В течение недели подразделения ВМС уничтожили 158 оккупантов, 113 БПЛА типа "Квадро", 3 пункта управления и 4 хранилища с боеприпасами. ИНФОГРАФИКА
Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на недельную сводку ВМС ВСУ.
"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 158 оккупантов, 1 боевую бронированную машину, 1 артиллерийскую систему, 2 минометных расчета, 3 пункта управления, 4 хранилища с боеприпасами, 4 единицы специальной техники, 3 единицы автомобильной техники, 1 систему ПВО , 113 БПЛА типа "Квадро" и 2 БПЛА тактического уровня", - говорится в сообщении.
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