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Передали силам ТрО полную партию из 200 крупнокалиберных пулеметов, на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов, - Даныляк

пулемет

Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" передали подразделениям терробороны первую партию оружия - 200 крупнокалиберных пулеметов.

Они закуплены благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов".

"Комплектация крупнокалиберными пулеметами – это только первый из этапов в рамках этого проекта, далее на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе – сообщил СЕО ОККО Василий Даныляк. – Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, что уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем настоятельную потребность сил ТрО в этих видах вооружений".

Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель – саккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в нужных объемах все 31 бригаду ТРО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

"С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно дальнем расстоянии, настолько, что он не может поразить нас, – комментирует командир пулеметного расчета с позывным "Фанат". – В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвредить не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника".

"Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, который работает на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов наши силы территориальной обороны. А перед этим усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК", – комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Как сообщалось, "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда "Повернись живим", в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ. Поддержать проект также можно, передав донат на спецсчет инициативы.

Автор: 

оружие (10210) тероборона (338)


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Ага, активно переходят на пульс)) Цену за литр своего пульса еще выше задерите и еще активней все начнут переходить.
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11.08.2023 12:35 Ответить
Для того, щоб зібрати 400 млн. грн. по 1 грн./л треба продати 400.000.000 л (чотириста мільйонів) літрів пального. Нормальний гешефт під прикриттям доброї справи.

Якщо рахувати,що легковиків у нас 10 млн. одиниць на обліку (частина з яких не їздить, багато закордон виїхало і т.д.) . То це треба усі машини в Україні заправити по 40 л одноразово.

Маштабно пани рахують! а з прибутку свого 400 млн. передати? ви ж на хот-догах а кофе заробляєте добряче. Бізнес по-українські.
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11.08.2023 12:54 Ответить
Окко молодці! А шкворчуни хай звертаються до Шашликовича - де він подів українські кулемети, гранатоменти, міномети. Кажуть, штовхнув путькє на півдороги.
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11.08.2023 13:05 Ответить
Відео подивився, там такі хлопці кримезні, обвіси на ак, складні приклади каліматори з тепловізором у кожного, то на відео us navi seals чи ТРО Львова?
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11.08.2023 13:18 Ответить
А де можна купити кулемети?
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11.08.2023 13:31 Ответить
Звичайно що в воєнторзі, але МО про це в очевидь не знає.
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11.08.2023 14:26 Ответить
Я так розумію, зброю ОККО купує в якомусь воєнторгу. Цікаво чому теж саме не може зробити МО?
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11.08.2023 14:25 Ответить
от і я ж про те! Мільярди виділяються! Якщо ОККО десь по своїх каналах купує за кордоном, то чого у Рєзнікова, Маляр і ко. цих каналів немає?!
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11.08.2023 15:03 Ответить
 
 