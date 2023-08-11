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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ракетный удар по Ивано-Франковской области: "Кинжалы" были направлены на военный аэродром, - Игнат

ракета

Четыре ракеты "Кинжал", выпущенные врагом по Ивано-Франковской области утром 11 августа, были нацелены на военный аэродром и молодых пилотов, которые вскоре поедут на учебу в Европу.

Об этом в эфире телемарафона отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очередной удар террористов ракетами Х-47. Ракеты были направлены на военные аэродромы, которые под прицелом врага уже не первый месяц. И аэродром Староконстантинов (Хмельницкая область - ред.) больше всего сейчас переживает последствия ударов российских оккупантов. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их под новый тип самолета, западную технику, на F16 прежде всего. Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что одна ракета была сбита над Киевщиной, однако все "Кинжалы" направлялись на Ивано-Франковщину.

Также читайте: Утром рашисты выпустили 4 "Кинжала" по Украине, силы ПВО уничтожили одну ракету в Киевской области

Напомним, 11 августа около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.

Автор: 

обстрел (27057) ракеты (3567) Ивано-Франковская область (919) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+17
Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.

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11.08.2023 16:13
+12
Дебіли! Хто вам дозволив під час війни розповідати за тактику та стратегію ведення бойових дій Повітряними Силами ЗСУ?! Про підготовку пілотів?! Про плани та наміри?! З усіх шпарин лили, ідіоти!
Будете продовжувати у тому ж дусі - кацапи гатитимуть ракетами постійно, ці падли усе моніторять та дуже уважно вивчають інформпростір України! Максимальна тиша та секретність!
Війна - шлях обману (С)
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11.08.2023 16:36
+9
100% згоден. Задовбало вже що нас постійно виставляють якимись нікчемними, слабкими дегенератами, бідоськами і так далі. Кацапів треба ******* всюди і в будь-який час. А пілотів що кидають своїми обісратими ракетами по мирняку - ще й бажано на частини перед смертю пластать, по міліметрику плоті за раз. І то цього буде не достаньо.
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11.08.2023 16:12
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Кинжал влучив у приватний будинок - і один загиблий?! Царство йому Небесне, невинне дитя...
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11.08.2023 15:37 Ответить
по території вона влучила..., по території, мабуть дитина була десь на вулиці...
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11.08.2023 15:41 Ответить
Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.

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11.08.2023 16:13 Ответить
Після таких суперзусиль і затрат що саме ви хочете обстрілювати у відповідь? І яка буде конкретна користь для фронта від таких "акцій возмєздія"? Тільки посприяти кацаппропаганді?
Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало?
Ви реально думаєте, що якщо щось буде вибухати а росії, то вони припинять обстріли?! Та їм всім взагалі пох! Невже ви не розумієте - з яким лайном Україна має справу?
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11.08.2023 17:22 Ответить
"Ви реально думаєте, що якщо щось буде вибухати а росії, то вони припинять обстріли?! Та їм всім взагалі пох! Невже ви не розумієте - з яким лайном Україна має справу?" - це цитата. Ну, не скажіть. Злочинця розбещує якраз відсутність покарання.
"Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало"- це цитата. В той час точність попадання була низька, але по Лондону попало декілька тисяч ракет. Це дало руйнування і тисячні жертви. У Гітлера моральний рівень " обліко морале" був приблизно як тепер у Пуйла.
"Після таких суперзусиль і затрат що саме ви хочете обстрілювати у відповідь? І яка буде конкретна користь для фронта від таких "акцій возмєздія"? Тільки посприяти кацаппропаганді?"-це цитата.
Що в Росії вже немає що обстрілювати ракетами? Якщо будуть зруйновані військові заводи, бази, казармиі т.д. то буде користь і фронту і немала. Як це може посприяти кацаппропаганді- це для мене логічна загадка. Поясніть цей кульбіт вашої логіки.
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11.08.2023 19:13 Ответить
Нагадай, коли востаннє в США був президент-не маразматик? А українська вата ту маячню ще й плюсує...

