Суд Грузии оштрафовал участвовавшую в акции протеста в Батуми против лайнера из РФ украинку Чобанян, - СМИ
Суд города Батуми 11 августа оштрафовал на 28 300 гривен гражданку Украины Марину Чобанян за "неподчинение полиции" во время акции протеста против российского лайнера Astoria Grande с туристами из РФ 31 июля.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новости-Грузия.
На Марину Чобанян наложен штраф в размере 2 тысяч лари (около 28 300 гривен).
При этом суд снял с гражданки Украины обвинение в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.
Женщина заявляла в суде, что безосновательное задержание было настолько агрессивным и внезапным, что она в первые секунды в шоке не поняла, что происходит и инстинктивно начала отмахиваться руками. Однако суд не принял во внимание ее аргументы.
"Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в "неповиновении законному требованию" полиции, которая не смогла доказать оснований для своих действий. Суд, сняв обвинения в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем "законное требование" (задержания – Ред.)?", – заявила Чобанян.
Напомним, 31 июля на акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батуми было задержано более 20 человек, среди которых двое граждан Украины.
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2000 ларі по курсу зради якраз дорівнює 30 срібникам Іуди 😕
грузини вже забули як хлопці з УНА-УНСО бились разом з грузинами в Абхазії, а потім прикривали гірські перевали, через які із Сухумі втікали грузинські біженці 👿
Україна тоді послала свої гелікоптери для перекидання біженців через вже вкриті снігом перевали
вирішили грузини 😕