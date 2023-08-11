РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11110 посетителей онлайн
Новости Война
10 966 50

Утром рашисты выпустили 4 "Кинжала" по Украине, силы ПВО уничтожили одну ракету в Киевской области

кинжал,кинджал

Российские захватчики утром выпустили 4 аэробалистические ракеты "Кинжал" по территории Украины. Силы ПВО уничтожили одну воздушную цель.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около 10.00 противник совершил пуски 4-х аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад к району аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Один "Кинжал" удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор.

"По данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные", - добавили в Воздушных силах.

Также смотрите: Именно в нашем небе мы можем доказать, что террор проиграет, - Зеленский. ВИДЕО

обстрел (27057) Воздушные силы (2283)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
То за що тоді сидить Червінський?
Риторичне запитання
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36
+17
Діти гинуть, а одне старе божевільне полудохле падло коптить повітря в бункері. Де та справедливість?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:26
+13
А навіщо було розповідати, що наші літаки щодня змінюють аеродроми, от тепер і летят кинджали туди
показать весь комментарий
11.08.2023 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От вам і F-16... Ми ж не зможемо захистити ті аеродроми на яких вони будуть базуватися. Чи зможем?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:21 Ответить
ви теж думаєте, що вони будуть базуватися саме там?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:23 Ответить
Ні. Але координати всіх українських аеродромів давно відомі рашистам і вони будуть руйнувати їх один за одним. Це ж так логічно.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:27 Ответить
То за що тоді сидить Червінський?
Риторичне запитання
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
"То за що тоді сидить Червінський?"

За це - https://youtu.be/ZVF-GQOah00 Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
показать весь комментарий
11.08.2023 14:42 Ответить
вони їх руйнують з минулого року та вдарили по ним всім в перші часи війни, не знаю, чи збереглись всі літаки, як нам говорять, чи частину таки розбили...
показать весь комментарий
11.08.2023 15:30 Ответить
Так ті аеродроми будувалися ще за совітів ,тому рашисти знають їхні координати .
показать весь комментарий
11.08.2023 18:22 Ответить
Жуляни, Гостомель, Бориспіль ?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:30 Ответить
Остальные ударили недалеко от аэродрома.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:30 Ответить
Ну, звичайно...
показать весь комментарий
11.08.2023 15:14 Ответить
..ну,.... якщо вже F-16 не здатні захистити самі себе, маючи радари і зброю кращі за узьке літаюче гівно, то в нас для ЦЬОГО вже є своє старе "совєцьке літаюче лайно"
показать весь комментарий
11.08.2023 14:36 Ответить
Самі себе вони зможуть захистити, але... Я, як діванний воїн, не уявляю скільки часу потрібно "кінджалу" щоб долетіти з рашки до будь якого аеродрому, на якому можуть базуватися наші літаки, а скільки потрібно буде часу, щоб підняти у повітря всі літаки з того аеродрому.
А ще, я не впевнений, що всі ті наші аеродроми обладнані капонірами на кшталт таких.

