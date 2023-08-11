Правительство Германии обсуждает с производителем вооружений MBDA поставки Украине ракет Taurus, - Reuters

Берлин ведет переговоры с производителем вооружений MBDA по поставкам Украине модифицированных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Киев просит Берлин о предоставлении ему ракет Taurus с дальностью более 500 км. Германия долгое время отказывалась из-за опасений, что Taurus могут быть использованы по целям на территории России", - говорится в статье.

По мнению экспертов, технически ограничить дальность полета крылатой ракеты Taurus очень просто.

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Как сообщается, переговоры между правительством Германии и MBDA сосредоточены на модификации ограниченной дальности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет любой ценой предотвратить любые атаки Украины на российскую территорию.

По сообщениям СМИ, немецкие военные имеют на вооружении около 600 ракет Taurus, из них около 150 готовы к использованию. Испания и Южная Корея используют Taurus.

Ранее канцлер Шольц заявил, что Германия проводит ответственную политику в том, что касается предоставления военной помощи Украине и переживает, чтобы война не распространилась на другие страны.

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