Проукраинские конгрессмены призывают Байдена больше говорить о том, почему важно поддерживать Украину, - CNN
Проукраинские конгрессмены и сенаторы призывают президента США Джо Байдена больше говорить о том, почему США должны поддерживать Украину. Такие призывы звучат на фоне заявлений о том, что уровень поддержки Украины в американском обществе падает.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Некоторые из крупнейших защитников помощи Украине на Капитолийском холме публично и частно доказывали Белому дому необходимость предоставить больше объяснений по поводу стратегического преимущества выделения денег США за границу", - отмечается в публикации.
Речь идет о лидере республиканцев в Сенате Митче Макконнелле, который сделал все возможное, чтобы уменьшить беспокойство относительно недостаточной поддержки Украины в Республиканской партии.
Между тем, в Белом доме уверены, что запрос на дополнительное финансирование Украины в размере более $20 миллиардов, который был направлен в Конгресс накануне, будет принят законодателями. Но беспокойство среди сторонников Украины в Конгрессе состоит в том, что они могут оказаться в "шатком положении" в дальнейшем, особенно если поддержка Украины со стороны общественности будет ослабевать дальше.
"Ему (президенту Байдену. – Ред.) нужно больше говорить о том, почему это нужно. Я не думаю, что это слишком трудно "продать", когда известно о том, что россияне совершают военные преступления и что они представляют угрозу для наших союзников", – приводит телеканал высказывания одного из членов Республиканской партии в Конгрессе.
Напомним, Байден 10 августа обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительно 24 миллиарда долларов для оказания поддержки Киеву и другим государствам, на которые повлияла война России против Украины.
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або нам допомагають або допомагають собі через допомогу нам. ніяких инших варіянтів.
або кінець війни це повернення Україні втрачених попередньою владою територій або кінець війни це втрата Україною херсонської та запорізької на додачу до донбаса та крима.
ніяких инших компромісів.
вважаю це недоработкою як посла України в США так і всього українського діпкорпусу в цілому + чорний рот буби.
а не український посол просувати ідеї України на всіх можливих зустрічах з конгресменами, інтервью виданням і виступах? Ню-ню...
Наші ж можуть похвастатись лише корупційними скандалами і неправомірним захопленням влади, перевищеннями повноважень і натяками на деспотію.
розумію, що самі по собі вислови Маркарової щє не причина бути в топ ньюс, але її позиція висловлена конгресмену, наприклад, потім з його слів буде озвучена в новинах з посиланням на посла України.
може просто боками ворушити активніше і не чекати коли тебе кудись запросять, а якось самій шукати можливість,
вона як ніяк представник України і іншого тут нема.
Інакше до нас втратять інтерес, як до Афганістану.
але те що він охолов це помітно і це прикро.
з іншого боку почалася президентська компанія і тут все вирішує в першу чергу внутрішня політка, не зовнішня.
вже так воно тут є...
а як на мене - манюпулювати намагаєтесь ви,
а як на петра то новина була за Джонсона про Нігер...
і перестаньте вже той болд з андерскором - і очі ріже і смислу ніякого не несе.
а ви все своє ти присовуваєте - чемніше трохи....
від слова "халва" в роті солодше не стане!!!
Видно, такий "дружок".
Путін та його близьке коло "мріють про царську владу й відновлення території часів царизму", додав Дуда. Тож, на його думку, Захід зобов'язаний покласти край наступу Росії в Україні, "щоб не сталося так само як під час Першої та Другої світової воєн, коли американським солдатам довелося проливати свою кров і гинути в Європі, щоб відновити мир та свободу у світі".
Дуда також заявив, що намагатиметься переконати адміністрацію президента США Джо Байдена офіційно запросити Україну до НАТО на наступному саміті у Вашингтоні, який проходитиме під час святкування 75-річчя альянсу.