РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11110 посетителей онлайн
Новости
22 194 67

Враг ударил по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области, погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие (обновлено). ФОТО

Утром 11 августа враг нанес циничный удар по Прикарпатью.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг нанес циничный удар по Прикарпатью. Есть попадания по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!" - отметила она.

Глава региона в очередной раз призвала не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество раненых в Запорожье возросло до 16, четверо из них - дети, - ОВА

По данным Офиса генпрокурора,11 августа 2023 года около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

"В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные по другим пострадавшим сейчас уточняются. Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.

Враг ударил по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области, погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие (обновлено) 01
Враг ударил по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области, погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие (обновлено) 02
Враг ударил по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области, погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие (обновлено) 03
Враг ударил по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области, погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие (обновлено) 04

На месте происшествия работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа.

Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Киевщины, а затем и повторные пуски. В Киевской области факты попадания не зафиксированы. Раздавались взрывы также в Хмельницкой области.

Автор: 

дети (6489) ракеты (3567) жертвы (2071) Ивано-Франковская область (919)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
Сцуки кацапські , горіть у пеклі! Ми до вас ще доберемося!
показать весь комментарий
11.08.2023 13:29
+33
У меня есть сомнения в том, что после освобождения всей территории Украины ВСУ нужно останавливаться. Придется дойти до москвы и уничтожить тварей в их логове. Иначе убийства наших детей будут продолжаться много лет.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:32
+29
Це зроблено виключно заради ІПсО. Вони знають, що "Кинжалом" "Патріот" не пробити, але все одно вистрілили.
Сматрітє, хахли, куєв защіщьон, зєля і всє вори у власті в комфортє да бєзопасності. А на остальних гоєв "патріотов" нє хватаєт, прідьотся дохнуть раді зє-власті, ха-ха!
показать весь комментарий
11.08.2023 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сцуки кацапські , горіть у пеклі! Ми до вас ще доберемося!
показать весь комментарий
11.08.2023 13:29 Ответить
Задонатьте на "Диких шершнів", полегшає.
А прокльони ваші русню тільки тішать.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:40 Ответить
Тихо мовчки не буде, прокльони теж будуть для москалів.
Звикнути до смертей не можу, скільки б не донатила.

Посилання на Шершнів давайте, якщо є)
показать весь комментарий
11.08.2023 17:01 Ответить
Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО Джерело:
показать весь комментарий
11.08.2023 17:04 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.

