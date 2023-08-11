"ЕС" готовит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака, который выехал из Украины в США и получал зарплату

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует постановление об увольнении Юрия Буглака, который до полномасштабного вторжения выехал из Украины и не возвращается, с должности члена ЦИК.

Об этом идет речь в заявлении политсили, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики.

Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями", - говорится в сообщении.

Во фракции также подчеркнули, что это касается и силовых органов.

"В частности, Государственное бюро расследований должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве, представляя свои позиции в судах столицы, а не в Лычаковском суде города Львова, как это продолжается до сих пор", - подытожили в ЕС".

Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

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