Украина и Польша выпустят ко Дню Независимости набор памятных серебряных монет. ФОТО

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши выпустят общий набор из двух серебряных памятных монет "Дружба и братство - величайшее богатство".

Об этом сообщили в НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Набор состоит из двух серебряных памятных монет, вместе образующих символическую фигуру в форме сердца. Их номинал – 10 гривен и 10 злотых.

Общий тираж набора – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для каждой страны). Половина тиража монет была изготовлена Банкнотно-монетным двором НБУ, другую половину – Польским монетным двором (Mennica Polska S.A.). Дизайн монет создал заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Смотрите: Во Вроцлаве протестовали против украинских флагов на трамваях. Пришло всего несколько человек. ФОТО

Монеты будут введены в обращение 24 августа 2023 года, ко Дню Независимости Украины.

Приобрести их можно будет с 31 августа 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") .

Также смотрите: Нацбанк выпустил монету с ЗРК Patriot. ФОТО

"С начала полномасштабного вторжения польский народ одним из первых поддержал Украину, продемонстрировав гуманизм и душевность, солидарность и партнерство. Спасибо всему польскому народу за неоценимую помощь, в частности, за убежище миллионов украинцев, спасавшихся от ужасов войны, - цитирует пресс-служба НБУ слова главы институции Андрея Пышного.