показать весь комментарий
11.08.2023 16:48 Ответить
Не обязательно строить подземные заводы. Можно и в Польше построить, в Германии. И наших же граждан нанять туда на хорошие зарплаты, предварительно выпустив из страны всех желающих. Но кто же на это пойдет. Лучше молоточки для барабанов и сковородки по 600 тыс. на эти деньги купить.
показать весь комментарий
11.08.2023 20:13 Ответить
Міжнародна ситуація може помінятися. І тоді ці заводи залишаться в чужій державі без доступу українців. Крім того , ракетні технології -це багатовартісні проекти з високим рівнем секретності, який не передбачає доступу до них іноземців.
показать весь комментарий
11.08.2023 20:27 Ответить
Подобное возможно только в случае объявление Германией и Польшей войны Украине. Что крайне маловероятно. Но можно строить заводы и у нас, и там. Только денег на это не выделяют. Не время сейчас ракетные заводы строить. Время для строительства стадионов рядом с фронтом и трасс для биатлона летом.
показать весь комментарий
11.08.2023 20:31 Ответить
Німці за декілька місяців побудували підземний завод в Австрії (Кроненберг) під час війни.
показать весь комментарий
11.08.2023 20:42 Ответить
Є тільки дуже велика різниця між нами і німцями під час другої світової - тоді у них при владі були нацистські фанатики , які розуміли що їм потрібно для ведення війни , а нині у нас - зелені ідіоти , які єдине про що думають , так це як щось собі накрасти .
показать весь комментарий
12.08.2023 02:50 Ответить
Не всі "зелені ідіоти". Треба відрізняти РОЗУМОВО73ПРОЦЕНТНИХ українців від ЗЛОЧИННОГО ЗЕЛЕНОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛУ. Останні -чесні Слуги Народу. Просто народ цей- не український.
показать весь комментарий
12.08.2023 11:36 Ответить
Тоді пиши прямим текстом - штірліци - ісаєви ((
показать весь комментарий
12.08.2023 21:06 Ответить
Це зроблено виключно заради ІПсО. Вони знають, що "Кинжалом" "Патріот" не пробити, але все одно вистрілили.
Сматрітє, хахли, куєв защіщьон, зєля і всє вори у власті в комфортє да бєзопасності. А на остальних гоєв "патріотов" нє хватаєт, прідьотся дохнуть раді зє-власті, ха-ха!
показать весь комментарий
11.08.2023 13:30 Ответить
з москалями все зрозуміло, а от іпсо по захисту поца ЗЕ то інша тема....
показать весь комментарий
11.08.2023 14:30 Ответить
Це теж їхня тема. Поляризація суспільства по лінії "Київ - не-Київ". На Цензорі не перший раз бачу суперечки, кому важче.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:32 Ответить
"...остальних гоєв..." - ти взмозі пояснити що/хто значить гой?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:57 Ответить
Русня в тому числі мусує тему, що зєля - єврей. Гої в поняттях "русского міра" - прості не-євреї, які слугують кормовою базою для "кошерних".
показать весь комментарий
11.08.2023 15:16 Ответить
тепер зрозумів що ви мали на увазі. тепер невеличке роз'яснення стосовно слова "гой"- в перекладі з стародавнього івриту - "народ", біль ніж 550 разів зустрічається у Торі по відношенню до єврейського народу, "гоїм" - це множина - народи, тобто взагалі використовувати слово "гой" стосовно якоїсь однієї людини взагали безглуздо, тому що "гой" перекладається як "народ" будь-який, єврейський в тому числі!
показать весь комментарий
11.08.2023 16:52 Ответить
Це знаю, та в курсивному тексті відтворив пропагандистські кліше русні.
показать весь комментарий
11.08.2023 17:08 Ответить
Обстріли Бурштинської ТЕЦ на Прикарпатті в кінці 2022 року мали цілком реальну ціль, не психологічну. Далі приліт "Кинжала" по підземному артилерійському складі теж на Прикарпатті, координати якого були відомі ще з часів совка - це також матеріальна ціль. У рашистів, на жаль, є своя людожерська, негуманоїдна логіка, і свою мету вони вміють досягати. Якби хотіли більше жертв серед цивільного населення, обрали б ціллю райцентр, подолати ППО якого простіше, ніж Ів.-Франківська. Якщо вони хочуть чинити терор та психологічний вплив - використовують відносно недорогі "шахеди" (травневі атаки Києва цими БПЛА протягом тижня поспіль, щоночі - яскравий приклад цього, щоб залякати жителів столиці і виснажити мешканців через недосипання). Тому "Кинжал" по передмістю Франика - це щось інше.
показать весь комментарий
11.08.2023 20:52 Ответить
Значить, не чітко висловився. Мав на увазі ракету по Києву. Русня знає, що однц "Петріот" зіб'є напевно, але запустили. Щоб показати: У Києві збивають все, натомість інші мають помирати, тому що Київ "Петріотами" не поділиться. Має викликати ненависть іншої частини України по відношенню до столиці.
показать весь комментарий
