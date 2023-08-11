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Новости
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Украина и Польша выпустят ко Дню Независимости набор памятных серебряных монет. ФОТО

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет "Дружба и братство - величайшее богатство".

Об этом сообщили в НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Набор состоит из двух серебряных памятных монет, вместе образующих символическую фигуру в форме сердца. Их номинал – 10 гривен и 10 злотых.

Общий тираж набора – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половина тиража монет была изготовлена Банкнотно-монетным двором НБУ, другую половину – Польским монетным двором (Mennica Polska S.A.). Дизайн монет создал заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Смотрите: Во Вроцлаве протестовали против украинских флагов на трамваях. Пришло всего несколько человек. ФОТО

Украина и Польша выпустят ко Дню Независимости набор памятных серебряных монет 01

Монеты будут введены в обращение 24 августа 2023 года, ко Дню Независимости Украины.

Приобрести их можно будет с 31 августа 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") .

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"С начала полномасштабного вторжения польский народ одним из первых поддержал Украину, продемонстрировав гуманизм и душевность, солидарность и партнерство. Спасибо всему польскому народу за неоценимую помощь, в частности, за убежище миллионов украинцев, спасавшихся от ужасов войны, - цитирует пресс-служба НБУ слова главы институции Андрея Пышного.

монеты (145) НБУ (4835) Польша (8407)


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Топ комментарии
+5
скоро почнеться черговий розрив кацапських пердаків
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11.08.2023 13:13
+5
Супер! І ідея і дизайн.
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11.08.2023 13:15
+4
красиві..., у формі сердець..., ну може не будемо більше сваритись
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11.08.2023 13:08
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красиві..., у формі сердець..., ну може не будемо більше сваритись
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11.08.2023 13:08 Ответить
Наційанальному банку для повноти комплекту варто було б ще відлити з асфальту пару-трійку монет різних номіналів, - це саме те чого нам не вистачає для перемоги і щоб дістати чорноморський флот та знести останкінську телевежу десь так на рівні ресторану "Сьоме небо" 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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11.08.2023 13:11 Ответить
скоро почнеться черговий розрив кацапських пердаків
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11.08.2023 13:13 Ответить
Супер! І ідея і дизайн.
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11.08.2023 13:15 Ответить
досить вже бавитися в братство,міцна дружба сильніша за братерство,Каїн і Авель вам в приклад
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11.08.2023 13:16 Ответить
Дякуємо за підтримку Польським народом, Українців, у їх борні проти московської навали!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
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11.08.2023 13:19 Ответить
Давно так треба було зробити, а не за Волинську різню гризтися.
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11.08.2023 14:12 Ответить
.Я бы в эту честь выпустил бы 40 ракет по местам дислокации мокшанских на болотах мацковии
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11.08.2023 14:37 Ответить
А шо ж ти скрєпний такий не залишився у рассеюшке, а втік до пендосів?
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11.08.2023 15:20 Ответить
Та втекти до расейкі міг і у 1990-му і у 1992-му, коли росія УСІМ бажаючим людям, що виїхали до Америки з паспортами Радянського Союзу, у консульстві в Нью Йорку автоматично видавала російські паспорти. В цей же час Україна такого не робила, бо для неї Америка рахувалась заклятим ворогом. От і звідти ваші "вступи" в НАТО, і як наслідок кровопролитна війна, котра бог зна ще з яким результатом завершиться.
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14.08.2023 21:23 Ответить
Ще подивись це відео для свого інтелектуального розвитку.
https://youtube.com/shorts/UrkDBxcYquw?feature=share
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14.08.2023 21:53 Ответить
Оригінально !
Але не будемо забувати про
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11.08.2023 15:51 Ответить
 
 