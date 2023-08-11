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Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно в пределах Украины

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно на территории Украины.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дальнобойные ракеты доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Как Taurus так и ATACMS будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность действия ракет, тем короче война", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Бундестаге призывают Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus: Они нужны срочно

Напомним, Spiegel писал, что Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.

В то же время Bild сообщал, что Германия пока не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus.

Автор: 

Германия (6947) крылатые ракеты (879) Кулеба Дмитрий (2880) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+8
модулі наведення дайте, ми їх у С-200 запхаємо.
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11.08.2023 18:23
+7
головне щоб таке Залужний не обіцяв
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11.08.2023 18:26
+6
4 хвилини назад цей ресурс має уже іншу інформацію, тим паче, зброя,яку передали ЗСУ, є уже зброєю України, а там як Залужний скаже. Газети нехай пишуть, а орки начуваються
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11.08.2023 18:22
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Правила форума Совет форумчан
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11.08.2023 18:20 Ответить
4 хвилини назад цей ресурс має уже іншу інформацію, тим паче, зброя,яку передали ЗСУ, є уже зброєю України, а там як Залужний скаже. Газети нехай пишуть, а орки начуваються
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11.08.2023 18:22 Ответить
Верно,делай с ней шо хош, просто больше ничего не подарят и тогда в атаку с асфальтом и барабанами.
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11.08.2023 19:24 Ответить
Так це слова не мої а донорів.
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11.08.2023 19:42 Ответить
Это хозяева вещи и если ты ею не по их желанию пользоваться будешь,больше ничего не получишь.
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11.08.2023 19:50 Ответить
Такими темпами через некоторое время "хазяева вещей " будут делать то что им им скажут их хазяева кацапо-орки.
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11.08.2023 20:58 Ответить
модулі наведення дайте, ми їх у С-200 запхаємо.
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11.08.2023 18:23 Ответить
головне щоб таке Залужний не обіцяв
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11.08.2023 18:26 Ответить
Для чого ці публічні виправдання? Це щось змінить в договорніках між кацапами та Заходом? По навчанню наших пілотів до наступного літа позиція нашої "перемоги" зрозуміла.
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11.08.2023 18:26 Ответить
Хватит уже про пилотов. Цикл стандартного обучения 9 месяцев. Не умеете гуглить? А с ATACMS Залужный решит как применять.
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11.08.2023 18:37 Ответить
Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.
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11.08.2023 18:43 Ответить
Война идет 9 лет, научись все-таки гуглить.
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11.08.2023 18:44 Ответить
В целом - да 9 лет. Широкомасштабная - 1,5 года. Это как-то меняет ситуацию по очевидному затягиванию возможности начала обучения пилотов? О чем ты решил со мной поспорить?
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11.08.2023 18:54 Ответить
Это меняет все, абсолютно все! Для тебя война полтора года и на диване, а для родственников погибших и покалеченных воинов есть разница, кацапчик.
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11.08.2023 18:57 Ответить
Кацапчик пока здесь ты. Я на твоём кацапском тебе отвечаю, как ты меня спросил. Включай мозги, если они у тебя остались. И не пиши больше чушь со своего дивана
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11.08.2023 19:02 Ответить
Вася, включай мозги и считай. "2023 минус 2014". Ты такой тупой, что даже это посчитать не можешь? Я даже про месяцы не спрашиваю, Василий...
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11.08.2023 19:08 Ответить
Я вижу, у тебя совсем проблемы с восприятием информации. Я где-то с тобой спорил по поводу 9 лет? Читай по слогам, если совсем все плохо. Может рядом кто-то есть, кто читать умеет. Дай ему, тебе прочтёт, что я написал
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11.08.2023 19:12 Ответить
Pavel Bortsevych
Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.

Да ты точно Ваилий.
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11.08.2023 19:16 Ответить
У тебя точно проблемы. Ты только по частям научился читать. Привожу дальше, что я тебе ранее ответил: "В целом - да 9 лет. Широкомасштабная - 1,5 года" )))
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11.08.2023 19:19 Ответить
Найди мне в интернете понятие "широкомасштабная война" или "Полномасштабная война" . Как-то пытался для таких тупо одаренных как ты найти. Но в ссылках только слова зеледента, что не есть аксиомой. Поищи, дай ссылочку, ты же умный, Вася.
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11.08.2023 19:25 Ответить
Понятно. Недаром, говорят, что не надо спорить с идиотами. Я тебе больше скажу, ты в этом споре одержал победу! Можешь дальше не продолжать
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11.08.2023 19:39 Ответить
Спасибо, рабссиянин. Это отрицательное наступление или добровольный жест воли?
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11.08.2023 19:43 Ответить
Кинул ссылку или тебе тоже боневтик мерещится?
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11.08.2023 20:02 Ответить
Вася, ты еще тут? Ноут не перегрелся от поиска? Что, везде фамилия Зеленский?
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11.08.2023 19:41 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014)


Прізвище боневтіка я спеціально для тебе звідти прибрав, тролю ))
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11.08.2023 19:51 Ответить


Гуглить я умею. Наши пилоты не вчера родились, при том, что война уже 1,5 года идёт.

