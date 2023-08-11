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Новости Помощь Украине
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Правительство Германии обсуждает с производителем вооружений MBDA поставки Украине ракет Taurus, - Reuters

taurus

Берлин ведет переговоры с производителем вооружений MBDA по поставкам Украине модифицированных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Киев просит Берлин о предоставлении ему ракет Taurus с дальностью более 500 км. Германия долгое время отказывалась из-за опасений, что Taurus могут быть использованы по целям на территории России", - говорится в статье.

По мнению экспертов, технически ограничить дальность полета крылатой ракеты Taurus очень просто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия передаст Taurus Украине, если их модифицируют и сделают невозможными удары по территории РФ, - Spiegel

Как сообщается, переговоры между правительством Германии и MBDA сосредоточены на модификации ограниченной дальности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет любой ценой предотвратить любые атаки Украины на российскую территорию.

По сообщениям СМИ, немецкие военные имеют на вооружении около 600 ракет Taurus, из них около 150 готовы к использованию. Испания и Южная Корея используют Taurus.

Ранее канцлер Шольц заявил, что Германия проводит ответственную политику в том, что касается предоставления военной помощи Украине и переживает, чтобы война не распространилась на другие страны.

Также читайте: Германия делает все, чтобы предотвратить эскалацию войны, - Шольц

Автор: 

Германия (6947) крылатые ракеты (879) ракеты (3567)


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Топ комментарии
+6
Смотрел на Ютуб - штука очень мощная. Хлопцам очень бы пригодились.
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11.08.2023 12:48
+4
Шановний Уряд Німеччини!
Та нема та що обговорювати. ЗСУ із виробником Taurus за все домовиться - гарантія!
Та й Вам все одно легше - будете хоча би знати на що Тельці здатні проти рашистів.
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 12:49
+4
Тож час сказати "Чао-rus"!
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11.08.2023 12:49
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Смотрел на Ютуб - штука очень мощная. Хлопцам очень бы пригодились.
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11.08.2023 12:48 Ответить
Шановний Уряд Німеччини!
Та нема та що обговорювати. ЗСУ із виробником Taurus за все домовиться - гарантія!
Та й Вам все одно легше - будете хоча би знати на що Тельці здатні проти рашистів.
Слава ЗСУ!
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11.08.2023 12:49 Ответить
Обговаривают "люфт в контрактах". ВПК в Германии - частные компании. У них есть контракты. Германия не в состоянии войны, а значит не может диктовать бизнесу кому и что поставлять, но может с ним договориться. Чем сейчас и занимается.
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11.08.2023 13:01 Ответить
Тож час сказати "Чао-rus"!
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11.08.2023 12:49 Ответить
Якщо глиняний колос захитався, то треба не гаяти часу. Зробити все, щоб він впав. Похід на мацкву був зручним шансом. Так, ні, давайте будемо спостерігати. Треба було ракетами добивати *****, який виліз з бункера.
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11.08.2023 12:52 Ответить
Кажете, зробити все щоб колосс впав? Але зараз відбувається щось зовсім протилежне.
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11.08.2023 12:58 Ответить
а здається що вони роблять все, щоб рашка могла за 10-15років нас таки добити своїми ракетами.
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11.08.2023 13:06 Ответить
Это через 1,5 года войны:
"Україна закрила 280 міжнародних автобусних маршрутів, зокрема:
маршрути, що ведуть до РФ - 140;"
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11.08.2023 13:19 Ответить
Коли здається ,починай хреститись зі швидкістю ротора
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11.08.2023 14:54 Ответить
Позиция Германии всегда формировалась с оглядкой на США, как только Джо объявит о передаче ATACMS, немцы сделают то же самое со своими ракетами.
Слишком уж часто различные издания обсуждают эту тему в последнее время, видать есть инсайд о решении этого вопроса в пользу Украины.
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11.08.2023 13:19 Ответить
тоді не забувайте що відповідальність вашої політики за смерті українців ! рецепт від уряду Шольца як підсмажити яєшню не розбивши яєць .
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11.08.2023 13:19 Ответить
Ніби важко зробити модифікацію таку, зробивши прошивку з умовою, що приймач GNSS вимикається, якщо ракета отримує координати, які потрапляють в зазначені в масиві данних. Вже давно могли б це зробити і передати ті ракети. Але не хотіли. Але добре, що хоч колись їх передать нам.
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11.08.2023 13:21 Ответить
У цивілізованих країнах рішення приймає не якась одна пика, тому це не так швидко, як хотілося б. З іншого боку, нема такого піз дєца, як у нашому Міноборони з шаленими закупівлями і мільярдом розпиляних доларів під час війни.
Щоб було швидко, треба було закінчувати розробки, розпочаті при Порошенко - "Грім-2" на 280 км, "Сапсан" на 500 км, "Вільха-М" на 200+ км.
Коли власні заводи вже працюють - не треба нічого вирішувати, лише штампуй собі ракети і користуйся, як заманеться.
А якщо б не віддали кацапам неядерні ракети дальністю 2500 км - тисячу таких Кучма віддав то за газ, то ще за щось - можна було плювати у стелю і довбати хоч по москві, хоч куди завгодно - у радіусі 2500 км багато чого є цікавого.
Передадуть німці ті тауруси, заспокойтесь. І звинувачуйте себе - спочатку віддали і знищили величезну кількість ракет, бомбардувальників, бронетехніки, яка нашару дісталась від срср, потім зупинили ракетну програму - у цьому винуваті самі українці, а не німці. Тому будьте вдячні за допомогу, без неї Україна вже зникла б, з голими сраками багато не навоюєш.
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11.08.2023 13:29 Ответить
если технически дальность легко ограничить, то легко и увеличить ))
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11.08.2023 14:30 Ответить
ну якщо в ракети вічний двигун...
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11.08.2023 14:57 Ответить
Я никак не пойму,что можно обсуждать 2 недели ??? Все же знают немецки там и там..
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11.08.2023 14:39 Ответить
Условие должно быть одно - куда попал TAURUS - там уже не RUS
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11.08.2023 15:08 Ответить
 
 