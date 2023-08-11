Правительство Германии обсуждает с производителем вооружений MBDA поставки Украине ракет Taurus, - Reuters
Берлин ведет переговоры с производителем вооружений MBDA по поставкам Украине модифицированных крылатых ракет Taurus.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Германии, передает Цензор.НЕТ.
"Киев просит Берлин о предоставлении ему ракет Taurus с дальностью более 500 км. Германия долгое время отказывалась из-за опасений, что Taurus могут быть использованы по целям на территории России", - говорится в статье.
По мнению экспертов, технически ограничить дальность полета крылатой ракеты Taurus очень просто.
Как сообщается, переговоры между правительством Германии и MBDA сосредоточены на модификации ограниченной дальности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет любой ценой предотвратить любые атаки Украины на российскую территорию.
По сообщениям СМИ, немецкие военные имеют на вооружении около 600 ракет Taurus, из них около 150 готовы к использованию. Испания и Южная Корея используют Taurus.
Ранее канцлер Шольц заявил, что Германия проводит ответственную политику в том, что касается предоставления военной помощи Украине и переживает, чтобы война не распространилась на другие страны.
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Та нема та що обговорювати. ЗСУ із виробником Taurus за все домовиться - гарантія!
Та й Вам все одно легше - будете хоча би знати на що Тельці здатні проти рашистів.
Слава ЗСУ!
"Україна закрила 280 міжнародних автобусних маршрутів, зокрема:
маршрути, що ведуть до РФ - 140;"
Слишком уж часто различные издания обсуждают эту тему в последнее время, видать есть инсайд о решении этого вопроса в пользу Украины.
Щоб було швидко, треба було закінчувати розробки, розпочаті при Порошенко - "Грім-2" на 280 км, "Сапсан" на 500 км, "Вільха-М" на 200+ км.
Коли власні заводи вже працюють - не треба нічого вирішувати, лише штампуй собі ракети і користуйся, як заманеться.
А якщо б не віддали кацапам неядерні ракети дальністю 2500 км - тисячу таких Кучма віддав то за газ, то ще за щось - можна було плювати у стелю і довбати хоч по москві, хоч куди завгодно - у радіусі 2500 км багато чого є цікавого.
Передадуть німці ті тауруси, заспокойтесь. І звинувачуйте себе - спочатку віддали і знищили величезну кількість ракет, бомбардувальників, бронетехніки, яка нашару дісталась від срср, потім зупинили ракетну програму - у цьому винуваті самі українці, а не німці. Тому будьте вдячні за допомогу, без неї Україна вже зникла б, з голими сраками багато не навоюєш.