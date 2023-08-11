Утром рашисты выпустили 4 "Кинжала" по Украине, силы ПВО уничтожили одну ракету в Киевской области
Российские захватчики утром выпустили 4 аэробалистические ракеты "Кинжал" по территории Украины. Силы ПВО уничтожили одну воздушную цель.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, около 10.00 противник совершил пуски 4-х аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.
Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад к району аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Один "Кинжал" удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор.
"По данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные", - добавили в Воздушных силах.
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Риторичне запитання
За це - https://youtu.be/ZVF-GQOah00 Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
А ще, я не впевнений, що всі ті наші аеродроми обладнані капонірами на кшталт таких.
Хтось каже, що бога немає.
Але засуджують чомусь лише других, хоча у перших немає і ніколи не було ніяких доказів
"Это не хорошо, потому что, когда плохие люди имеют проблемы, они делают плохие вещи", - сказал также Байден.
только Украины. с ее мудрым наридом.
и не факт что работали Патриоты. По звуку вылетов похоже что Ирисы.
а вот что до попаданий - тут не скажу. не понял.