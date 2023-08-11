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Взрывы в Киеве: на территорию детской больницы рухнули обломки ракеты, в Оболонском районе повреждена крыша дома (обновлено)

пво

Во время объявленной воздушной тревоги на территорию одной из детских больниц столицы рухнули обломки ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", - сообщает глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве раздаются взрывы: Работает ПВО

"По предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Также Кличко добавил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружено еще два места падения в Оболонском районе Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине масштабная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Зафиксированы пуски "Кинжалов" в направлении Киевщины.

Автор: 

Киев (25502) Кличко Виталий (4637) ПВО (2736)


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Топ комментарии
+11
Найогидніші істоти в цьому світі це рашисти і їхній огидний "русский мир ".коли ти **** путін здохнеш ,така мерзота терорист ,злочинець не має право на існування ?
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11.08.2023 10:49
+10
Здивували: з березня 2022 року на території обласної дитячої лікарні в Чернігові - сліди розривів касетних *********** - на асфальі та стіні самої лікарні (ті що "Рассия "не применяет па Украине"- як заявляє Путін)
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11.08.2023 10:31
+10
Взагалі то офіційно це падло вже @уйло і у цивілізованому світі його знають саме як @уйло (Гранд респект харківським ультрас!)
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11.08.2023 10:48
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Здивували: з березня 2022 року на території обласної дитячої лікарні в Чернігові - сліди розривів касетних *********** - на асфальі та стіні самої лікарні (ті що "Рассия "не применяет па Украине"- як заявляє Путін)
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11.08.2023 10:31 Ответить
Взагалі то офіційно це падло вже @уйло і у цивілізованому світі його знають саме як @уйло (Гранд респект харківським ультрас!)
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11.08.2023 10:48 Ответить
А може це ви хлопці трошки ТОГО і за відсутністю реальних приводів доколупуєтесь до будь якої хріні як той старшина з анекдоту про стовп та воду з газом або ні?!!!
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11.08.2023 11:16 Ответить
Він військовий пенсіонер, голосував за Порошенка.
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11.08.2023 11:17 Ответить
І тому його пости викликають лють з боку прихильників боневтіка Зеленського та агента ФСБ Єрмака?!
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11.08.2023 11:20 Ответить
ТОму що "довбе" тут з березня 2014 року А ти тут - "свіжозаточений" Тільки з квітня 2023-го "Вискочив як Пилип з конопель" і думаєш що ти тут "крутіший за всіх"
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11.08.2023 11:41 Ответить
До Вашого відома. На Цензорі іноді відбуваються глюки і доступ до ніку стає неможливим. Потім доступ самовідновлюється, але поряд з ніком з'являються набір якихось цифр. То не орієнтуйтесь на вспливаючу дату реєстрації і не бравуйте своєю. Я на Цензорі з 2012, але зараз як з 2023-го
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11.08.2023 14:10 Ответить
Ну і що далі? Я тричі так "вилітав" Але "відновлювався" І я нею не "бравую" - просто відповідаю "пустишці" яка можливо сиділа всі ці роки та мовчала (як "Андрюха 71")а тепер вилізла і лізе когось "повчать" Я його до діалогу не запрошував - це він почав "лайном кидаться"!
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11.08.2023 14:27 Ответить
Я порушую правила українського правопису?
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11.08.2023 11:37 Ответить
Ти порушуєш життєву логіку, старий тупню. Може ти ще напишеш владімір владімірович?
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11.08.2023 12:34 Ответить
"Молодий дурню"! Від того, що я напишу "путін" з маленької букви - він не здохне та окупація українських земель не припиниться Ти хочеш показать себе "патріотичнішим" за мене? Та будь! Я тобі не заважаю! Тільки "не лізь мені без мила в сраку"!
- Ой, кумцю! Мій Микола такий патріотичний! Такй патріотичний! Навіть портрети Шевченка розвісив по всьому домі!
- Мій не такий "патріотичний"... Просто мовчки повісив москаля на березі!
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11.08.2023 12:47 Ответить
Слово та россiя - завжди пишуть тiльки з малой лiтери.
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11.08.2023 15:19 Ответить
Слава богу - ти не "законотворець в області лінгвістики та правопису!
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11.08.2023 16:50 Ответить
чому пуйло з великої букви? Згоден! у обнульониша є им'я - хейло
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11.08.2023 14:44 Ответить
