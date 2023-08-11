Передали силам ТрО полную партию из 200 крупнокалиберных пулеметов, на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов, - Даныляк
Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" передали подразделениям терробороны первую партию оружия - 200 крупнокалиберных пулеметов.
Они закуплены благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов".
"Комплектация крупнокалиберными пулеметами – это только первый из этапов в рамках этого проекта, далее на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе – сообщил СЕО ОККО Василий Даныляк. – Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, что уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем настоятельную потребность сил ТрО в этих видах вооружений".
Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель – саккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в нужных объемах все 31 бригаду ТРО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.
"С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно дальнем расстоянии, настолько, что он не может поразить нас, – комментирует командир пулеметного расчета с позывным "Фанат". – В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвредить не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника".
"Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, который работает на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов наши силы территориальной обороны. А перед этим усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК", – комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.
Как сообщалось, "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда "Повернись живим", в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ. Поддержать проект также можно, передав донат на спецсчет инициативы.
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Якщо рахувати,що легковиків у нас 10 млн. одиниць на обліку (частина з яких не їздить, багато закордон виїхало і т.д.) . То це треба усі машини в Україні заправити по 40 л одноразово.
Маштабно пани рахують! а з прибутку свого 400 млн. передати? ви ж на хот-догах а кофе заробляєте добряче. Бізнес по-українські.