Проукраинские конгрессмены призывают Байдена больше говорить о том, почему важно поддерживать Украину, - CNN

Проукраинские конгрессмены и сенаторы призывают президента США Джо Байдена больше говорить о том, почему США должны поддерживать Украину. Такие призывы звучат на фоне заявлений о том, что уровень поддержки Украины в американском обществе падает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Некоторые из крупнейших защитников помощи Украине на Капитолийском холме публично и частно доказывали Белому дому необходимость предоставить больше объяснений по поводу стратегического преимущества выделения денег США за границу", - отмечается в публикации.

Речь идет о лидере республиканцев в Сенате Митче Макконнелле, который сделал все возможное, чтобы уменьшить беспокойство относительно недостаточной поддержки Украины в Республиканской партии.

Между тем, в Белом доме уверены, что запрос на дополнительное финансирование Украины в размере более $20 миллиардов, который был направлен в Конгресс накануне, будет принят законодателями. Но беспокойство среди сторонников Украины в Конгрессе состоит в том, что они могут оказаться в "шатком положении" в дальнейшем, особенно если поддержка Украины со стороны общественности будет ослабевать дальше.

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"Ему (президенту Байдену. – Ред.) нужно больше говорить о том, почему это нужно. Я не думаю, что это слишком трудно "продать", когда известно о том, что россияне совершают военные преступления и что они представляют угрозу для наших союзников", – приводит телеканал высказывания одного из членов Республиканской партии в Конгрессе.

Напомним, Байден 10 августа обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительно 24 миллиарда долларов для оказания поддержки Киеву и другим государствам, на которые повлияла война России против Украины.