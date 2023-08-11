"ЕС" готовит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака, который выехал из Украины в США и получал зарплату
Фракция "Европейская Солидарность" инициирует постановление об увольнении Юрия Буглака, который до полномасштабного вторжения выехал из Украины и не возвращается, с должности члена ЦИК.
Об этом идет речь в заявлении политсили, передает Цензор.НЕТ.
"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики.
Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями", - говорится в сообщении.
Во фракции также подчеркнули, что это касается и силовых органов.
"В частности, Государственное бюро расследований должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве, представляя свои позиции в судах столицы, а не в Лычаковском суде города Львова, как это продолжается до сих пор", - подытожили в ЕС".
Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.
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Слава Україні!
Ця комісія навіть не підзвітна Раді.
І ось питання. Як цей діяч півтора року працював "удальонно" , не відривая заду від теплого Маямі , а рила від корита?
Усі все знали. Усіх все влаштовувало .
Тому що самі такіж як він.
І ті , що з влади , і ті що з опозиції.
Він же в декрет пішов з березня, то звільнення буде незаконним.
А до цього він "активно трудився на удальонці", як і тисячі українців.
таке скажеш.
в хазяйстві все згодиться.
всіх злочинців тільки звільняють,
вигідна «робота» - накрав, звільнили і їдь на всі чотири сторони
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka
«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.