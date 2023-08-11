В Бундестаге призывают Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus: Они нужны срочно

Депутаты Бундестага призывают правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus как можно быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет ntv.

Депутат ХДС Родерих Кизеветтер заявил: "Сейчас, когда дискуссия о Taurus началась и продолжается, Россия идет на дальнейшую эскалацию, ... если мы действительно хотим остановить эту эскалацию со стороны РФ, мы должны использовать все, что стоит на пути расширения войны" .

При этом он назвал "фальшивым" аргумент, который часто выдвигают против поставок, что это может привести к эскалации войны, ведь, подчеркнул он, эскалирует конфликт именно Россия.

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Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракеты Taurus "срочно нужны Украине". По ее мнению, это "соответствует международному праву, ведь если Украина знает, откуда ее атакуют, то может наносить превентивные удары, чтобы остановить атаки (по ней)".

"Я думаю, что проблема опять в канцелярии канцлера (Шольца), где пытаются не допустить, чтобы этот вопрос вышел на поверхность", – резюмировала она.

В то же время сопредседатель партии Шольца Саския Эскен призналась, что у ее партии "никогда не было красных линий ни в одной дискуссии о поставках вооружений", но, отметила она, Германия "тесно координирует свои действия с союзниками".

Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить по территории РФ.

Потом СМИ сообщили, что Берлин вскоре может объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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