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Новости Война
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Минобороны РФ об ударе по Запорожью: Били по базе "иностранных наемников"

запоріжжя

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска 10 августа в Запорожье ударили по базе, где якобы находились иностранные наемники.

Об этом говорится в заявлении министерства оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

"В районе города Запорожья был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа войска РФ ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, погиб 1 человек.

Позже стало известно, что рашисты применили ракету "Искандер-К".

Координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что объект, куда попала российская ракета, был отелем, который часто использовали сотрудники ООН и других неправительственных организаций для поддержки пострадавших.

Также читайте: В ООН ошеломлены обстрелом гостиницы в Запорожье: Мы использовали его как базу во время поездок в город

Запорожье (2649) обстрел (27057) Минобороны рф (926)


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Топ комментарии
+23
Треба знести під корінь пару 24 поверхових будинків на мацкві і сказати, що там був шторм-зет
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11.08.2023 15:13
+12
В Україні іноземні найманці це лише російська "армія"...
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11.08.2023 15:18
+10
О, ООН виявляється шноземні найманці?
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11.08.2023 15:13
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Треба знести під корінь пару 24 поверхових будинків на мацкві і сказати, що там був шторм-зет
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11.08.2023 15:13 Ответить
О, ООН виявляється шноземні найманці?
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11.08.2023 15:13 Ответить
В Україні іноземні найманці це лише російська "армія"...
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11.08.2023 15:18 Ответить
Так, причому доволі безпринципні. Переважно п%здять за гроші, і нічого іншого корисного не роблять.
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11.08.2023 15:40 Ответить
Так-так, у нас ще найманці-марсіяни воюють. Тільки кацапи їх хрін знайдуть.
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11.08.2023 15:14 Ответить
Правда. ООН і є іноземними найманцями. Тільки кацапськими.
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11.08.2023 15:16 Ответить
натовскіє вайска
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11.08.2023 15:18 Ответить
Яка несподівана мета обстрілу кацапами цивільних об'єктів. І весь цей треш від почуття у цих недолюдків власної безкарності.
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11.08.2023 15:20 Ответить
****** брехлива москальня
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11.08.2023 15:21 Ответить
У Мережі з'явилося нове моторошне відео терористичної атаки російської армії ракетою "Іскандер-К" по готелю, де вдень працював дитячий літній табір. На щастя, на момент удару дітей уже забрали додому батьки.

https://t.me/Ukraine_365News/59244

************, це що вам натiвськi вiйська *****?
Будьте ви проклятi - ********* руснява!!!
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11.08.2023 15:25 Ответить
получается ракеты с северо-востока прилетели (азимут- где-то, север ростовской области или юг -воронежской, действительно, похоже были дозвуковые крылатые
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11.08.2023 17:11 Ответить
тримайтеся там, ООН, тепер ви іноземні найманці, рашка може й по штаб-квартирі в#*******...
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11.08.2023 15:27 Ответить
Шукайте навідників.
На 99,9% це якась ватна тварюка побачила там іноземців, навіть тих, хто там спілкувався не на українській чи російській, і злила кураторам з фсб. А ті іноземці могли бути ким завгодно.
Таких колаборантів треба саджати з конфіскацією майна на потреби ЗСУ - так, саме на ЗСУ, а не на чергове харчування та паливо вчетверо дорожче за ринкові ціни.
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11.08.2023 15:28 Ответить
Маю на увазі, не обов'язково там мали бути саме "негри", як вище написали.
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11.08.2023 15:31 Ответить
взагалі то власник того готелю свинособака яка щоб не попасти під санкції показала сбу турецький паспорт, мабуть повірили
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11.08.2023 15:41 Ответить
Добре що Зелений позакривав ракетні програми, ато зараз довелося б завдати удар у відповідь...
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11.08.2023 15:29 Ответить
Та фули, высокоточное кацапское оружие оно такое - куда попали там и штаб наемников....
Только "око за око" - другого выхода у нас нет !
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11.08.2023 15:29 Ответить
Это называется "поразили"????
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11.08.2023 15:37 Ответить
це русня передала вітання виборцям Богуслаева та партіі Ригіонів
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11.08.2023 16:45 Ответить
нет, в этом районе голосовали за евгения шевченка, но он мразь еще хуже богуслаева
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11.08.2023 17:15 Ответить
а хто то ж і за *********** голосував - то й що зараз кало-борант ))
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12.08.2023 12:08 Ответить
 
 