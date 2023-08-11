"Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно в пределах Украины".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что ATACMS и Taurus будут использоваться исключительно на территории Украины.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дальнобойные ракеты доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Как Taurus так и ATACMS будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность действия ракет, тем короче война", - говорится в сообщении.

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Напомним, Spiegel писал, что Германия рассматривает возможность предоставления дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, но канцлер Шольц хочет внести модификации для предотвращения ударов по территории РФ.

В то же время Bild сообщал, что Германия пока не собирается предоставлять Украине ракеты Taurus.