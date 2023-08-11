Враг ударил по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области, погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие (обновлено). ФОТО
Утром 11 августа враг нанес циничный удар по Прикарпатью.
Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром враг нанес циничный удар по Прикарпатью. Есть попадания по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!" - отметила она.
Глава региона в очередной раз призвала не игнорировать сигналы воздушных тревог.
По данным Офиса генпрокурора,11 августа 2023 года около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.
Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.
"В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные по другим пострадавшим сейчас уточняются. Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа.
Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось, что в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Киевщины, а затем и повторные пуски. В Киевской области факты попадания не зафиксированы. Раздавались взрывы также в Хмельницкой области.
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А прокльони ваші русню тільки тішать.
Звикнути до смертей не можу, скільки б не донатила.
Посилання на Шершнів давайте, якщо є)
Сматрітє, хахли, куєв защіщьон, зєля і всє вори у власті в комфортє да бєзопасності. А на остальних гоєв "патріотов" нє хватаєт, прідьотся дохнуть раді зє-власті, ха-ха!
У мене є. Стоїть прога. Включалась за весь час війни 3-4 рази, і все. Сам по собі сповіщення вимикається. От як почую сирену, вмикаю прогу, показує тривогу.
Перший - живучи в селі тільки ледар не зможе заробити більше .
Другий - хто примушував робити дітей , коли не можеш їх забезпечити , бо так розумію що ті 15000 то якраз виплати держави на тих двох дітей, за які і живеш ? ((
У самому Франківську у деяких районах щоб почути ту сирену треба вийти на вулицю.
Навіть у нас при купі русофілів та ресурсах москви не вдалось розпочати громадянську війну чи зробити якийсь путч. А ви хочете це нашими силами на території росії влаштувати.
І по недавньому опитуванню в 95% українців вже є знайомі, які загинули чи поранені. Також половина допомагають, волонтерять, чи хоча б донатять, щоб не загнулась армія. Так, є процентів 20, які нічого не роблять. Або не хочуть, або ждуни "узкого міра", або прото мудаки, які ******* красти (є таких пару процентів в кожній країні). Під час і після війни це все дуже гарно вспливе, і вони будуть часто отримувати по морді.