Прийшли пісюнами мірятися, кого більше обстріляли? Типу вас мало *******? Так ніхто не має бути під обстрілами. Ні діти в Чернігові, ні в Києві, ні у Львові
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11.08.2023 10:51 Ответить
Людина написала стосовно касетних *********** котрі рашисти використовували навіть по мирним мешканцями у той час як волають із-за надання подібного українцям, а ви як та стая дворових собак почали гавкатіння бо цей хтось не з вашого двору!!! Огидно ваши пости читати, гірші за рашистські!!!
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11.08.2023 11:19 Ответить
Може так не тільки в Чернігові? Чи ні? Не читайте
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11.08.2023 16:08 Ответить
Ти - "дебіл дурний"! Ми ці "касетки" на собі з 4 березня 2022 року відчували У мене берези посічені поряд з домом сік гнали - посічені шрапнеллю ************** А поряд вмирали люди побиті ними - що просто йшли по центру міста Ну - вистав свій "пісюн" - я на нього подивлюся! Може він у тебе найбільший та найсмердючіший?
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11.08.2023 11:47 Ответить
Ну ок. Але якщо тобі спокійно пишуть то невже важко так само й відповідати? Забагато капслоку та знаків питання та оклику, чуваче. Життя і так бентежне, спокійнІше тре.
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11.08.2023 17:56 Ответить
Ну от - бачиш: отут ти увесь як на долоні. Розповім тобі випадок для ілюстрації. Їхав я вчора у траліку, то чолов'яга поряд (біля вікна) увесь час сидів із ногами розставленими під 90 градусів. Потім на потрібній йому зупинці мовчки встав і без усякого "ви не виходите?" поліз повз мене на вихід. Ну я принципово, через те як бидлувато він сидів, не став свої коліни прибирати, то йому довелось продиратись через них. Ну він продерся а потів обматюкав мене бо я бачте коліни не прибрав щоб йому зручніше біло пролізти, в той час як він, сидячи поряд, і не подумав свої ноги ізсунути щоб мені нормально було сидіти. Бачиш аналогію із собою? Порівняй мій комент та свій - тиж неадекват.
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11.08.2023 18:28 Ответить
Ти "усівся з своїми ногами" в чужому діалозі І вимагаєш від мене "поваги"? Не діждешся ! …!!!
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11.08.2023 18:36 Ответить
Дякую що охарактеризували себе у перший фразі. Вам личить
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11.08.2023 16:10 Ответить
Жуй - не обляпайся! Якщо ти вважаєш що твій Харків - найбільш розбомблений і його треба найбільше жаліть - вважай Тільки не розводь срач на голому місці Мій коментар стосувався теми обговорення і уточняв що й медзаклади інших міст (а не тільки Київ) бомбардувать на обстрілювать ракетами стали з перших днів війни Обласний кардіоцентр Чернігова стоїть розбитим з 3 березня 2022 року У мене на очах розбирали завали і трупи витягували з руїн житлового будинку поряд Бив літак ракетами - прямо крізь хмари ТОді від того удару загинуло одночасно не менше 27 осіб Але ж то загинули "другосортні" Тому що не харків"яни! Саме так можна твій "триндьож" на гілці розцінить!
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11.08.2023 16:48 Ответить
🤣 лікуватись не пробували?
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11.08.2023 18:10 Ответить
Навіщо? Я бачу - тобі навіть лікування не допомогло
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11.08.2023 18:28 Ответить
Своє "співчуття" собі в зад запхни! Там йому саме місце! …!!!
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11.08.2023 21:42 Ответить
Нехай ваша родина прийме співчуття 💐
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11.08.2023 21:41 Ответить
А чого моя родина повинна тобі співчувать? Що ти - несповна розуму? Ляпнув дурницю а зараз не знаєш як залишить останнє слово за собою? …!!!
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11.08.2023 21:53 Ответить
Та ні, моїй не треба. Зі мною все ок. Я про вас. Співчуваю кажу. Тримайтесь
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12.08.2023 16:23 Ответить
Ти заспокоїшся в кінці-кінців? Один твій нік уже тебе характеризує - згадується старий анекдот про походженння кацапів!
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12.08.2023 17:06 Ответить
Тобио про твоє походження? ))
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13.08.2023 14:11 Ответить
Ну - "БУбу-Бу" - це не мій нік А в старому анекдоті це основні звуки, які видавали кацапи, коли їх стягли з гілки та відрубали хвоста
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13.08.2023 14:40 Ответить
Та кацап капац ти, бо лише кацап пише ***** з великої не переймайся. Буває.
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13.08.2023 14:47 Ответить
Та я не переймаюся! Просто "констатую факт" Не вистачало ще, щоб я кожним недоумком переймався
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13.08.2023 14:56 Ответить
Дякую що влучно охарактеризували себе в першій фразі. Вам личить
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11.08.2023 16:12 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гіри де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.

