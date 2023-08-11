Лукашенко заявил, что продолжит вывозить детей из Украины в Беларусь при "финансовой поддержке" России

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что продолжит вывозить детей с Донбасса в Беларусь, якобы из-за договоренностей и при финансовой поддержке Путина.

Об этом пишет его пресс-служба и Белта со ссылкой на заявления Лукашенко во время "общения с работниками" в аэропорту Минска, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает Белта, Лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в Беларуси.

"И то, что западники пытаются возбудить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки", – заявил Лукашенко.

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Напомним, в июле белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов уехал на оккупированные территории и в эфире белорусского гостелевидения признался, что КК страны "вывозит и будет вывозить" детей с оккупированных территорий Украины. До этого, во время предыдущей поездки туда, как утверждают белорусские СМИ, он был замечен в камуфляже с буквой "z".

Международный Красный Крест начал расследование после последней поездки главы белорусского КК Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он признался в похищении украинских детей и вывозе их в Беларусь.

Также уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что россияне с начала полномасштабной войны депортировали более 700 тысяч детей из Украины на территорию России. 288 детей с территории Донецкой области были отданы в России в приемные семьи.

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