Враг ударил по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области, погиб 8-летний мальчик, есть пострадавшие (обновлено). ФОТО

Утром 11 августа враг нанес циничный удар по Прикарпатью.

Об этом сообщила в телеграм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг нанес циничный удар по Прикарпатью. Есть попадания по гражданскому объекту. Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!" - отметила она.

Глава региона в очередной раз призвала не игнорировать сигналы воздушных тревог.

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По данным Офиса генпрокурора,11 августа 2023 года около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

"В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные по другим пострадавшим сейчас уточняются. Взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.









На месте происшествия работают соответствующие службы и следственно-оперативная группа.

Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Киевщины, а затем и повторные пуски. В Киевской области факты попадания не зафиксированы. Раздавались взрывы также в Хмельницкой области.