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11.08.2023 16:20 Ответить
Найогидніші істоти в цьому світі це рашисти і їхній огидний "русский мир ".коли ти **** путін здохнеш ,така мерзота терорист ,злочинець не має право на існування ?
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11.08.2023 10:49 Ответить
Путін здохне лише тоді, коли здохне останній росіянин. Тому що росія це колективний путін з їхнім смердючим вялічієм.
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11.08.2023 10:59 Ответить
Ленін теж був у комуністів "живее всех живых", але недовго протягнув після революції. Тож думаю "останнього роССіянина" теж не слід чекати, ця моль все зробить швидше!
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11.08.2023 11:23 Ответить
"Ленін теж був у комуністів "живее всех живых",

«Ленін завжди живий», - писав у своєму вірші Лев Ошанін. Тому російські православні фашисти у тимчасово окупованому українському місті Генічеську нещодавно встановили у центрі міста знятий багато років тому пам'ятник вождю світового пролетаріату.

В українських вечірніх новинах неодноразово «світилася» географічна назва українського міста «ГЕНІЧЕСК». Інтерес у московії до цього провінційного курортного міста не зникає. На це є дві причини. Близькість Генічеська до окупованого росіянами Криму та наявність газового родовища на шельфі Азовського моря та компресорної станції на газопроводі «Стрілкове - Джанкой - Сімферополь».

Місцеві патріоти стали сигналізувати «куди треба» про появу на Арабатській стрілці великої кількості «туристів путіна» із Залісся. Як результат нашестя «старших братів» о 20:40 21 квітня 2016 року в місті Генічеську, в районі центрального ринку на другому поверсі магазину на вулиці Махарадзе пролунав вибух. Наступного дня у покинутому автомобілі «Daewoo Lanos» співробітники поліції та СБУ виявили 10 кг пластиду - вибухову речовину, яка зазвичай застосовується для вчинення терактів, електродетонатора та підривника.

Співробітники мерії перекваліфікувалися та стали малярами. Їм доводилося майже кожен день зафарбовувати гасла сепаратистів типу: «Геническ - это Россия», які постійно з'являлися на парканах і стінах будинків. Колаборанти не знали історичних фактів, що Арабатська стрілка - територія колишнього Кримського ханства, а назва Геніческа звучала: Енідже-Еничі-Гениче. За наказом Кримського Хана Сахіб Гірая 1540-1545 р.р. поселення зведено у статус міста та побудована фортеця Дженішці. Мер міста був глибоко переконаний, що нічні написи - справа рук приїжджих «туристів путіна».

