именно по себе чудо учитывая состояние украинской армии во время вторжения России", - объяснил представитель Министерства обороны США.
По его словам, украинские войска за очень короткий промежуток времени смогли разработать и реализовать выдающиеся возможности и добиться выдающихся результатов в далеко не идеальной ситуации.
"В будущем мы продолжим консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и наконец выиграть эту битву", - резюмировал Райдер.
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...Аби ще вони нам допомогли від зрадників, " кротів" та корупціонерів позбавитися!... Які б'ють в спину і пускають кров нашим Воїнам!...
- От які дива творять українці!
- Давайте, ще на рік відкладемо початок підготовки їхніх пілотів на Ф-16.
І АТАКМС'и їм не потрібні - вони й без них дива творять.
вам же впн давно-давно запретили ж.. или можно, если по работе?