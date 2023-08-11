Минреинтеграции опровергло информацию о ликвидации Офиса уполномоченного по пропавшим без вести

Информация о ликвидации Офиса уполномоченного по пропавшим без вести не соответствует действительности, обсуждается межведомственное перераспределение функций с целью повышения эффективности работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В СМИ появились сообщения о якобы ликвидации должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Эта информация не соответствует действительности. Институт Уполномоченного закреплен в Законе Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера состоялось межведомственное совещание, в ходе которого рассматривался вопрос о переходе функционала в отношении пропавших без вести от Минреинтеграции в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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"Такая идея обсуждается в свете того, что указанные ведомства институционально лучше приспособлены для выполнения функций по пропавшим без вести. МВД отвечает за ведение реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Также МВД имеет розыскные возможности. У Минобороны есть возможности по поиску тел погибших в районах боевых действий. А у Координационного штаба есть опыт по возвращению как пленных, так и тел погибших защитников. Следовательно, обсуждается межведомственное перераспределение функций с целью повышения эффективности работы", - отметили в Минреинтеграции.

Отмечается, что на совещании никак не шла речь о ликвидации должности Уполномоченного или об увольнении Олега Котенко. Наоборот, участники совещания согласились с мнением вице-премьера Ирины Верещук, что в случае перехода функционала от Минреинтеграции в другие ведомства очень важно сохранить действующий коллектив, наработки и качество работы.

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Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что Кабинет Министров решил ликвидировать Офис Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.