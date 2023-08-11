Минобороны РФ об ударе по Запорожью: Били по базе "иностранных наемников"

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска 10 августа в Запорожье ударили по базе, где якобы находились иностранные наемники.

Об этом говорится в заявлении министерства оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

"В районе города Запорожья был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа войска РФ ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, погиб 1 человек.

Позже стало известно, что рашисты применили ракету "Искандер-К".

Координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что объект, куда попала российская ракета, был отелем, который часто использовали сотрудники ООН и других неправительственных организаций для поддержки пострадавших.

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