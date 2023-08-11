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Новости
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Оккупанты на ВОТ Херсонщины создают пропагандистский "Союз журналистов РФ", - Центр нацсопротивления

пропаганда

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты набирают пропагандистов в местный "Союз журналистов РФ". Целью этих организаций является контроль потока пропаганды в регионе среди так называемых медиа.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В каждой области, где какую-то ее часть контролируют россияне, враг создал так называемые "союзы журналистов". Цель этих организаций контролировать пропаганду в регионе среди псевдоместных медиа. Главой Херсонского отделения является россиянин Александр Малькевич, который в целом курирует все "региональные медиа" на всех территориях ВОТ", - говорится в сообщении.

Всего в состав входит 40 "участников", большинство из них являются завезенными россиянами.

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ЦНС отмечает, что на последнем собрании пропагандистов удостоверение получила лицо "телеканала "Таврия" приехавшая из Казани Ксения Дегтярева. Этот канал оккупанты создали на базе захваченного регионального отделения "Суспільне".

"Все эти "местные журналисты" призваны распространять пропаганду РФ в регионе, а главное, распространять ложь за пределы ВОТ с позиции местных жителей", - добавляют в ЦНС.

оккупация (10133) пропаганда (3673) Центр национального сопротивления (563)


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Топ комментарии
+1
Премію Дарвіна героям-самовбивцям!
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11.08.2023 11:46
+1
Просто ще один "Клуб по інтересам" для п*дарасів...
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11.08.2023 12:01
+1
Хоч і не по темі трохи: Хтось приймав участь у "соціологічних опитуваннях"? Я вчора приймав! Зателефонувала якась коза Сказала що опитування стосовно криміналістичної обстановки після початку повномасштабної війни Задавала питання стосовно мого статусу - вік стать освіта Але коли дійшло питання до моєї оцінки криміналістичної обстановки - почув: "Дякую" та виключилася! От і все "соціологічне опитування Далі вони самі "додумують"!
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11.08.2023 12:04
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Премію Дарвіна героям-самовбивцям!
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11.08.2023 11:46 Ответить
Ета саюз рашистскіх лапатних журнашлюх і журналжистав...
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11.08.2023 11:46 Ответить
Схоже на кацапії у мацква-сіті розбомбили "союз журналістів рф". І безхатченки подалися у світи.
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11.08.2023 11:47 Ответить
Просто ще один "Клуб по інтересам" для п*дарасів...
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11.08.2023 12:01 Ответить
Хоч і не по темі трохи: Хтось приймав участь у "соціологічних опитуваннях"? Я вчора приймав! Зателефонувала якась коза Сказала що опитування стосовно криміналістичної обстановки після початку повномасштабної війни Задавала питання стосовно мого статусу - вік стать освіта Але коли дійшло питання до моєї оцінки криміналістичної обстановки - почув: "Дякую" та виключилася! От і все "соціологічне опитування Далі вони самі "додумують"!
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11.08.2023 12:04 Ответить
Я таких одразу посилаю..
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11.08.2023 12:05 Ответить
А може вони особисту інформацію збирають, з прив'язкою до номера телефону?
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11.08.2023 12:07 Ответить
Що вона їм дасть?
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11.08.2023 12:10 Ответить
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11.08.2023 12:21 Ответить
информационная политика играет не малую роль. Ох и насобирают они там журналистов
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11.08.2023 13:56 Ответить
 
 