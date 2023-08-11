Передали силам ТрО полную партию из 200 крупнокалиберных пулеметов, на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов, - Даныляк

Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" передали подразделениям терробороны первую партию оружия - 200 крупнокалиберных пулеметов.

Они закуплены благодаря инициативе "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов".

"Комплектация крупнокалиберными пулеметами – это только первый из этапов в рамках этого проекта, далее на очереди – 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе – сообщил СЕО ОККО Василий Даныляк. – Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на горючее марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, что уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем настоятельную потребность сил ТрО в этих видах вооружений".

Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель – саккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в нужных объемах все 31 бригаду ТРО, которые сейчас защищают Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

"С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно дальнем расстоянии, настолько, что он не может поразить нас, – комментирует командир пулеметного расчета с позывным "Фанат". – В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвредить не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника".

"Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые возможности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш общий с ОККО проект, который работает на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов наши силы территориальной обороны. А перед этим усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК", – комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Как сообщалось, "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда "Повернись живим", в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ. Поддержать проект также можно, передав донат на спецсчет инициативы.