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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Лукашенко заявил, что продолжит вывозить детей из Украины в Беларусь при "финансовой поддержке" России

лукашенко,депортация

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что продолжит вывозить детей с Донбасса в Беларусь, якобы из-за договоренностей и при финансовой поддержке Путина.

Об этом пишет его пресс-служба и Белта со ссылкой на заявления Лукашенко во время "общения с работниками" в аэропорту Минска, передает Цензор.НЕТ.

 Как сообщает Белта, Лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в Беларуси.

"И то, что западники пытаются возбудить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки", – заявил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна вернуть украинских детей, - Госдепартамент США

Напомним, в июле белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов уехал на оккупированные территории и в эфире белорусского гостелевидения признался, что КК страны "вывозит и будет вывозить" детей с оккупированных территорий Украины. До этого, во время предыдущей поездки туда, как утверждают белорусские СМИ, он был замечен в камуфляже с буквой "z".

Международный Красный Крест начал расследование после последней поездки главы белорусского КК Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он признался в похищении украинских детей и вывозе их в Беларусь.

Также уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что россияне с начала полномасштабной войны депортировали более 700 тысяч детей из Украины на территорию России. 288 детей с территории Донецкой области были отданы в России в приемные семьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины, - посол Британии Симмонс

Автор: 

Беларусь (7889) депортация (681) дети (6489) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+12
сядет за кинднепинг коля сын киниднепера -пятно несмываемое теперь
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11.08.2023 13:58
+9
#уйло №2
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11.08.2023 14:01
+5
Воно тобі, ****, боком вилізе! А як не тобі, так колюнчику твоєму недоробленому.
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11.08.2023 14:06
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сядет за кинднепинг коля сын киниднепера -пятно несмываемое теперь
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11.08.2023 13:58 Ответить
#уйло №2
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11.08.2023 14:01 Ответить
вообще-то это повод сжечь все мазы и остальные калии.
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11.08.2023 14:02 Ответить
київські бариги вам інших навезуть
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11.08.2023 14:13 Ответить
Воно тобі, ****, боком вилізе! А як не тобі, так колюнчику твоєму недоробленому.
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11.08.2023 14:06 Ответить
Ще плюс десяток років до пожиттєвого. Якщо доживе до трибуналу.
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11.08.2023 14:08 Ответить
--а що,на то, білоруси?
--ждут.
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11.08.2023 14:08 Ответить
вагінери також під цю програму попали, да лука ....
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11.08.2023 14:10 Ответить
Готовий профінансувати вартість каната на якому тебе повісять.
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11.08.2023 14:15 Ответить
та виписуйте вже ордер і пюреру.
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11.08.2023 14:20 Ответить
Не все так просто, ці дії підло задумані для віддалених дій і наслідків. А що, якщо ці 700000 дітей після належного виховання кинуться відвойовувати свою родіну??

Не вірю щоб в лугондоні можна було назбирати 700000 дітей?!
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11.08.2023 14:43 Ответить
Ти злочинець і місце твоє разом з твоїм господарем гаагський трибунал.
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11.08.2023 15:15 Ответить
Дуже хоче картопляний жити в одній камері з Х@йлом. Та ще щоб чувіха з погонялом Львова-Белова була поблизу.
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11.08.2023 15:20 Ответить
Ну так ордер на арешт цього покидька і почати блокувати всі будь які напрямки Білорусі, економічно-фінансові ,в розшук всіх причетних.
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11.08.2023 16:29 Ответить
 
 