показать весь комментарий
11.08.2023 14:54 Ответить
Так і є,правда в даному випадку частково.
показать весь комментарий
11.08.2023 16:31 Ответить
А навіщо було розповідати, що наші літаки щодня змінюють аеродроми, от тепер і летят кинджали туди
показать весь комментарий
11.08.2023 14:22 Ответить
ішчітє пірісілєнцэв в Коломиї!!!!
показать весь комментарий
11.08.2023 14:31 Ответить
не що дня а два раза на день
показать весь комментарий
11.08.2023 14:35 Ответить
Діти гинуть, а одне старе божевільне полудохле падло коптить повітря в бункері. Де та справедливість?
показать весь комментарий
11.08.2023 14:26 Ответить
Справедливості немає. Як і бога. Нажаль.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:29 Ответить
Бог есть на небе , но в Немытой правит дьявол
показать весь комментарий
11.08.2023 14:31 Ответить
Хтось каже що бог є.
Хтось каже, що бога немає.
Але засуджують чомусь лише других, хоча у перших немає і ніколи не було ніяких доказів
показать весь комментарий
11.08.2023 14:39 Ответить
У меня есть , надо быть наблюдательным
показать весь комментарий
11.08.2023 14:43 Ответить
Якщо вдивлятися в контури хмаринок, то ще й не таке можна побачити! )))
показать весь комментарий
11.08.2023 15:11 Ответить
Бог є, покайся, дотримуйся 10 заповідей і буде тобі щастя
показать весь комментарий
11.08.2023 14:55 Ответить
Я дотримувався, майже всіх, але щастя навкруги (навіть не для себе) так і не побачив. Можливо тому, що більш як десять років як перестав бухать? Але якщо він таки є, то чому не карає москалів за те що вони творять в Україні? Чи це нам кара за те, що в 1991-му році вибрали Кравчука, а в 2019-му Зеленського? )))
показать весь комментарий
11.08.2023 15:17 Ответить
God's Will is done in many ways
показать весь комментарий
11.08.2023 15:27 Ответить
Зеленський на кварталах насміхався з Ноя і Мойсея, а значить і над Божим Законом. А нарід ржав і потому вибрав щей президентом. То що ти хочеш тепер?
показать весь комментарий
11.08.2023 15:39 Ответить
Зеленський насміхався над Біблією і нарід ржав. А ти кажеш справедливості немає.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:47 Ответить
То чому ж боженька покарав не зеленського, а тих, хто не ржав, а попереджав?
показать весь комментарий
11.08.2023 16:34 Ответить
а хто вибрав зеленського, виростив олігархів і корупцію?
показать весь комментарий
11.08.2023 20:43 Ответить
пока руские не ударят по кому-то.кроме Украины так и будут выражать озабоченность.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:29 Ответить
пока українці не знищуть мавзолей антихриста ,до тих пір буде війна.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:33 Ответить
І то не факт, що буде гідна відповідь.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:56 Ответить
Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем и сказал, что страна находится в беде из-за слабого роста.
"Это не хорошо, потому что, когда плохие люди имеют проблемы, они делают плохие вещи", - сказал также Байден.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:33 Ответить
какой Бидон МудрОй
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
дураки не становятся президентами США.
только Украины. с ее мудрым наридом.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:44 Ответить
Ехххх, а були сподівання, що 2, судячи зі звуків на Київщині.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:34 Ответить
Я тоже два вылета ПВО слышал в Киеве
показать весь комментарий
11.08.2023 14:39 Ответить
звуков вылетов было гораздо больше чем 2.
и не факт что работали Патриоты. По звуку вылетов похоже что Ирисы.
а вот что до попаданий - тут не скажу. не понял.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:45 Ответить
Везёт вам. А у меня слуховой дальтонизм, и поэтому я не могу отличить фиолетовые вылеты ирисов от синих вылетов пэтриотов.
показать весь комментарий
11.08.2023 14:53 Ответить
Я слышал два вылета, и через пару секунд два взрыва. Ну может это были взрывы от звукового барьера, хз.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:00 Ответить
если упали недалеко от аэродрома значит там их сбили
показать весь комментарий
11.08.2023 14:47 Ответить
Якби збили, то про це вже, в "марахвоні" розповідала б Малярша, а так... Це може означати, що їхня точність недостатня чи введені координати цілі були трохи хибними. Зараз їх підкорегують ("добрі люди") і наступного разу вони будуть точнішими.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:03 Ответить
наступного разу по москве подкоректуют
показать весь комментарий
11.08.2023 15:13 Ответить
Ага, неподалік. Це як взагалі? Це як "частковий успіх"?
показать весь комментарий
11.08.2023 15:17 Ответить
не за баром , а неподалiк
показать весь комментарий
11.08.2023 15:19 Ответить
Залетіли з півночі, значить з бульбостану, але наші знову не хочуть зробити пред'яву лукашеску. Пох звідки їх вистрілили, цим нехай бульбаші опікуються і несуть відповідальність, якщо ракети залетіли в Україну з їхньої території.
показать весь комментарий
11.08.2023 15:06 Ответить
https://t.me/hyevuy_dnepr/57811 😁 Вибух безпілотника в москві транслювали в прямому ефірі
показать весь комментарий
11.08.2023 15:17 Ответить
Вони не просто так луплять по тому аєродрому який день.Скоріше за все шукають або бачили цікаві іграшки які прилетіли до нас.
показать весь комментарий
11.08.2023 16:27 Ответить
В 1й день,а це другий раз і зовсім по другій причині.
показать весь комментарий
11.08.2023 16:43 Ответить
 
 