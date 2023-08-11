Ракетный удар по Ивано-Франковской области: "Кинжалы" были направлены на военный аэродром, - Игнат

Четыре ракеты "Кинжал", выпущенные врагом по Ивано-Франковской области утром 11 августа, были нацелены на военный аэродром и молодых пилотов, которые вскоре поедут на учебу в Европу.

Об этом в эфире телемарафона отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это очередной удар террористов ракетами Х-47. Ракеты были направлены на военные аэродромы, которые под прицелом врага уже не первый месяц. И аэродром Староконстантинов (Хмельницкая область - ред.) больше всего сейчас переживает последствия ударов российских оккупантов. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их под новый тип самолета, западную технику, на F16 прежде всего. Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что одна ракета была сбита над Киевщиной, однако все "Кинжалы" направлялись на Ивано-Франковщину.

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Напомним, 11 августа около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.