При президенті-республіканці Дж. Буші кацапи окупували частину Грузії - США навіть санкції не ввели.
І саме республіканцю Бушу, який так сміливо провів військову операцію в Іраку, #уйло сказав, що Україна - не країна і що він її знищить у разі вступу в НАТО. Щось сміливий республіканець Буш тоді язика у дупу встромив. Посилання: https://www.unian.ua/politics/108324-putin-ti-j-rozumiesh-djordj-scho-ukrajina-tse-navit-ne-derjava.html [1] https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/04/7/4437118/ [2] https://nv.ua/world/geopolitics/putin-kondoliza-rays-vspomnila-ob-otvratitelnyh-slovah-putina-na-sammite-nato-2008-goda-poslednie-novosti-50327141.html [3]
При президенті-республіканці Трампі Україні надали Джавеліни із забороною використовувати в зоні АТО/ООС. Годі казати, що при сміливому республіканці Трампі за кацапами залишились всі окуповані території.
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11.08.2023 17:57 Ответить
Ти прав, еліті США треба переглянути вікові вимоги до своїх президентів. Раніше в них були більш молоді президенти: Ніксон, Джонсон, Кеннеді, Картер, Буш-молодший. Що стосується Леоніда Ілліча Байдена, то він давно живе в країні розових поні: здоровається з пустотою, не може знайти вихід зі сцени, регулярно падає на трапі літака, навіть, з велосипеда.
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11.08.2023 19:20 Ответить
Навіщо писати ,що там молоді пілоти?
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11.08.2023 15:40 Ответить
Думаю, деза.
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11.08.2023 15:41 Ответить
точно деза - бо молодих пілотів на Ф16 треба буде кілька років навчати - тому перевчатися за укороченою шестимісячною програмою пошлють вже досвідчених пілотів
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11.08.2023 16:28 Ответить
Якби вони цього не знали, то не фігачили б ракетами по якомусь другорядному аеродрому
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11.08.2023 16:26 Ответить
Дійсно,чому молодих і перспективних не тримати десь у Польщі...?
Де значно безпечніше...
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11.08.2023 16:40 Ответить
Сьогодні з заяви Ігната незрозуміло чи підло і підступно ворог намагався вбити наших молодих пілотів, чи це звичайний воєнний прийом, яким ми також мали б користуватись постійно.
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11.08.2023 15:41 Ответить
згадайте, що зараз йде війна й можете розвинути тему про пілотів...
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11.08.2023 15:43 Ответить
Я тому й написав допис. Тому що зараз війна, а пан Ігнат та йому подібні дуже вже часто вживають в своїх заявах про підступність, підлість ворога коли він таємно вночі насилає ракети, коли всі бійці, курсанти солодко сплять. Тобто, ми такими мальчіками в воєнних трусіках починаємо виглядати. Це все замість того, щоб упи здячить у відповідь по таким самим пілотам чи молодим кацапським морякам. У відповідь. Вночі. Підло і нагло. Хай дохнуть.
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11.08.2023 16:00 Ответить
100% згоден. Задовбало вже що нас постійно виставляють якимись нікчемними, слабкими дегенератами, бідоськами і так далі. Кацапів треба ******* всюди і в будь-який час. А пілотів що кидають своїми обісратими ракетами по мирняку - ще й бажано на частини перед смертю пластать, по міліметрику плоті за раз. І то цього буде не достаньо.
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11.08.2023 16:12 Ответить
В Україні не має ракет здатних уразити ціль на 1000-2000км
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11.08.2023 16:27 Ответить
А що, ******* тільки ракетами?
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11.08.2023 16:41 Ответить
Воно все розляпало,забув як звучить анекдот про Чугуїв.
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11.08.2023 17:10 Ответить
Просто згадайте перші дні повномаштабної, і фото подоляка і арахамії в соцмережах на фоні Яворівського полігону куди потім прилктіли ракети
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13.08.2023 00:09 Ответить
Дебіли! Хто вам дозволив під час війни розповідати за тактику та стратегію ведення бойових дій Повітряними Силами ЗСУ?! Про підготовку пілотів?! Про плани та наміри?! З усіх шпарин лили, ідіоти!
Будете продовжувати у тому ж дусі - кацапи гатитимуть ракетами постійно, ці падли усе моніторять та дуже уважно вивчають інформпростір України! Максимальна тиша та секретність!
Війна - шлях обману (С)
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11.08.2023 16:36 Ответить
Він розповідає те, що хоче чути ворог. Хай думає так. А пілоти, скоріш за все, вже потихеньку навчаються.
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11.08.2023 17:36 Ответить
дуже уважно вивчають інформпростір України

Отнюдь. Если бы изучали - сюда бы ни одна ракета не прилетела, потому что знали бы - они у них закончились, еще в прошлом году, а новых нет - санкции.


Страна без науки, производства и космической группировки спутников, с паравознюками во власти всерьез считает, что ракеты наводятся по новостям да соцсетям.
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11.08.2023 18:23 Ответить
А чого ігнат мовчить про те ,що сьогодні так ******* в хмельницькій області???
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11.08.2023 17:47 Ответить
 
 