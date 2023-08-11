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"ЕС" готовит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака, который выехал из Украины в США и получал зарплату

булгак

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует постановление об увольнении Юрия Буглака, который до полномасштабного вторжения выехал из Украины и не возвращается, с должности члена ЦИК.

Об этом идет речь в заявлении политсили, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики.

Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями", - говорится в сообщении.

Во фракции также подчеркнули, что это касается и силовых органов.

"В частности, Государственное бюро расследований должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве, представляя свои позиции в судах столицы, а не в Лычаковском суде города Львова, как это продолжается до сих пор", - подытожили в ЕС".

Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Также читайте: Член ЦИК Буглак выехал до вторжения и живет в США, за это время получил 1,5 млн грн из бюджета, - СМИ. ФОТО

Автор: 

увольнение (2676) ЦИК (3644) Буглак Юрий (5) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+13
Правильна реакція здорового організму на гниль!
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11.08.2023 15:45
+13
Схоже що у нас два "трудових кодекси". Один для номенклатури а інший для народу. За "номенклатурним кодексом" можна півтора року отримувати зарплатню і не працювати взагалі, а за "народним" звільняють негайно та ще й по "статті". А куди дивились члени Європейської Солідарності спостерігаючи "оце"? А роботодавець - ЦВК - нічого не помічав і тупо платив зарплату, та ще й мабуть з надбавками "за інтенсивність праці"... Система гнила...
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11.08.2023 15:52
+11
О, а ЄС 500 днів про це не знало? Петро, Петро.....
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11.08.2023 15:57
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Правильна реакція здорового організму на гниль!
Слава Україні!
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11.08.2023 15:45 Ответить
трошки пізнувато, зважаючи що цей хряк ненажерливий в цвк саме від єс
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11.08.2023 17:42 Ответить
ЧЛЕН ЦИК не работал (!!) , а какие ****** и за что платили ему зарплату ??? ( о них молчат !! )
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11.08.2023 19:44 Ответить
Схоже що у нас два "трудових кодекси". Один для номенклатури а інший для народу. За "номенклатурним кодексом" можна півтора року отримувати зарплатню і не працювати взагалі, а за "народним" звільняють негайно та ще й по "статті". А куди дивились члени Європейської Солідарності спостерігаючи "оце"? А роботодавець - ЦВК - нічого не помічав і тупо платив зарплату, та ще й мабуть з надбавками "за інтенсивність праці"... Система гнила...
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11.08.2023 15:52 Ответить
Що Клован, що Петя... їм дуже далеко до простої людини. Люди для них це електорат, який до корита пропуск дає.
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11.08.2023 17:03 Ответить
зедЕрьмаківці ФАС!
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11.08.2023 15:53 Ответить
О, а ЄС 500 днів про це не знало? Петро, Петро.....
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11.08.2023 15:57 Ответить
От вже і винних знайшли
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11.08.2023 16:23 Ответить
https://rus.lb.ua/file/person/3726_buglak_yuriy_aleksandrovich.html Юрій Буглак (345 "за") - квота "ЄС"
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11.08.2023 16:52 Ответить
Бо це нога - того, кого треба, нога!! Панімать нада!!
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11.08.2023 16:53 Ответить
А звідки Порошенко міг знати, що робиться у Центральної виборчий комісії? Який стосунок до ЦВК має народний депутат Порошенко?
Ця комісія навіть не підзвітна Раді.
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11.08.2023 18:11 Ответить
Звільнення та призначення кожного депутата проходить через ЦВК. Між виборами , які проходять планово , цей процес теж триває. Депутати уходять , на їх місце призначають інших. Без ЦВК цей процес був би неможливий .
І ось питання. Як цей діяч півтора року працював "удальонно" , не відривая заду від теплого Маямі , а рила від корита?
Усі все знали. Усіх все влаштовувало .
Тому що самі такіж як він.
І ті , що з влади , і ті що з опозиції.
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11.08.2023 19:05 Ответить
мля, вражає їхня "необізнаність" про свого колегу, всі все знають, але нічого не роблять до цієї пори, поки не засвітився, а раптом "праканаєт" тоді все ок
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11.08.2023 16:06 Ответить
Так це тєло не депутат. У нього є начальник - голова цвк. Чому голова цвк мовчав до цих пір? Чи може він у схемі?
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11.08.2023 16:41 Ответить
Він його сусід по Флориді, зараз вагітний і теж збирається в дікретну відпустку !
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11.08.2023 17:20 Ответить
З усією повагою до ЄС, але це просто пук і більш нічого.
Він же в декрет пішов з березня, то звільнення буде незаконним.
А до цього він "активно трудився на удальонці", як і тисячі українців.
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11.08.2023 16:07 Ответить
Такое... Раньше, типа, не знали? Да и что ему предъявить? Он на удаленке работал, сейчас это сплошь и рядом.
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11.08.2023 16:11 Ответить
"ЄС" сором'язливо змовчала, що цей член ЦВК призначений за її поданням, натомість пустила димову завісу щодо ДБР (авжеж, хай повертаються до Києва, де кожний клан має "своїх" суддів).
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11.08.2023 16:31 Ответить
А цього мудака начальник не порошенко, а голова цвк. Тому до нього і питання
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11.08.2023 16:42 Ответить
https://rus.lb.ua/file/person/3726_buglak_yuriy_aleksandrovich.html Юрій Буглак (345 "за") - квота "ЄС"
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11.08.2023 16:53 Ответить
а чому ЄС, не ініціює розпустит ЦВК, на час військового стану
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11.08.2023 16:40 Ответить
ннуу....
таке скажеш.
в хазяйстві все згодиться.
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11.08.2023 16:58 Ответить
смешно,мы не знали но мы исправимся,не важно кто им командовал сейчас,важно кто его рекомендовал и привел,начинаете спрыгивать
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11.08.2023 17:05 Ответить
а гроші платників податків хто буде повертати?

всіх злочинців тільки звільняють,
вигідна «робота» - накрав, звільнили і їдь на всі чотири сторони
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11.08.2023 17:05 Ответить
может на примере военкомов и депутатов заменить , и отправить мясом на фронт .... как так - 1,5 года не появлялся на работе и зарплату получал ..............
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11.08.2023 17:08 Ответить
Режут "кабанчика" перед возможными выборами, ради рейтинга!
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11.08.2023 18:32 Ответить
Цей кадр, - не простий кадр. Він 10 років керував кіпрським офшором Порошенка.
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka



«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.
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11.08.2023 20:19 Ответить
з дупи вийняв цю газетку?
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12.08.2023 10:23 Ответить
Если бы не схемы то этот гондон и дальше жировал на деньги из бюджета.
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11.08.2023 21:04 Ответить
ПЕРВЫЙ БЕРЕМЕННЫЙ ДЕПУТАТ! РАДУЙТЕСЬ"
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11.08.2023 22:37 Ответить
 
 