12.08.2023 08:41 Ответить
чому народ такий безпечний? другий рік війни ... гадають що саме їх це не торкнеться, мабуть..
показать весь комментарий
11.08.2023 13:31 Ответить
Видно ж що це приватний будинок десь в селі чи малому місті. Там ніхто не ховається під час повітряної тривоги бо по-перше немає де, а по-друге шанс що прилетить близький до шансу що вкусить змія.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:48 Ответить
Там у стодолі 5 Абрамсів стояли.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:55 Ответить
Якраз в тому селі і інших обов*язково повинні ховатись.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:56 Ответить
а що Ти як народ,не кажу про "мудрий нарід" котрий обрав для себе "зе зрадника" можеш конкретно зробити.щобТебе не торкнулося???придбати персолалий "петріот" чи збудувати протиракетне укриття на своїй присадибній ділянці, або городі???
показать весь комментарий
11.08.2023 14:26 Ответить
Хто в селі оголошує тривогу?
показать весь комментарий
11.08.2023 15:21 Ответить
Мобільний додаток на смартфоні. Для функціонування не потребує швидкісного 4G покриття, додстатньо старого доброго 2G (EDGE/GPRS).
показать весь комментарий
11.08.2023 20:55 Ответить
У всіх є смартфони?
У мене є. Стоїть прога. Включалась за весь час війни 3-4 рази, і все. Сам по собі сповіщення вимикається. От як почую сирену, вмикаю прогу, показує тривогу.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:41 Ответить
Звук у програмі ввімкни , буде тобі щастя , бо ти щось не в тему про це оповіщення ляпнув , там сирена виє так , що твоїх сусідів посеред ночі збудить
показать весь комментарий
12.08.2023 02:56 Ответить
А у кого його зараз немає ? Бомжі вже смартфонами милостиню збирають (( Звісно якщо для тебе смартфон - це тільки айфон цьогорічний , то не у всіх дійсно є .
показать весь комментарий
12.08.2023 02:58 Ответить
Давно в селі ,мабуть,не був?Та й взагалі був?Бюджет на сім'ю з 2-ма дітьми 15000 це норм.
показать весь комментарий
12.08.2023 08:25 Ответить
Я в селі усе життя прожив , і не помер щодо бюджету у 15000 на сім'ю з дітьми - тут варіантів два :
Перший - живучи в селі тільки ледар не зможе заробити більше .
Другий - хто примушував робити дітей , коли не можеш їх забезпечити , бо так розумію що ті 15000 то якраз виплати держави на тих двох дітей, за які і живеш ? ((
показать весь комментарий
12.08.2023 09:42 Ответить
Ти все своє нікчемне життя прожив на селі,та ні про село,ні про селян нічого не знаєш. Худобі хвости крутив,неуче?
показать весь комментарий
12.08.2023 09:58 Ответить
Міньєтчиця , ти щось мені хотіла сказати ? Ти про худобу знаєш лише те , що тебе , недогойдану , бугаї після літри самогону раком тр@хали десь під кущами , але то не та худоба у якої хвости крутять , а та , у якої ти "хвости " смокчеш , ідіотка .
показать весь комментарий
12.08.2023 20:50 Ответить
А ви гадаєте в селах чути сигнал тривоги? Гадаєте у селах є сирени?
У самому Франківську у деяких районах щоб почути ту сирену треба вийти на вулицю.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:38 Ответить
У меня есть сомнения в том, что после освобождения всей территории Украины ВСУ нужно останавливаться. Придется дойти до москвы и уничтожить тварей в их логове. Иначе убийства наших детей будут продолжаться много лет.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:32 Ответить
але для цього потрібен весь спектр зброї, і дохріна
показать весь комментарий
11.08.2023 13:39 Ответить
Скорее всего будет как с Херсоном - они ушли, но город обстреливается...
показать весь комментарий
11.08.2023 14:01 Ответить
Обстрілюється не тільки "гдє ушлі" , а і там "гдє нє пріходілі " ; тож поки по крисах у параші не почне летіти адекватна відповідь -" скорєє будєт" так як є сьогодні .
показать весь комментарий
12.08.2023 03:01 Ответить
треба зробити так, щоб вони самі себе повбивали...
показать весь комментарий
11.08.2023 13:42 Ответить
Можна, але дуже складно.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:47 Ответить
треба фінансувати і підтримувати сепаратистські настрої на параші, навчати їх диверсійній роботі, озброювати і все тоді вийде.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:15 Ответить
Спосіб, у який це можна зробити, далеко не такий простий, як ви тут пишете. Він точно не простіший, ніж задача звільнення всіх окупованих територій України.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
не з цим президентом, а спосіб якраз простіший хоча б тому, що не наші хлопці будуть гинути.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:37 Ответить
