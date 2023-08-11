Оккупанты на ВОТ Херсонщины создают пропагандистский "Союз журналистов РФ", - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты набирают пропагандистов в местный "Союз журналистов РФ". Целью этих организаций является контроль потока пропаганды в регионе среди так называемых медиа.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В каждой области, где какую-то ее часть контролируют россияне, враг создал так называемые "союзы журналистов". Цель этих организаций контролировать пропаганду в регионе среди псевдоместных медиа. Главой Херсонского отделения является россиянин Александр Малькевич, который в целом курирует все "региональные медиа" на всех территориях ВОТ", - говорится в сообщении.

Всего в состав входит 40 "участников", большинство из них являются завезенными россиянами.

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ЦНС отмечает, что на последнем собрании пропагандистов удостоверение получила лицо "телеканала "Таврия" приехавшая из Казани Ксения Дегтярева. Этот канал оккупанты создали на базе захваченного регионального отделения "Суспільне".

"Все эти "местные журналисты" призваны распространять пропаганду РФ в регионе, а главное, распространять ложь за пределы ВОТ с позиции местных жителей", - добавляют в ЦНС.