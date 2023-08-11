Ракетный удар по Ивано-Франковской области: "Кинжалы" были направлены на военный аэродром, - Игнат
Четыре ракеты "Кинжал", выпущенные врагом по Ивано-Франковской области утром 11 августа, были нацелены на военный аэродром и молодых пилотов, которые вскоре поедут на учебу в Европу.
Об этом в эфире телемарафона отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это очередной удар террористов ракетами Х-47. Ракеты были направлены на военные аэродромы, которые под прицелом врага уже не первый месяц. И аэродром Староконстантинов (Хмельницкая область - ред.) больше всего сейчас переживает последствия ударов российских оккупантов. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их под новый тип самолета, западную технику, на F16 прежде всего. Таким образом, враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники", - подчеркнул Игнат.
Он отметил, что одна ракета была сбита над Киевщиной, однако все "Кинжалы" направлялись на Ивано-Франковщину.
Напомним, 11 августа около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.
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Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало?
Ви реально думаєте, що якщо щось буде вибухати а росії, то вони припинять обстріли?! Та їм всім взагалі пох! Невже ви не розумієте - з яким лайном Україна має справу?
"Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало"- це цитата. В той час точність попадання була низька, але по Лондону попало декілька тисяч ракет. Це дало руйнування і тисячні жертви. У Гітлера моральний рівень " обліко морале" був приблизно як тепер у Пуйла.
"Після таких суперзусиль і затрат що саме ви хочете обстрілювати у відповідь? І яка буде конкретна користь для фронта від таких "акцій возмєздія"? Тільки посприяти кацаппропаганді?"-це цитата.
Що в Росії вже немає що обстрілювати ракетами? Якщо будуть зруйновані військові заводи, бази, казармиі т.д. то буде користь і фронту і немала. Як це може посприяти кацаппропаганді- це для мене логічна загадка. Поясніть цей кульбіт вашої логіки.
При президенті-республіканці Дж. Буші кацапи окупували частину Грузії - США навіть санкції не ввели.
І саме республіканцю Бушу, який так сміливо провів військову операцію в Іраку, #уйло сказав, що Україна - не країна і що він її знищить у разі вступу в НАТО. Щось сміливий республіканець Буш тоді язика у дупу встромив. Посилання: https://www.unian.ua/politics/108324-putin-ti-j-rozumiesh-djordj-scho-ukrajina-tse-navit-ne-derjava.html [1] https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/04/7/4437118/ [2] https://nv.ua/world/geopolitics/putin-kondoliza-rays-vspomnila-ob-otvratitelnyh-slovah-putina-na-sammite-nato-2008-goda-poslednie-novosti-50327141.html [3]
При президенті-республіканці Трампі Україні надали Джавеліни із забороною використовувати в зоні АТО/ООС. Годі казати, що при сміливому республіканці Трампі за кацапами залишились всі окуповані території.
Де значно безпечніше...
Будете продовжувати у тому ж дусі - кацапи гатитимуть ракетами постійно, ці падли усе моніторять та дуже уважно вивчають інформпростір України! Максимальна тиша та секретність!
Війна - шлях обману (С)
Отнюдь. Если бы изучали - сюда бы ни одна ракета не прилетела, потому что знали бы - они у них закончились, еще в прошлом году, а новых нет - санкции.
Страна без науки, производства и космической группировки спутников, с паравознюками во власти всерьез считает, что ракеты наводятся по новостям да соцсетям.