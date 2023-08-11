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Новости Помощь Украине
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В Бундестаге призывают Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus: Они нужны срочно

олаф,шольц

Депутаты Бундестага призывают правительство ФРГ предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus как можно быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет ntv.

Депутат ХДС Родерих Кизеветтер заявил: "Сейчас, когда дискуссия о Taurus началась и продолжается, Россия идет на дальнейшую эскалацию, ... если мы действительно хотим остановить эту эскалацию со стороны РФ, мы должны использовать все, что стоит на пути расширения войны" .

При этом он назвал "фальшивым" аргумент, который часто выдвигают против поставок, что это может привести к эскалации войны, ведь, подчеркнул он, эскалирует конфликт именно Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии обсуждает с производителем вооружений MBDA поставки Украине ракет Taurus, - Reuters

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что ракеты Taurus "срочно нужны Украине". По ее мнению, это "соответствует международному праву, ведь если Украина знает, откуда ее атакуют, то может наносить превентивные удары, чтобы остановить атаки (по ней)".

"Я думаю, что проблема опять в канцелярии канцлера (Шольца), где пытаются не допустить, чтобы этот вопрос вышел на поверхность", – резюмировала она.

В то же время сопредседатель партии Шольца Саския Эскен призналась, что у ее партии "никогда не было красных линий ни в одной дискуссии о поставках вооружений", но, отметила она, Германия "тесно координирует свои действия с союзниками".

Ранее издание Bild сообщало, что правительство Германии не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев будет бить по территории РФ. 

Потом СМИ сообщили, что Берлин вскоре может объявить  о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия делает все, чтобы предотвратить эскалацию войны, - Шольц

Автор: 

Германия (6947) крылатые ракеты (879) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+8
Яка підлість! Тільки міжнародне право не дає задньоприводним відкрито підтримувати рашистів. Так зволікати і знаходити такі виправдання як-«а ви будете по рассєї пулять»-відкрита підтримка рашистів!!!
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11.08.2023 14:00
+6
Шольц,давай ракети,а то Мельника знову послом призначать!
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11.08.2023 14:04
+4
Та заждіть трохи - гер Пісторіус завершує вже вирізати GPS-мапу московщини в Taurus-ах - ще трохи, блRть, лишилося, не ескалуйте, ескалатори якісь.
А так вони допомагатимуть стілько-кілько треба буде.. Скільки вас там українців залишилося?. Небагато ж.. Не ескалуйте, а штурмуйте, міни збоку обходьте..
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11.08.2023 14:09
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Правила форума Совет форумчан
Яка підлість! Тільки міжнародне право не дає задньоприводним відкрито підтримувати рашистів. Так зволікати і знаходити такі виправдання як-«а ви будете по рассєї пулять»-відкрита підтримка рашистів!!!
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11.08.2023 14:00 Ответить
Уявляю ленд-ліз десь у 44-му з обмеженням типу "нє стєлькать па фашистам на іх тєріторіі".
Мабуть, пан Шольц зараз був би у формі якогось рейхсфюрера, а вся європа "зигувала" на парадах.
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11.08.2023 14:26 Ответить
Шольц,давай ракети,а то Мельника знову послом призначать!
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11.08.2023 14:04 Ответить
Та заждіть трохи - гер Пісторіус завершує вже вирізати GPS-мапу московщини в Taurus-ах - ще трохи, блRть, лишилося, не ескалуйте, ескалатори якісь.
А так вони допомагатимуть стілько-кілько треба буде.. Скільки вас там українців залишилося?. Небагато ж.. Не ескалуйте, а штурмуйте, міни збоку обходьте..
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11.08.2023 14:09 Ответить
Про ескалацію можна патякати, коли конфлікт на стадії погроз.
А у нас вже 10-й рік йде війна, півтора року повномасштабного вторгнення та щоденних бомбардувань по всій території країни.
Яка ще "ескалація"?
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11.08.2023 14:20 Ответить
Навіщо жовті заголовки?
"У Конгресі закликали", "група сенаторів закликали", "депутати Бундестагу закликали".
Скільки конкретно депутатів підтримали передачу? У Бундестазі кількасот депутатів, якщо навіть кілька десятків закликають - це дуже мало. Те саме стосується Конгресу, Сенату.

Люди! Коли читаєте, що десь "депутати" закликали чи "у Бундестазі, Конгресі" і де завгодно щось вимагають у Шольца, Макрона, Сунака, Байдена, Дуди, Мелоні - завжди перевіряйте кількість тих, хто закликає чи просить, щоб не обманювати самих себе і не створювати хибну картину подій.
А то читаєте таке і думаєте, ніби більшість щось вирішила - та нічого подібного.
А ракети передадуть все одно. Не так швидко, як хочеться, але набагато швидше, аніж влада Єрмака завершить розробку, згорнуту ним же. Народу не потрібні були ракети, інакше не обрали б Зеленського з його "війна вигідна баризі, надо просто пєрєстать стрілять".
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11.08.2023 14:23 Ответить
ескалувати, ескалює --- це курвамать пповнй треш

ескалатори ви недороблені)
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11.08.2023 14:38 Ответить
...я знаю как можно уговорить, слейте сми компромат его связей с болотами мацковии
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11.08.2023 14:56 Ответить
https://youtu.be/eYpEgw-DBE0 ... ЗеКодломойское стадо краде усе....
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11.08.2023 15:22 Ответить
Затягування з поставкою ракет в Україну, працює на користь **************+меркель!
Українці дуже терплячі, але краще не затягувати!!
Дякуємо за Вашу допомогу та розуміння!!
Слава Україні!!
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11.08.2023 15:23 Ответить
Шольц там сейчас на складе крылышки подпиливает чтоб далеко не летели.
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11.08.2023 15:27 Ответить
Цікаво! Хочуть щоб небили по раші? Домовляйтесь с Залужним!
А якщо хочете без цих домовленостей обмежити дальність чи ще щось,то не бачу великої різниці для ФРН залетить та ракета на 200км.,чи 500км. на рашу.
А от те,що після втручаня у наведеня вона замість мосту влучить у житлову забудову - звинуватять виробника!
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11.08.2023 15:34 Ответить
Ох, не з тими союзниками Шольц координує свої дії.
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11.08.2023 16:03 Ответить
This war has already shown who is who. And when it's over, many will be embarrassed by their actions or inactions...
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11.08.2023 16:17 Ответить
 
 