Ви думаєте, що русня така тупа, що буде гинути на підвалах фсб?
Навіть у нас при купі русофілів та ресурсах москви не вдалось розпочати громадянську війну чи зробити якийсь путч. А ви хочете це нашими силами на території росії влаштувати.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:41 Ответить
Воюєте? чи так диванний воїн який інших відправляє наступати без необхідного озброєння і з командирами які "мягко кажучи" недостатньо мають навики управління підрозділами?
показать весь комментарий
11.08.2023 13:45 Ответить
В кожній родині вже якщо не рідний, то двоюрідний брат/кум/син воює чи в частинах.
І по недавньому опитуванню в 95% українців вже є знайомі, які загинули чи поранені. Також половина допомагають, волонтерять, чи хоча б донатять, щоб не загнулась армія. Так, є процентів 20, які нічого не роблять. Або не хочуть, або ждуни "узкого міра", або прото мудаки, які ******* красти (є таких пару процентів в кожній країні). Під час і після війни це все дуже гарно вспливе, і вони будуть часто отримувати по морді.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:56 Ответить
Ага, воює, а як же! Це, я впевнений, з тих, хто бігає від воєнкомів
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
Из окопа пишешь? Или просто пытаешься дискредитировать саму идею, что нужно стремиться уничтожить мордор любым путем? Уверенность в том, чего не знаешь на 100% - признак шизофрении. И перед тобой отчитываться, чем я занимаюсь точно не буду, а кому нужно - и так знают.
показать весь комментарий
11.08.2023 16:09 Ответить
Достали уже такие как ты, шапкозакидатели. Нам, хотя бы, выкурить кацапов со своей земли, а вояки, типа тебя, уже и до Владивостока дошли, стратеги диванные
показать весь комментарий
11.08.2023 20:14 Ответить
Без зрадників так.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:54 Ответить
для цього потрібно багато ракет. А я поки що бачу тільки багато приватних безпілотників.
показать весь комментарий
11.08.2023 13:57 Ответить
для цього потрібно прибрати головних зрадників, що засіли в ОПі і КМУ та і ВР теж ними окупована
показать весь комментарий
11.08.2023 14:25 Ответить
цивільний об,єкт - звичайне, людське обійстя.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:11 Ответить
Кацапи полюють за носіями ракет, били по аеродрому а попали в село, ППО прикриває Київ, а не військові об'єкти...
показать весь комментарий
11.08.2023 14:21 Ответить
Почему бы Гуглу и Яндексу при не публиковать каждый день имена и фото убитых украинцев на главной странице? Пусть весь мир содрагнется и поймет что россия это фашисты.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:28 Ответить
Ага, особенно Яндекс - прямо кинулись волосы назад.
показать весь комментарий
11.08.2023 16:03 Ответить
Боюсь, цей "весь світ" не надто переймається смертями українців. Виринаючі фото вбитих дітей для них дуже швидко стануть аналогією надокучливих вікон зі сповіщенням про те, що сайт використовує куки. Умільці-програмцсти навіть розроблять аддони для браузерів, які блокуватимуть чи згортатимуть ці вікна з жахливими фото вбитих цивільних. Як показує практика інспірованих ляльководами фейсбуків-твіттерів "шкандалів" із зірками, блогерами-мільйонниками та вншими ілонами масками ,активне обговорення і репости хайпових дописів циркулюють соцмережею близько тижня -двох. Далі все затихає, бо суспільство втомлюється, хоче котиків-собачок собі в стрічку та й далі спокійно мірятися довжиною гелевих нігтів та повногубістю.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:06 Ответить
ракета за 25 лямів баксів влучила у просту хату...
показать весь комментарий
11.08.2023 15:55 Ответить
Буває що краще так,а не...
показать весь комментарий
11.08.2023 16:00 Ответить
Блін, я повернулася з-за кордону з сином. Думала лишитися вдома, але після Запоріжжя, Франика я не знаю що робити.. Здохніть кацапи, всі здохніть.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:57 Ответить
Моя знайома теж якраз повернулася з Німеччини з неповнолітньою донькою. Послухала ці повітряні тривоги, надивилася на фото вщент розбитих рашистами багатоповерхівок - і запанікувала.
показать весь комментарий
11.08.2023 21:10 Ответить
А як же тим хто не має можливості за кордон, дОхнути тут?
показать весь комментарий
11.08.2023 21:46 Ответить
За десять років війни не здох (ла ) ? То чого тоді шумиш ? Якщо на роду написано померти від сифілісу - не утопишся (( Крім того , вічно жити не будеш , вважай , що можеш невдало посковзнутися і головою об камінь , а таке навіть за океаном може статися ((
показать весь комментарий
12.08.2023 03:09 Ответить
 
 