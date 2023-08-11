Минобороны РФ об ударе по Запорожью: Били по базе "иностранных наемников"
Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска 10 августа в Запорожье ударили по базе, где якобы находились иностранные наемники.
Об этом говорится в заявлении министерства оккупантов, передает Цензор.НЕТ.
"В районе города Запорожья был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 августа войска РФ ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, погиб 1 человек.
Позже стало известно, что рашисты применили ракету "Искандер-К".
Координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что объект, куда попала российская ракета, был отелем, который часто использовали сотрудники ООН и других неправительственных организаций для поддержки пострадавших.
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+23 Oleksa Tomakh
показать весь комментарий11.08.2023 15:13
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+10 Александр Иванов #442761
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************, це що вам натiвськi вiйська *****?
Будьте ви проклятi - ********* руснява!!!
На 99,9% це якась ватна тварюка побачила там іноземців, навіть тих, хто там спілкувався не на українській чи російській, і злила кураторам з фсб. А ті іноземці могли бути ким завгодно.
Таких колаборантів треба саджати з конфіскацією майна на потреби ЗСУ - так, саме на ЗСУ, а не на чергове харчування та паливо вчетверо дорожче за ринкові ціни.
Только "око за око" - другого выхода у нас нет !