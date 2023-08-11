Взрывы в Киеве: на территорию детской больницы рухнули обломки ракеты, в Оболонском районе повреждена крыша дома (обновлено)

Во время объявленной воздушной тревоги на территорию одной из детских больниц столицы рухнули обломки ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", - сообщает глава города.

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"По предварительной информации, в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Также Кличко добавил, что кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружено еще два места падения в Оболонском районе Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине масштабная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. Зафиксированы пуски "Кинжалов" в направлении Киевщины.