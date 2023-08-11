Утром рашисты выпустили 4 "Кинжала" по Украине, силы ПВО уничтожили одну ракету в Киевской области

Российские захватчики утром выпустили 4 аэробалистические ракеты "Кинжал" по территории Украины. Силы ПВО уничтожили одну воздушную цель.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 10.00 противник совершил пуски 4-х аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.



Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад к району аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Один "Кинжал" удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор.

"По данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные", - добавили в Воздушных силах.

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