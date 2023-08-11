В Бундестаге призывают Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus: Они нужны срочно
Депутаты Бундестага призывают правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus как можно быстрее.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет ntv.
Депутат ХДС Родерих Кизеветтер заявил: "Сейчас, когда дискуссия о Taurus началась и продолжается, Россия идет на дальнейшую эскалацию, ... если мы действительно хотим остановить эту эскалацию со стороны РФ, мы должны использовать все, что стоит на пути расширения войны" .
При этом он назвал "фальшивым" аргумент, который часто выдвигают против поставок, что это может привести к эскалации войны, ведь, подчеркнул он, эскалирует конфликт именно Россия.
Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракеты Taurus "срочно нужны Украине". По ее мнению, это "соответствует международному праву, ведь если Украина знает, откуда ее атакуют, то может наносить превентивные удары, чтобы остановить атаки (по ней)".
"Я думаю, что проблема опять в канцелярии канцлера (Шольца), где пытаются не допустить, чтобы этот вопрос вышел на поверхность", – резюмировала она.
В то же время сопредседатель партии Шольца Саския Эскен призналась, что у ее партии "никогда не было красных линий ни в одной дискуссии о поставках вооружений", но, отметила она, Германия "тесно координирует свои действия с союзниками".
Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить по территории РФ.
Потом СМИ сообщили, что Берлин вскоре может объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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Мабуть, пан Шольц зараз був би у формі якогось рейхсфюрера, а вся європа "зигувала" на парадах.
А так вони допомагатимуть стілько-кілько треба буде.. Скільки вас там українців залишилося?. Небагато ж.. Не ескалуйте, а штурмуйте, міни збоку обходьте..
А у нас вже 10-й рік йде війна, півтора року повномасштабного вторгнення та щоденних бомбардувань по всій території країни.
Яка ще "ескалація"?
"У Конгресі закликали", "група сенаторів закликали", "депутати Бундестагу закликали".
Скільки конкретно депутатів підтримали передачу? У Бундестазі кількасот депутатів, якщо навіть кілька десятків закликають - це дуже мало. Те саме стосується Конгресу, Сенату.
Люди! Коли читаєте, що десь "депутати" закликали чи "у Бундестазі, Конгресі" і де завгодно щось вимагають у Шольца, Макрона, Сунака, Байдена, Дуди, Мелоні - завжди перевіряйте кількість тих, хто закликає чи просить, щоб не обманювати самих себе і не створювати хибну картину подій.
А то читаєте таке і думаєте, ніби більшість щось вирішила - та нічого подібного.
А ракети передадуть все одно. Не так швидко, як хочеться, але набагато швидше, аніж влада Єрмака завершить розробку, згорнуту ним же. Народу не потрібні були ракети, інакше не обрали б Зеленського з його "війна вигідна баризі, надо просто пєрєстать стрілять".
ескалатори ви недороблені)
Українці дуже терплячі, але краще не затягувати!!
Дякуємо за Вашу допомогу та розуміння!!
Слава Україні!!
А якщо хочете без цих домовленостей обмежити дальність чи ще щось,то не бачу великої різниці для ФРН залетить та ракета на 200км.,чи 500км. на рашу.
А от те,що після втручаня у наведеня вона замість мосту влучить у житлову забудову - звинуватять виробника!