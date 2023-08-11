У Rheinmetall - рекорд заказов на изготовление оружия: 7 млрд евро в неделю

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall заявляет о резком росте заказов на свою военную технику. Это происходит на фоне того, как европейские правительства стремятся расширить свои оборонные возможности после вторжения России в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Rheinmetall отмечает, что повышенный спрос на танки, боеприпасы, артиллерию и другие виды вооружений помог ей увеличить продажи и операционный доход.

"Учитывая изменение ситуации с безопасностью, правительства приняли далеко идущие решения по военным закупкам. Теперь пришло время их реализации, что отражено в наших первых крупных заказах", – заявил генеральный директор производителя Армин Паппергер.

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По его словам, только за одну неделю июля компания получила заказов на сумму более 7 миллиардов евро, что является рекордным показателем для компании. Также она заключила контракты с немецкими военными на поставку артиллерийских и танковых боеприпасов в рамках расширенного долгосрочного соглашения о закупках.

По данным Rheinmetall, ее продажи выросли на 6,4% до чуть менее 1,5 млрд евро в этом квартале. Операционные результаты выросли на 3,5% до 118 млн евро.

Компания утверждает, что боеприпасы стали мощным драйвером роста продаж компании, поскольку запасы немецких военных сильно истощены, кроме того, существует значительный спрос со стороны других европейских стран.

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Росту продаж Rheinmetall способствует и то, что европейские страны покупают у нее военную технику из-за того, что передали значительные запасы боеприпасов и другого вооружения Украине.