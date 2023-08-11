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Суд Грузии оштрафовал участвовавшую в акции протеста в Батуми против лайнера из РФ украинку Чобанян, - СМИ

марина,чобанян,батуми

Суд города Батуми 11 августа оштрафовал на 28 300 гривен гражданку Украины Марину Чобанян за "неподчинение полиции" во время акции протеста против российского лайнера Astoria Grande с туристами из РФ 31 июля.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новости-Грузия.

На Марину Чобанян наложен штраф в размере 2 тысяч лари (около 28 300 гривен).

При этом суд снял с гражданки Украины обвинение в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанную в Батуми украинку отпустили, - спикер МИД Николенко (обновлено)

Женщина заявляла в суде, что безосновательное задержание было настолько агрессивным и внезапным, что она в первые секунды в шоке не поняла, что происходит и инстинктивно начала отмахиваться руками. Однако суд не принял во внимание ее аргументы.

"Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в "неповиновении законному требованию" полиции, которая не смогла доказать оснований для своих действий. Суд, сняв обвинения в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем "законное требование" (задержания – Ред.)?", – заявила Чобанян.

Напомним, 31 июля на акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батуми было задержано более 20 человек, среди которых двое граждан Украины.

Также читайте: "Русский корабль, иди нах#й!": в грузинском Батуми протестовали из-за прибытия круизного лайнера с российскими туристами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Грузия (4499) протест (5857) суд (25091) штраф (1285)


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Топ комментарии
+8
Якщо в грузин є гідність, то вони мають заплатити цей штраф до останнього ларі, бо це б мали вони всі виходити на протести проти присутності рашистів в Батумі, а не ця українка.
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11.08.2023 14:44
+8
Грузія вже анексована. Треба це визнати.
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11.08.2023 14:48
+7
Цей суд таке саме лайно як і вся прарасєйская грузинська теперішня влада...
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11.08.2023 14:47
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Якщо в грузин є гідність, то вони мають заплатити цей штраф до останнього ларі, бо це б мали вони всі виходити на протести проти присутності рашистів в Батумі, а не ця українка.
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11.08.2023 14:44 Ответить
бажано "срібниками Іуди"
2000 ларі по курсу зради якраз дорівнює 30 срібникам Іуди 😕

грузини вже забули як хлопці з УНА-УНСО бились разом з грузинами в Абхазії, а потім прикривали гірські перевали, через які із Сухумі втікали грузинські біженці 👿
Україна тоді послала свої гелікоптери для перекидання біженців через вже вкриті снігом перевали
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11.08.2023 15:52 Ответить
Цей суд таке саме лайно як і вся прарасєйская грузинська теперішня влада...
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11.08.2023 14:47 Ответить
Грузія вже анексована. Треба це визнати.
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11.08.2023 14:48 Ответить
Суд великою ложкою хапанув расейського гівна
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11.08.2023 14:54 Ответить
ти промазав статтею!
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11.08.2023 15:04 Ответить
відмітимо, - що на відміну від дружньої Польщі, де трошки зажорстко висловились про Напольйона, тут посла грузинського ніхто на ковьор не викликав.
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11.08.2023 15:02 Ответить
Цю владу вибрали у Грузії тому, що дуже хотіли повернення російських пісень у ресторани.
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11.08.2023 15:35 Ответить
"рузькіє туристи не пахнуть"

вирішили грузини 😕
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11.08.2023 15:54 Ответить
чем дальше, тем более Грузия становится ,, двужопой,,Стает вме более любимой девочкой России. Все меньше уважаю.
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11.08.2023 18:35 Ответить
Это какой то позор.
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11.08.2023 20:57 Ответить
 
 