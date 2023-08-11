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Новости
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В Коломыйской громаде в Ивано-Франковской области объявили двухдневный траур после ракетного обстрела

франківщина

В Коломые на Прикарпатье 12 и 13 августа объявили днями траура по ребенку, которого убила российская ракета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил коломыйский городской голова Богдан Станиславский.

"Из-за российской ракеты погиб восьмилетний Володя. Во время удара он находился во дворе и получил многочисленные осколочные ранения. Ребенка пытались спасти, но, к сожалению… 12 и 13 августа - в Коломыйской громаде объявлены дни траура по погибшему мальчику", - написал Станиславский.

По его информации, мальчик родом из села Ценява, он с родителями переехал в Коломыю.

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"Окончил у нас садик, а потом пошел учиться в лицей №2. В этом году завершил второй класс. Был очень любознательным, старательным и веселым ребенком. Это страшная и очень болезненная утрата", - добавил Станиславский.

Он выразил соболезнования семье погибшего. Педагоги Коломыи тоже выразили соболезнование семье мальчика.

Напомним, 11 августа около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробалистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Погиб 8-летний мальчик.

Автор: 

Коломыя (42) обстрел (27057) траур (227) Ивано-Франковская область (919)


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Прийми, Господи, світлу дитячу душу до Царства Небесного!
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11.08.2023 18:16 Ответить
Таке читати важко. Думати про такі звірства неможливо, Вічна Пам'ять, Янголятку
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11.08.2023 18:20 Ответить
Мразі напишуть що вбили 40 військових і натівських інструкторів і 70 поранили.
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11.08.2023 18:41 Ответить
Прячьте детей по подвалам при тревоге.... Потом будете волосы рвать на себе.
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11.08.2023 18:57 Ответить
В знайомих куми, дитина почала заїкатись після місяця в бабусі, яка кожної тривоги будила дитину і тягнула в бомбосховище.
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11.08.2023 21:43 Ответить
Читала і слухала місцеві пльотки. Місцеві звинувачують не кацапів. Місцеві звинувачують і кленуть Україну. Я в афує...
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Мабуть Ви не раз чули: "А шляк би вже трафив тоту Україну!"
Бог дослухався до прохань побожних галичан...
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11.08.2023 19:31 Ответить
покажете першоджерело, чи як завжди?
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11.08.2023 20:24 Ответить
Медики боролись за його життя більше 2 годин
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11.08.2023 20:02 Ответить
 
 