Есть успехи на Таврическом направлении. Уничтожено 16 единиц техники и 5 складов боеприпасов, - Тарнавский

Силы обороны преуспевают на Таврическом направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи", - отметил он.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 257 человек (погибшие - 49, ранены - 208). Уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 1 автомобильная и 2 единицы специальной техники. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов", - уточнил Тарнавский.

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