Спецслужби ФСБ РФ намагалися тоді «розгойдати» ситуацію у північно-східній частині Кримського півострова. З Херсонської області телефоном повідомляли, що в селах, розташованих навколо Генічеська і в корпусах будинків відпочинку, тривалий час проживали російські «окаючи» та «чокаючі» поребрики, одягнені в цівільну одежу. «Відпочиваючі» терпляче чекали команду з кремля про початок заколоту та про проведення чергового «Рехферендуму» про відокремлення Генічеська та села Стрілкове від України та приєднання їх до «КРИМНАШ».

Місцеві жителі цього регіону, як правило, політичним життям не цікавилися і ночами займалися браконьєрством у Сиваші та його затоках, відловлюючи мережами цінні породи риб - кефаль, журавку, пеленгас та лобань, що в принципі одне й те саме. Не гидували аборигени та бичками, які потрапляли до їхньої мережі. «Сміттєву рибу» в'ялили на сонці і продавали відпочиваючим. Любителі дармової рибки сподівалися, що якщо до них прийде «русский мир», то в них потрояться пенсії, а рибакам дозволять використовувати китайські рибальські мережі до 75 метрів завдовжки.

Мені доводилося кілька днів відпочивати у цих місцях. На Арабатській стрілці тоді функціонувала велика кількість піонерських таборів, будинків відпочинку та пансіонатів різних установ та підприємств з усього Радянського Союзу. Досвідчені кухарі знали, як економити на продуктах, і наприкінці літнього оздоровчого сезону тут можна було за півціни придбати мішок рису, борошна, цукру чи запечатані картонні коробки з макаронними виробами. Завідувачі піонертаборів та пансіонатів здавали у «мертвий сезон» приміщення їдалень разом із кухонним інвентарем для проведення весіль. Загалом, мешканці піщаної коси жили сяк-так, але з голоду не вмирали.

Ще до втечі Януковича Генічеськ вже був пронизаний сепаратизмом. Про місцевих силовиків взагалі говорити не доводиться, абсолютна більшість із них - сепаратисти і ******* московію через високі оклади за поребриком. Місцеві прокурори та судді теж далеко не патріоти України.

Спецпідрозділ Національної гвардії «АЗОВ» жорстко контролював ситуацію на Арабатській стрілці, але нейтралізувати російських бойовиків не мав повноважень. У кожного «гостя» зі снігової Нігерії стояла позначка у паспорті, що вони легально перетнули кордон України з метою «оздоровитися» та «підлікуватися» на грязьових ваннах бази відпочинку «КАЛІПСО» у Генгіркі. Своїх дружин і дітей «оздоровитися» вони чомусь із собою не взяли, а їхнє «лікування» затяглося на півроку, поки одного разу диверсанти не почули по телевізору фразу свого Прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, сказану кримчанам: «грошей нема, але ви тримаєтесь». Тихо, по одному, лицарі плаща та з ФСБ поступово зникли з курорту, як і раптово тут з'явилися.
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11.08.2023 14:48 Ответить
Запорiжжя: У Мережі з'явилося нове моторошне відео терористичної атаки російської армії ракетою "Іскандер-К" по готелю, де вдень працював дитячий літній табір. На щастя, на момент удару дітей уже забрали додому батьки.

https://t.me/Ukraine_365News/59244
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11.08.2023 15:12 Ответить
А якби я був у Києві ми б з родиною поїхали на набережну і на нас впав би уламок… Мобілізація рятує життя!
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11.08.2023 16:28 Ответить
Має значення не те, з якої літери писати Путіна, великої чи маленької, а те, на кого він більше схожий: на "Васильовича" (як назвав його Гундяєв, маючи на увазі Івана Лютого) чи Гітлера. Гітлера, до речі, у світі пишуть з великої літери.
Для нас це важливо, бо у випадку Гітлера, ніякої "формули миру" не може бути взагалі.
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11.08.2023 23:32 Ответить
 
 