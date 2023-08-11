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Новости
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У Rheinmetall - рекорд заказов на изготовление оружия: 7 млрд евро в неделю

rheinmetall

Немецкий производитель вооружений Rheinmetall заявляет о резком росте заказов на свою военную технику. Это происходит на фоне того, как европейские правительства стремятся расширить свои оборонные возможности после вторжения России в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Rheinmetall отмечает, что повышенный спрос на танки, боеприпасы, артиллерию и другие виды вооружений помог ей увеличить продажи и операционный доход.

"Учитывая изменение ситуации с безопасностью, правительства приняли далеко идущие решения по военным закупкам. Теперь пришло время их реализации, что отражено в наших первых крупных заказах", – заявил генеральный директор производителя Армин Паппергер.

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По его словам, только за одну неделю июля компания получила заказов на сумму более 7 миллиардов евро, что является рекордным показателем для компании. Также она заключила контракты с немецкими военными на поставку артиллерийских и танковых боеприпасов в рамках расширенного долгосрочного соглашения о закупках.

По данным Rheinmetall, ее продажи выросли на 6,4% до чуть менее 1,5 млрд евро в этом квартале. Операционные результаты выросли на 3,5% до 118 млн евро.

Компания утверждает, что боеприпасы стали мощным драйвером роста продаж компании, поскольку запасы немецких военных сильно истощены, кроме того, существует значительный спрос со стороны других европейских стран.

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Росту продаж Rheinmetall способствует и то, что европейские страны покупают у нее военную технику из-за того, что передали значительные запасы боеприпасов и другого вооружения Украине.

Автор: 

оружие (10210) Rheinmetall (78)


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Топ комментарии
+6
Так, троль, виробники у "шоколаді", але гроші на виробників наають уряди, зменшуючи на ці суми фінансування інших програм.
І продовжувати війну, чи ні, залежить не від Райнметалллу, а від твого скаженого коротуна.
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11.08.2023 12:06
+5
Українцям, бажано бачити У ВІЙСЬКАХ, здобутки УкрОбороПрому з 2019 року!
Тільки на програму дронів виділено 50 млрд грн…
Програма є, а дрони Волонтери закуповують !! Данилов може підтвердити, з мінфіном та Резніковим!
Слава Україні!!
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11.08.2023 11:25
+3
Тепер би ще дізнатися скільки з ти 50 мільярдів попаде до виробника дронів?
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11.08.2023 11:30
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Правила форума Совет форумчан
запаси німецьких військових сильно виснажені
А хтось казав, що у НАТО багато зброї.
Зброї може і багато, але БК - не дуже.
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11.08.2023 11:25 Ответить
та й стосовно зброї є сумніви, якщо вважати що вона в наявності але не боєздатна
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11.08.2023 11:56 Ответить
Українцям, бажано бачити У ВІЙСЬКАХ, здобутки УкрОбороПрому з 2019 року!
Тільки на програму дронів виділено 50 млрд грн…
Програма є, а дрони Волонтери закуповують !! Данилов може підтвердити, з мінфіном та Резніковим!
Слава Україні!!
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11.08.2023 11:25 Ответить
Тепер би ще дізнатися скільки з ти 50 мільярдів попаде до виробника дронів?
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11.08.2023 11:30 Ответить
Столько же сколько оружия получила армия за оплаченные её 33 млрд. грн. компаниям производителям - НОЛЬ!
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11.08.2023 14:36 Ответить
Всі західні виробники зброї в шоколаді зараз.Їм потрібно,щоб війна чим по довше тривала.
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11.08.2023 11:38 Ответить
Так, троль, виробники у "шоколаді", але гроші на виробників наають уряди, зменшуючи на ці суми фінансування інших програм.
І продовжувати війну, чи ні, залежить не від Райнметалллу, а від твого скаженого коротуна.
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11.08.2023 12:06 Ответить
Що в тій же Німеччині скоротили? ***** не мій.А зброя це гроші,престиж і вплив.І якщо вона себе показує ефективно.то будуть великі замовлення і контракти.
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11.08.2023 15:22 Ответить
І війна може закінчитися,якщо нам нададуть далекобійної зброї,або якісь домовленості будуть.Бо ***** сам її не закінчить.
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11.08.2023 15:24 Ответить
.... дуже раді за них....
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11.08.2023 11:43 Ответить
нам відсоточок будь ласка за маркетингову складову
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11.08.2023 11:55 Ответить
бізнес на крові рашистів, ми не проти
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11.08.2023 12:03 Ответить
У них автобани з часів Гітлера побудовані, можуть собі дозволити...
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11.08.2023 12:09 Ответить
Пуйлу скоро медаль дадуть за відродження світової військової промисловості та реанімацію НАТО. В штабквартирі НАТО навіть прибиральниць звільняли, щоб кошти зекономити. Застій конкретний був. Але тут Моль вирішила показати свою міць і значимість в Світі.
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11.08.2023 12:50 Ответить
 
 