В Коломыйской громаде в Ивано-Франковской области объявили двухдневный траур после ракетного обстрела

В Коломые на Прикарпатье 12 и 13 августа объявили днями траура по ребенку, которого убила российская ракета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил коломыйский городской голова Богдан Станиславский.

"Из-за российской ракеты погиб восьмилетний Володя. Во время удара он находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения. Ребенка пытались спасти, но, к сожалению… 12 и 13 августа - в Коломыйской громаде объявлены дни траура по погибшему мальчику", - написал Станиславский.

По его информации, мальчик родом из села Ценява, он с родителями переехал в Коломыю.

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"Окончил у нас садик, а потом пошел учиться в лицей №2. В этом году завершил второй класс. Был очень любознательным, старательным и веселым ребенком. Это страшная и очень болезненная утрата", - добавил Станиславский.

Он выразил соболезнования семье погибшего. Педагоги Коломыи тоже выразили соболезнование семье мальчика.

Напомним, 11 августа около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.