Что, что-то дошло, да Вася? А 9 лет этого не видел? Что с глазами? И где ты, лично ты, был на фронте? Ты же о войне рассуждаешь...
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11.08.2023 20:10 Ответить
Где служил, Вася, если ты мне ссылку кидаешь про АТО? Я там был, а где ты был, рашоттроллик?
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11.08.2023 20:29 Ответить
Ох ты и упоротый. Ты мне ***** напоминаешь. Оно войну начало, обосралось. А теперь не знает, как ему свою морду сохранить, продолжая заниматься террором. Так и ты в нашем диалоге.
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11.08.2023 20:35 Ответить
Где служил, Вася, если ты мне ссылку кидаешь про АТО? Я там был, а где ты был, рашотрроллик? Ты тупой как рашист, Вася. Ну вот сколько тебе Бортников платит. Только не делай из себя дурака, рашотроллик, что не знаешь кто такой Бортников.
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11.08.2023 20:42 Ответить
Я с твоим шефом не знаком.
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11.08.2023 20:55 Ответить
Иди в жопу, рашист. И не забудь поделится гонораром от ФСБ со своей самочкой. Знаете, рашотролли, на чем вы палитесь?
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11.08.2023 21:04 Ответить
На чем ты палишься я и все, кто это читает, уже увидели, начиная с твоей регистрации на этом сайте. Не надо писать о своем опыте заработка и дележа. Это никому неинтересно. И так все понятно. Как говорят у тебя на родине, в твоей кацапской недоимперии - на воре и шапка горит. Так что бот иди отсюда. Свои 15 руб. лови в другом месте. Здесь водки нет.
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11.08.2023 21:35 Ответить
Рашист, ты и расценки в рублях знаешь? Супер!!! И ты за такие копейки позоришься сдесь? Иди в рашоармию, там за твой трупик Ладу обещают... Или уже не обещают? Почему вы такие тупые, рашисты?
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11.08.2023 21:42 Ответить
О том, что вам платят давно всем известно. Только ты тупой этого еще не догнал. Будешь тупить - выгонят из фсб и отправят на убой под Бахмут. Так что хватит показывать свою убогую тупость.
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11.08.2023 21:48 Ответить
Где служил, Вася? Я в 204 БрТа. А ты в каком подразделении? Насыпай, рашотроллик.
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11.08.2023 21:53 Ответить
Ты дальше продолжаешь? Может я не прав? Вам, наоборот, за тупость прибавку дают или выслугу? Стоп, меня осенило. Тебе за каждый мой ответ, наверное, капает от фсбшных кураторов. Теперь понятно. Больше тебе не обломится
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11.08.2023 22:03 Ответить
Паша, всего один ворос: кто ты и где ты сейчас? На фронте? Был там? Служил в авиации? Кем?
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11.08.2023 22:08 Ответить
А как известно Белгород, Ростов, Кубань - это Украина
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11.08.2023 18:35 Ответить
Ця вся історія з літаками та ракетами схожа на дитячу гру в собачку, коли один одному перекидають м'ячик, а третій по середині намагаєтья його піймати. Кулеба з боневтіком зараз по середині. Щиро вдячний недолугим виборцям
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11.08.2023 18:41 Ответить
Може, партнери перейшли на правила гри кварталу95, який все обіцяє але нічого не робить?
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11.08.2023 18:58 Ответить
Хто-хто,а Кулеба дуже в курсі того.
Він своїм відомством не управляє,згідно службових обовязків,віддавши керівництво в руки того,кого в народі знають,як "козирь".
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11.08.2023 18:46 Ответить
Шановні пані та панове , кордони України визначені нашим славнем -" Від Сяну до Дону " !
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11.08.2023 18:51 Ответить
Статисти грають ролі кабміну, міністра закордонних справ, депутатів Ради.
Керує всім жОПа в якій Боневтік грає роль президента.
Обгородили Україну червоними прапорцями. Атакувати орду на їх територіях не можна, лукашенка вбити не можна, стріляти по території макшанії не можна.
Щось зовсім все запутали в кварталі95.
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11.08.2023 18:56 Ответить
Ставлю себе на місце німця та американця і читаю коментарі - мда. Коли вже українці навчаться не жартувати у таких темах, а лицемірно відстоювати ті заяви що вигідні так як це роблять росіяни...
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11.08.2023 19:19 Ответить
ніхто і ніколи не вірив і не буде вірити запевненням влади.котра зрадила власний народ
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11.08.2023 19:28 Ответить
"Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно в пределах Украины".
Всё правильно, только некоторые ракеты перед использованием можно разобрать, добавить топлива, поставить на всех деталях штампы "Made in Ukraine" - и послать "куда глаза глядят" - на нефте - и бензохранилища, на аэродромы, военные заводы, склады с боеприпасами и т.д.. )
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11.08.2023 19:52 Ответить
тю, як раз повід у кацапів сперти десь атамкс і орать, що по ним стріляли укри саме цим! навіть і не мати його, блефувати вони вміють.
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11.08.2023 20:33 Ответить
Типу Кулєба такий весь при ділах, за щось відповідає, за щось прослідкує, щось може гарантувати. Цирк, і собачка Кулєба з хазяїном Єрмаком показують чудеса слухняності.
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11.08.2023 20:42 Ответить
Залужному виднее где и как их использовать.
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11.08.2023 21:26 Ответить
Хто він такий щоб давати такі обіцянки у нього в МЗС дермак керуе а він лізе в военні справи
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11.08.2023 21:38 Ответить
 
 