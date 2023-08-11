Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно в пределах Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно на территории Украины.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дальнобойные ракеты доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Как Taurus так и ATACMS будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность действия ракет, тем короче война", - говорится в сообщении.
Напомним, Spiegel писал, что Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.
В то же время Bild сообщал, что Германия пока не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus.
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Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.
Да ты точно Ваилий.
Прізвище боневтіка я спеціально для тебе звідти прибрав, тролю ))
Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.
Что, что-то дошло, да Вася? А 9 лет этого не видел? Что с глазами? И где ты, лично ты, был на фронте? Ты же о войне рассуждаешь...
Він своїм відомством не управляє,згідно службових обовязків,віддавши керівництво в руки того,кого в народі знають,як "козирь".
Керує всім жОПа в якій Боневтік грає роль президента.
Обгородили Україну червоними прапорцями. Атакувати орду на їх територіях не можна, лукашенка вбити не можна, стріляти по території макшанії не можна.
Щось зовсім все запутали в кварталі95.
Всё правильно, только некоторые ракеты перед использованием можно разобрать, добавить топлива, поставить на всех деталях штампы "Made in Ukraine" - и послать "куда глаза глядят" - на нефте - и бензохранилища, на аэродромы, военные заводы, склады с боеприпасами и т.д.. )