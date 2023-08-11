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Новости Война
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Несмотря на далеко не идеальную ситуацию на фронте, украинские войска совершили чудо, оттеснив армию РФ на оборонные позиции, - Пентагон

війна,зсу

В Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции. США намерены продолжать работать с украинскими войсками, чтобы предоставить им необходимые возможности, включая обучение.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Они (ВСУ – Ред.) в жесткой борьбе. Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется любое контрнаступление, это будет тяжелое сражение", - отметил Райдер.

"Сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал, чтобы Россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонную позицию, что именно по себе чудо учитывая состояние украинской армии во время вторжения России", - объяснил представитель Министерства обороны США.

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По его словам, украинские войска за очень короткий промежуток времени смогли разработать и реализовать выдающиеся возможности и добиться выдающихся результатов в далеко не идеальной ситуации.

"В будущем мы продолжим консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и наконец выиграть эту битву", - резюмировал Райдер.

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Пентагон (1451) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+12
Слава ЗСУ!!!Як нам зараз важко не було,хто би що не говорив,але наші хлопці зробили неможливе,нагнули "другу армію світу" на учах у всіх,в онлайн режимі,усі це бачили як вони драпали по усіх фронтах,так буде ще важко,будуть обстріли(ось прямо зараз повітряна тривога по усій Україні) але потрібно триматись..Віримо в ЗСУ перемога буде за нами 🙏
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11.08.2023 10:06
+9
Такі тези Пентагону дуже важливі для міжнародної підтримки України!...
...Аби ще вони нам допомогли від зрадників, " кротів" та корупціонерів позбавитися!... Які б'ють в спину і пускають кров нашим Воїнам!...
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11.08.2023 10:14
+4
Смерть кацапам!
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11.08.2023 10:15
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Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!!!Як нам зараз важко не було,хто би що не говорив,але наші хлопці зробили неможливе,нагнули "другу армію світу" на учах у всіх,в онлайн режимі,усі це бачили як вони драпали по усіх фронтах,так буде ще важко,будуть обстріли(ось прямо зараз повітряна тривога по усій Україні) але потрібно триматись..Віримо в ЗСУ перемога буде за нами 🙏
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11.08.2023 10:06 Ответить
Такі тези Пентагону дуже важливі для міжнародної підтримки України!...
...Аби ще вони нам допомогли від зрадників, " кротів" та корупціонерів позбавитися!... Які б'ють в спину і пускають кров нашим Воїнам!...
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11.08.2023 10:14 Ответить
Смерть кацапам!
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11.08.2023 10:15 Ответить
просто дайте 400 АТАКМС и 50 Ф-16 нормальной модификации с вооружением и не надо много слов )
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11.08.2023 10:51 Ответить
А что ещё Пентагону остаётся заявлять, что они не хотят помочь оружием для победы
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11.08.2023 11:00 Ответить
Пентагон это уже далеко не то что было при Рейгане.....
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11.08.2023 11:42 Ответить
Сделайте и вы Чудо, вступите в войну и уничтожте раз и навек Сатанинскую Парашу!!!!
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11.08.2023 11:49 Ответить
Розмова натівських генералів:
- От які дива творять українці!
- Давайте, ще на рік відкладемо початок підготовки їхніх пілотів на Ф-16.
І АТАКМС'и їм не потрібні - вони й без них дива творять.
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11.08.2023 11:52 Ответить
Меньше бы пистели, больше оружия давали, тогда и "чуда" не нужно было....аферисты плть
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11.08.2023 12:35 Ответить
что ж ты аж из Нигерии пишешь?
вам же впн давно-давно запретили ж.. или можно, если по работе?
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11.08.2023 15:37 Ответить
Да хоть из Непала, тебе-то какая разница....главное,что я за Украину....тебе этого долдно хватать...
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11.08.2023 17:53 Ответить
 
 